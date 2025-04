Así ha celebrado Álex, el hijo de Ivonne Reyes, sus 25 años: una comida con Jesús Arranz, el exnovio rico de su madre

Este pasado 3 de abril, jueves, ha sido un día especialísimo para Alejandro Reyes (24 años), el vástago que Ivonne Reyes (57) comparte con el presentador Pepe Navarro (73), de ésos marcados en rojo: ha celebrado su 25º cumpleaños. Qué duda cabe, un bello aniversario que el joven actor ha encarado como todos: en familia, rodeado de amor.

Es Álex un joven al que no le falta cariño, arropo y buenos consejos. Tiene una red potente de afecto a su alrededor. Puede presumir de ser una persona bien querida, a pesar de los pesares. Estos 25 años llegan en un momento un tanto agridulce y convulso después de que su paternidad haya vuelto a colocarse en primera línea televisiva y del papel couché.

Llueve, en realidad, sobre mojado. Él, Alejandro, pasa olímpicamente de lo que se diga o se especule. Igual le da que se asegure que hay por ahí una presunta familia biológica que podría probar que no es hijo de Pepe Navarro. Falacias intencionadas que no le hacen el menor daño. Álex cree a su madre y, sobre todo, se apoya en una sentencia firme.

Álex Reyes en una imagen tomada hace unos días, durante una comida con su madre. Gtres

Es hijo legal y biológico del conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi. Así lo dictó un juez y ante una cosa probada nada hay que hacer. Alejandro vive su vida y no quiere ni oír hablar de la prensa ni de entrevistas. Nunca se ha sentido cómodo abordando su parcela más íntima.

Lo ha hecho y tiene claro que ése no es el camino que él desea trabajar. Se ríe de todo y le resta importancia a cada cosa que le llega. Poca, porque procura ni leer ni informarse. Volviendo a su cumpleaños, EL ESPAÑOL ha podido conocer que Alejandro ha disfrutado de, al menos, tres festejos. El primero tuvo lugar el pasado viernes, día 28 de marzo.

Ese día, Álex sopló las velas junto a su madre, unos amigos y una persona especial para su progenitora, Jesús Arranz. Este hombre, huelga decir, fue pareja sentimental de la venezolana. Una historia de amor que arrancó en 2012 y concluyó en 2015. Para quien no lo sepa, Arranz es un constructor acaudalado -algunas crónicas lo tildaron de "rico"-.

En 2017, el nombre de Jesús Arranz saltó a las páginas de sociedad después de estar relacionado, supuestamente, con la Operación Lezo, en la que se investigó a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos rostros conocidos de este país, y que llevó a cabo la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Eloy Velasco.

Ivonne Reyes, la pasada semana, a la salida de una comida en La Moraleja, en Madrid. Gtres

La Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) efectuó registros en Burgos, al menos uno de ellos en la empresa Arranz Acinas, en el marco de la operación por un presunto desvío de fondos del Canal Isabel II que supuso la detención del expresidente de la CAM.

En esa línea, según publicó entonces El Diario, José Martínez Nicolás, el responsable entonces de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), ingresó en las cuentas de la esposa y del hijo del constructor burgalés Jesús Arranz Acinas 1.075.103 euros.

Escándalos aparte, el amor de Ivonne y Jesús se hizo añicos en junio de 2015. El romance de ambos se remontaba a tres años atrás. Ivonne acababa de recibir la noticia de la muerte de uno de sus grandes amores, Víctor Martínez. Tiempo después de su fallecimiento, la venezolana encontraba el amor en los brazos de Jesús Arranz, un empresario burgalés con el que incluso llegó a tener planes de boda.

"Es cierto, he decidido poner fin a mi relación con Jesús. Me cansé de esperar. Terminar una relación no es fracaso, fracaso es continuar con una relación insana, improductiva y carente de evolución", fueron las palabras, un tanto crudas, de ella entonces. Con el tiempo, todo cambió. A mejor.

EL ESPAÑOL puede confirmar que, a día de hoy, y pese a aquella ruptura, Ivonne y Jesús han sabido librar una bonita amistad, desde la madurez y el cariño. Se han tenido, y se tienen, el uno al otro, en los momentos más felices y también difíciles de sus existencias. Arranz es familia para la presentadora, y así se comportan. Se adoran.

Álex Reyes es testigo de ese cariño entre su madre y Jesús. Y él lo comparte y celebra. El pasado viernes, le consta a este medio, lo pasaron en grande, y la sobremesa fue larga y distendida. Este pasado jueves, día 3, el día del cumpleaños, las fiestas han seguido para el joven Álex.

Por un lado, se explica que ha soplado las velas y ha comido tarta. También ha celebrado sus 25 con sus amigos y, después, con su madre y las amistades de ésta. Álex es un joven sin dudas y con una vida maravillosa por delante. Desea triunfar en el cine y, de momento, forma parte del elenco de Monitor, una producción que empezará a rodarse próximamente.

El mensaje de Ivonne

Este pasado jueves, día 3, Ivonne Reyes ha felicitado a su hijo en redes sociales, con motivo de su 25º cumpleaños. "Hace 25 añitos tuve la bendición de convertirme en madre. Un 3 de abril, un día muy especial en el calendario. Fui y soy la mujer más feliz sobre la faz de la Tierra", ha comenzado su post en Instagram.

Junto a un vídeo con momentos profesionales de Álex como actor, agrega Ivonne: "Gracias, mi vida, eres lo más importante en mi vida, de ese bebé dulce, tímido, mimado… Cómo te has transformado, en un caballero íntegro, con carácter, amable, buena persona".

Remacha la actriz y presentadora: "Gracias, mi cielo, por tanto amor… Mereces lo mejor del mundo. Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias a Dios, por tu vida. Feliz cumpleaños, mi cosa bonita".