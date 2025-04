Coco Robatto revela su parte de salud tras sufrir un accidente en la nieve: las imágenes de su aparatosa lesión en el hombro

Coco Robatto (37 años), se ha escapado unos días a las montañas de Sierra Nevada, en Granada. Allí ha disfrutado de uno de sus deportes favoritos en compañía de un nutrido grupo de amigos. Lo que no esperaba es que mientras se deslizaba con sus esquís por las pistas de nieve ha sufrido un pequeño accidente.

Tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales, el diputado de VOX en el Congreso de los Diputados ha tenido que ser atendido por los médicos como consecuencia de un traumatismo en el hombro. Sin perder el ánimo ni el sentido del humor, ha compartido varias imágenes de su percance tumbado sobre una camilla y con el brazo en cabestrillo.

Incluso ha publicado una radiografía de su lesión, en la que se observa con todo lujo de detalles cómo los huesos del brazo han salido de su posición normal en la articulación del hombro.

Coco Robatto ha sufrido un percance mientras esquiaba en Sierra Nevada, en Granada. Instagram

Así, en un vídeo grabado por alguien de su entorno, el político ha bromeado sobre lo sucedido. "No podía colocar el hombro", explicaba, sonriendo y con buen semblante. No cabe duda de que se han tomado el incidente entre risas. Quien inmortalizaba este momento desde su smartphone añadía: "Porque estaba muy forzudo".

Ya está en casa: "Hombro recuperado"

El servicio de pistas de Sierra Nevada está preparado para solventar la eventualidad de un accidente. Hay un centro médico cerca de las instalaciones en el que se atienden los casos de urgencia. La Clínica de Sierra Nevada, ubicada en la Urbanización de Pradollano, pertenece al Servicio Andaluz de Salud (SAS). En este centro sanitario, al final de la pista del Río, junto al Telecabina Al-Ándalus, han atendido a Robatto.

El político ha compartido en su perfil de Instagram una radiografía de su hombro, que ya está "recuperado". Instagram

Por suerte todo ha quedado en un susto. El político ha regresado a casa y se encuentra en perfecto estado. Una vez en su domicilio ha vuelto a postear algunas instantáneas en las que facilita cómo se encuentra. Y está bien. "Hombro recuperado", ha escrito a través de Stories junto a un vídeo en el que se le puede ver jugando con uno de sus hijos.

Da la casualidad de que hace apenas un mes su pareja, Rocío Osorno (37), también se puso en manos de profesionales de la medicina. A principios del pasado mes de marzo se supo que había pasado por quirófano para someterse a una operación de aumento de pecho.

Coco Robatto, con uno de los hijos que tiene en común con Roció Osorno. Instagram

“Me operé hace como 15 años con la doctora Martínez que tiene clínica en Jerez y la verdad es que la operación fue genial, no me ha dado ningún problema, la cicatriz ni se ve, en los embarazos bien. De hecho, a pesar de aumentarme muchísimo el pecho en esa época, luego volvieron a su tamaño y no se me ha quedado caído ni nada”, decía entonces la influencer. “Por aquí todo bien. Entré a primera hora a quirófano y a las 10-11 ya en la habitación, al principio un poquito molesta por la anestesia, pero ya mejor”.

En la actualidad, la pareja atraviesa un excelente momento personal. Se casaron en 2019 y a finales de 2020 anunciaron su separación. Tras su reciente reconciliación vuelven a estar felices uno al lado del otro. Fruto de su unión tienen dos hijos en común: Jacobo, nacido en 2018, y Luis, al que dieron la bienvenida en 2020.