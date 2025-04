El día que la mujer de Miguel Ángel Revilla quiso donarle un riñón (sin conocerle) y otros episodios en la vida del político

Miguel Ángel Revilla (82 años) se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana y no por sus funciones políticas. La 'culpa' de que el expresidente de Cantabria esté en el foco la tiene el rey Juan Carlos (86), quien le reclama 50.000 euros. ¿El motivo? Las "expresiones injuriosas" que el político habría dirigido contra el Emérito entre los años 2022 y 2025 "en distintos medios de comunicación".

Un duro varapalo para el político y su entorno. "Esto no se lo deseo a nadie. Me ha afectado, sobre todo por mi familia. Han estado llamando a mi mujer, a mis hijas... Que me pregunten a mí, que yo doy la cara", confesó en una conexión con el programa Y ahora Sonsóles.

Revilla está casado y tiene tres hijas. Las dos mayores, Jana y Pilar, fruto de su primer matrimonio con María Pilar Hoyo, a quien conoció en su juventud. La más pequeña, Lara, la única en común con su actual mujer, Aurora Díaz. La menor de las tres es, si cabe, la más mediática. Apareció en Joaquín, el novato, donde dio pinceladas de sus ideales políticos.

Miguel Ángel Revilla, en una rueda de prensa, después de que el Emérito le reclamara 50.000 euros. Gtres

Lara es psicóloga de profesión y ha formado parte de las Juventudes Regionalistas de Cantabria. Sus dos hermanas mantienen un perfil más discreto. De Pilar se sabe que tiene un hijo, Bruno, de 11 años. Es el único nieto del político.

Aunque Revilla ha llevado su lado personal con discreción, ha compartido algunos episodios de su vida en los programas a los que ha acudido de invitado. Así, por ejemplo, se han hecho públicos algunos detalles de su historia de amor con Aurora Díaz, a quien conoció en la sede del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que fundó el político en 1978. Ella, concretamente, trabajaba de secretaria.

Forman el equipo perfecto y se apoyan en lo bueno y en lo malo. Así ha sido siempre. Incluso desde antes de conocerse, cuando Aurora se postuló como donante de riñón de su actual marido.

"Yo en algún programa dije que tenía problemas de riñón. Alguien entendió que mi problema era un trasplante de riñón y recibí seis donantes de riñón sin conocerme de nada. Y la segunda mujer mía tampoco me conocía. Se presentó en Valdecillas a decirme 'yo tengo un riñón que me sobra'. Y dije: '¿Dónde hay que ir al notario para firmar ahora mismo que me quedo contigo? Y hasta ahora. Y hasta el final", comentó Revilla emocionado a Jesús Calleja (59) en su programa Volando voy.

Muchos años después fue el político el que se convirtió en el principal soporte de su mujer. En enero de 2023, coincidiendo con la celebración de su 80 cumpleaños, Miguel Ángel Revilla acudió a El Hormiguero y entre lágrimas confesó a Pablo Motos (59) que su mujer, que lo acompañaba en plató, había sido diagnosticada de un cáncer de colon. "La operaron y está con la quimio, pero con mucha raza", expresó entonces.

Nueve meses después, Revilla volvió a sentarse frente a Pablo Motos y nuevamente se abrió en canal respecto a la enfermedad de su mujer. "La última vez que vine al programa estaba hecho polvo porque al día siguiente operaban a mi mujer de un cáncer de colon. Tú me hiciste muy fácil el sentarme aquí y poder hacer como que no pasaba nada", relató el político.

Entonces, aunque la situación era distinta y el panorama mucho más esperanzador, Revilla confesó que habían sido momentos muy duros: "Son muchas cosas las que hemos pasado. Ha superado un cáncer, con la quimio... Tuvo momentos muy duros, terribles. Hemos tenido esa preocupación permanente. No ha sido fácil".

Aunque ha sido uno de los episodios más duros de su vida, lo cierto es que no se trata del único revés que ha sufrido Revilla. Hace muchos años, el expresidente cántabro perdió a su hermano, Jaime, que falleció con apenas 30 años en un accidente de tráfico. "Fue terrible. Éramos más que hermanos, él me adoraba, me tenía mitificado. Me acuerdo muchísimo de él, no puedo olvidarle. Me acuerdo que cuando me dieron la noticia me desmayé", rememoró ante Bertín Osborne (30) en Mi casa es la tuya.

El político fue una de las últimas personas que vio a su hermano con vida. Jaime era propietario de una discoteca y Miguel Ángel Revilla le ayudaba en ocasiones. Una de esas veces, después de trabajar, el expresidente de Cantabria salió antes y se marchó a casa. Su hermano, por el contrario, se fue en otro coche con otros tres amigos con los que tuvo el fatal accidente.