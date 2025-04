María Pombo se desvincula de sus firmas de moda, pero no de su faceta como empresaria: sus otros rentables negocios

Lo que era un secreto a voces ya es un hecho. María Pombo (30 años) ha puesto fin a su marca de moda, Name The Brand, tras casi seis años en el mercado. La firma ya no existe. De hecho, quienes intentan ingresar en su página web se encuentran con el siguiente mensaje: "Lo sentimos, actualmente esta tienda no está disponible".

El pasado diciembre, la revista ¡HOLA! ya advertía que la influencer tenía intenciones de abandonar la marca. María no estaba involucrada en la gestión de la empresa y su papel era meramente de imagen. Hoy, la relación es inexistente. La creadora de contenido ha abandonado la firma poco después de desvincularse de Tipi Tent, su primer proyecto de moda en colaboración con su hermana Marta (33) y el que fuera marido de ésta, Luis Giménez Garaizabal. Ahora él es el único que se mantiene en la compañía.

Actualmente, desde su faceta de empresaria, María Pombo no cuenta con ningún proyecto de moda. No obstante, su relación con la industria sigue siendo muy estrecha. Es embajadora de prestigiosas marcas, se ha convertido en una referente para la más fashionistas y acaba de estrenar una colaboración con una firma chilena.

A María no paran de llegarle proyectos. Ha dicho adiós a sus marcas de moda, pero mantiene un sinfín de trabajos que van más allá del Instagram, su principal ventana y donde suma más de tres millones de seguidores.

Con su propia imagen ya factura millones de euros. Es embajadora de prestigiosas marcas, protagonista de campañas, portada de revistas, invitada a programas de televisión, participante de concursos y además, tiene su propio docureality con Prime Video, que ya cuenta con cuatro temporadas.

María Pombo, en la presentación de la primera temporada de su docuserie. Gtres

Al margen, está vinculada a ambiciosos proyectos empresariales que nada tienen que ver con la moda ni las redes sociales. María Pombo es socia de La Martinuca, un proyecto de restauración enfocado en tortillas de patatas que se ha convertido en su negocio más rentable. Es su proyecto con mayor facturación, según ella misma reveló en el podcast de Actuality el pasado enero.

"Hemos facturado casi 3,5 millones de euros este año y son casi 3.000 pedidos a la semana", confesó la influencer en aquella charla tras hablar de las dificultades de tener una firma de moda e incluso, de los desafíos de asociarse con una hermana.

Este proyecto gastronómico lo tiene en sociedad con su marido, Pablo Castellano (38), Víctor Naranjo, Álvaro y Adrián González y la creadora de contenido Natalia Coll. Cabe recordar que la restauración no era un sector nuevo para la empresaria. Desde hace varios años, su padre, Víctor Pombo, gestiona un restaurante en Madrid, ubicado cerca del Santiago Bernabéu.

Respecto a sus proyectos, la influencer también es socia, junto al piloto Marc Márquez (32), de Vertical, una agencia de representación en la que entró en 2023 tras salir de Soy Olivia. "Surgió la oportunidad de crear la división de creadores de contenido, y además de ser un talent de la agencia, podré aportar al negocio toda mi experiencia. Estaba buscando un cambio en mi carrera profesional, con el objetivo de crecer en otros ámbitos, ampliar horizontes y desarrollar nuevos proyectos que complementen lo que hago actualmente", explicó María Pombo cuando se hizo oficial la noticia.

La creadora de contenido, que se ha consolidado como un fenómeno influyente en España y en el otro lado del Atlántico -en Chile es una estrella y acaba de estrenar colaboración con una firma-, también tiene su propio festival de música urbana, Suave Fest, celebrado en Madrid y donde reúne a artistas, influencers y seguidores en un mismo espacio. Sobre la edición de este año, eso sí, todavía no se ha pronunciado.