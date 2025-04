De su depresión al ingreso de su hija en la UCI tras sufrir ataques de apnea: Tomás Páramo retrata todo su dolor en su nuevo libro

Es influencer y empresario. También es escritor. Aún no ha llegado a cumplir los 30, pero el tiempo le da para mucho. Casado con la también instagrammer María García de Jaime, con la que fundó la firma de ropa Himba y con la que tiene tres hijos (Tomás, Catalina y Federico), Tomás Páramo (29 años) acaba de lanzar su proyecto más personal. Uno en el que se retrata a sí mismo de manera íntima, a modo de confesión. Y en el que recorre parte de su biografía.

En el libro Si supieras quién soy, el creador de contenido en las redes sociales recoge los momentos más destacados de su vida: desde el confinamiento a la paternidad, pasando por sus problemas de salud mental, el amor en pareja, su reencuentro con la fe o la terapia psicológica que ha necesitado para afrontar sus miedos e inseguridades.

No es su primer trabajo editorial. Tomás Páramo ya había escrito otra obra, Botas de colores para días de lluvia, junto a su mujer. Este es su primer proyecto en solitario con el que se desea consolidarse como escritor. Repasamos algunos episodios clave de su nuevo trabajo sobre el papel.

María García de Jaime y Tomás Paramo, en un evento en 2020.

Uno de los momentos críticos que recoge el libro se produce tras el nacimiento de su hija Catalina. Nada más nacer, la pequeña sufre episodios de apnea. Con tan solo unas horas de vida, la niña deja de respirar durante unos segundos, por lo que debe permanecer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahí, él y su pareja atraviesan momentos de angustia, preocupación e incertidumbre.

"Siento algo muy grande dentro del pecho, como si el corazón me fuera a estallar y un miedo extraño, un vértigo increíble, al pensar cómo algo tan pequeño puede aferrarte a la vida con tanta fuerza", recuerda de aquel trance, que marcó un antes y un después.

Su hija sufre entre 10 y 15 ataques diarios

"Hay peligro. Y lo sabemos. O creemos saberlo. Y en la incertidumbre y la inseguridad todo se enrarece. Y la vida, nuestra vida, se convierte en un pequeño intercambio de reproches: 'Es que no has hecho esto bien'", destaca.

Los problemas de salud de la bebé siguen una vez que recibe el alta: "Sus ataques comienzan a producirse entre 10 y 15 veces al día, y nosotros empezamos a estar desgastados, con un agotamiento físico y psicológico".

María García de Jaime y Tomás Páramo en mayo del año pasado.

Al abordar estos momentos oscuros, Tomás Páramo refleja sin pudor de la ansiedad, el miedo al futuro, la culpa del pasado. Asuntos que no están resueltos en su mente empiezan a salir a la superficie. Es entonces cuando sufre su primera crisis.

Siente que no merece la felicidad que le ha tocado vivir y se plantea si merece lo que le está pasando. “Vuelve a nacer en mí la responsabilidad de comprender mis sentimientos. Y sé que probablemente necesite ayuda para deshacerme del miedo, porque lo empaña y lo emborrona todo", dice.

"Mi vida es un compendio de miedo"

"Mire donde mire, hacia el pasado o hacia el futuro, mi vida es un compendio de miedo. Miedo a hacer las cosas; miedo a no hacerlas; miedo a defraudar, miedo al futuro, miedo, en definitiva, al sufrimiento. Miedo a sentir miedo", destaca. En ese momento siente que la fe en Dios puede ser el mejor bálsamo. “Puedo estar aparentemente bien con la gente, pero las heridas están ahí, palpitando debajo de una máscara".

María G de Jaime y Tomás Páramo hace unos días en un acto de Mar de Frades Gtres

Durante un viaje a Lanzarote con su mujer recibe la noticia de que esperan otro hijo. Aparentemente todo está en orden, pero algo empieza a desmoronarse en su interior. Tras cenar una noche fuera estalla en llanto en el interior de su coche. Sufre un nuevo bajón emocional. Esta vez se trata de algo más profundo.

"La vida se te viene encima"

"En los últimos días, cada vez que contemplaba la puesta del sol en el mar, cada vez que sentía la tentación de meterme en el agua, tenía que contenerme y abrazarme a mis propias rodillas con fuerza. Porque si me adentraba en el Atlántico no estaba seguro de tener fuerzas para salir”, relata.

"De repente, sin saber bien el porqué... la vida se te viene encima", subraya. "No sabes cuál es el detonante; qué tecla es la que has pulsado sin querer... Y te despiertas un día sintiendo que no puedes más, que la vida te pesa, que te cuesta levantarte de la cama, que algo te aprieta el pecho y te impide respirar. Eso me pasó aquel verano. Que la vida real se me echó encima de golpe".

Tomás Páramo narra sus vivencias personales en su primer trabajo editorial en solitario. ESPASA

Páramo expone sus pensamientos más personales de manera muy descriptiva: "Me pesaba la realidad que escondían los dos mundos en los que nos movemos; me pesaban mi propia familia y mi trabajo. Me pesaba el tiempo que sentía que me faltaba; el no saber decir "no". Me pesaba sentir que siempre tenía que estar a la altura, la búsqueda de la perfección, la autoexigencia y las noches sin dormir. Empecé a perder la ilusión y a vivir de forma autómata, sin disfrutar de las cosas".

Admite en su libro que ha sentido romperse en varias ocasiones. Pero logró superar todo ello gracias a la terapia: "El primer paso siempre es darte cuenta de que algo va mal. El segundo paso es tratar de solucionarlo”.

"Una persona destrozada"

El libro de Tomás Páramo es de decodificación sencilla. Es posible leerlo en cuestión de horas. Deslizar la vista de una línea a otra hasta completar los párrafos que cuenta él mismo en primera persona requiere poco tiempo y esfuerzo. Utiliza un lenguaje -emocional y sintáctico- fácil de comprender desde la primera línea.

Resulta fácil también empatizar con algunas escenas que refleja en su libro, en las que expresa sin filtros sus debilidades y sus momentos oscuros. Lo hace con la misma honestidad con la que suele hacerlo en sus redes sociales, pero más a conciencia si cabe.

En una de las sesiones con su psicóloga, esta le dijo: "Nunca había visto un escaparate tan grande en una persona tan destrozada. Eres un saco de debilidades, Tomás. Vives con tantos miedos que no sé cómo has podido llegar hasta aquí". Pues ha llegado. Y de qué manera.