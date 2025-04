El enfado de Amaia Montero tras anunciarse su regreso con La Oreja de Van Gogh: rotundo mensaje y su estado actual

Amaia Montero (48 años) vive con hartazgo y un punto de enfado el hecho de que cada cierto tiempo surjan rumores de que regresará a la música de la mano de La Oreja de Van Gogh. Desde que abandonó el emblemático grupo su voz principal, Leire Martínez (45), y después de que Amaia hiciera público que retomará su carrera, el runrún la acompaña.

Se ha llegado a aseverar en distintos medios que la cantante se unía de nuevo a la banda y que, juntos, tenían pensado sacar material para dos discos y emprender una gira internacional. Hubo quien, incluso, sostuvo que la salida -inesperada y un tanto abrupta- de Leire del grupo estuvo motivada por esta alianza artística.

El silencio de los protagonistas y el anhelo de los nostálgicos hizo que se mezclaran deseos con realidades. En los últimos meses, EL ESPAÑOL sólo ha podido confirmar que, en efecto, Amaia volvía a la música, pero que lo haría en solitario. No obstante, hace unas horas Mar Montoro reveló en Y ahora Sonsoles que Montero y La Oreja darán la sorpresa.

Siempre según esta locutora de radio, ambas partes ya están trabajando en canciones, tienen música para "dos discos" y "esto se estaba gestando antes de hacerse oficial la salida de Leire". ¿Ha cambiado algo esa alianza en los primeros meses de 2025? ¿Qué hay de verdad? Según dos fuentes consultadas en el entorno de la de Irún, "nada es cierto".

Sólo se insiste en que Amaia está metida en el estudio, centrada en su música, en su disco, que saldrá antes de que termine el año, como también avanza el periodista español Rafael Cano, a través del programa radio Dial Tal Cual. EL ESPAÑOL amplía la información. Se desliza que Amaia está "a lo suyo", que nada tiene que ver con La Oreja de Van Gogh.

Cierto es que adora a los que fueron sus compañeros y, por ejemplo, con Pablo Benegas mantiene una excelente relación. Todos han estado pendientes de ella en su peor momento y su alegría fue inmensa cuando se enteraron de su recuperación. Prevalece el cariño, pero sólo eso. Montero está disgustada.

No quiere que la enemisten con nadie: "Ella le desea lo mejor a todo el mundo. A Leire, también". Pide su entorno más íntimo que se deje de inventar, que no vinculen más su nombre con proyectos que no son oficiales y con guerras que no van con ella. Amaia tiene toda su energía en su disco. También en su estado de salud.

"Ella está muy bien, mucho mejor. Parece otra persona. Tiene muchas ilusiones, pero este ruido no ayuda a la paz y a la serenidad que necesita". Sea como fuere, y escándalos y rumores aparte, Montero sólo mira al frente y deja atrás una de las etapas más delicadas de su vida. Fue en octubre de 2022 cuando unas imágenes de la cantante preocuparon a propios y extraños.

Fue a principios de diciembre de 2022 cuando se informó de que Amaia habría sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de la publicación de su nuevo disco.

Atravesó un período complicado de salud y estuvo ingresada en la clínica Universitaria de Navarra. Toda esa aciaga etapa, afortunadamente, quedó atrás. Su entorno más próximo se mantiene prudente y muy cauteloso a la hora de hablar de la salud de la intérprete, pero sí se afirma que está con gran fuerza, rodeada de un núcleo de familiares y amigos.

Renglón y reconocimiento aparte merece Idoia, la hermana de la artista. Ella tomó las riendas en el peor trance de Amaia y fue su apoyo y sostén. En realidad, como siempre, como a lo largo de su vida.

Idoia, cabe destacar, es artista, diseñadora y pintora de óleos. En 2019, Idoia publicó su primer libro de poemas, En pleno baile, y habló de su hermana para Woman: "Mi hermana Amaia y yo juntas somos como dos gallos en el mismo corral, muy intensas".

Y reconoció las diferencias que existen entre ellas: "Nos queremos muchísimo pero también hay épocas, cuando hay mucho contacto, en las que tenemos nuestros roces. Como todos los hermanos. Y de la misma manera que tenemos roces, el respeto y el amor que nos tenemos es igual de intenso y grande". Pilar Saldías, la madre de Montero, también es clave en la estructura emocional de la cantante.

Amaia y su dolor

Amaia Montero proviene de una familia muy unida y férrea. Su hermana mayor, Idoia, fue quien dio la cara -de forma totalmente altruista- a nivel mediático cuando en octubre de 2022 estalló la preocupación por Amaia Montero.

Deslizó entonces quien bien la conoce y frecuenta que la intérprete de temas como Muñeca de trapo es alguien "muy sensible, y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No sólo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre".

Fue en febrero de 2009 cuando José Montero perdía la vida tras dos largos años batallando contra una enfermedad. Fue la etapa más dura para Amaia, pues coincidió en el tiempo con su separación profesional de La Oreja de Van Gogh. Amaia nunca creyó en aquel desenlace.

La fuente con la que se contactó fijó este fallecimiento en un punto de inflexión clave en la vida de Amaia. Un dolor que, a día de hoy, no ha superado del todo, como ha reconocido en varias entrevistas.