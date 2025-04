La reacción de Bárbara Rey sobre la denuncia del emérito Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla por injurias

El pasado martes, 1 de abril, se conocía la noticia de que el rey Juan Carlos (87 años) ha encargado una demanda por derecho al honor contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (82), al que reclama, "a título personal", 50.000 euros por injurias. Tras conocer estas informaciones, la reacción de Bárbara Rey (75) no se ha hecho esperar.

El primero en hacer declaraciones al respecto ha sido el aludido. Este martes, 2 de abril, el líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha explicado en una rueda de prensa que se defenderá "como un ciudadano más". Y ha lamentado que algunas exparejas del emérito, entre ellas la exvedette, hayan dicho cosas "mucho más gordas" sobre él sin que haya habido consecuencias.

La de Totana, por su parte, ha reaccionado con sentido del humor. Así, en tono irónico ha respondido a la prensa gráfica: "Estoy asustadísima". Cree que no le corresponde pronunciarse sobre la demanda del monarca contra Revilla.

Bárbara Rey

Bárbara Rey también ha dejado caer que las preguntas sobre el rey Felipe VI (57): "No tengo nada que opinar al respecto. Yo creo que esto es algo que debierais preguntarle... pues posiblemente a su hijo, a ver qué es lo que piensa de su padre. De las cosas que hace su padre" ha sentenciado.

"No tengo nada que decir. Hay cosas que es que... hablan por sí mismas, o sea...", añadía. Cuando se le pregunta qué le parece que Revilla haya cuestionado que Juan Carlos le demande a él y no a ella o a Corinna Larsen, ha reconocido que aunque "tengo carácter, no tengo tanto".

Apenas unas horas antes de que la murciana expresara sus opiniones sobre el último movimiento del rey Juan Carlos, Miguel Ángel Revilla pronunciaba su nombre en una multitudinaria conferencia de prensa.

El político cántabro, indignado, se ha preguntado por qué a él que es un ciudadano "normal" y no corriente, y no a Bárbara o a Corinna Larsen, se le rinden cuentas."¿Por qué yo y no el CNI, que ha publicado que se gastaba dinero en dependencias para sus amigas? ¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey o contra Corinna (Larsen), que dice que tenía una máquina de contar dinero en La Zarzuela? Se querella contra Revilla. Voy a afrontarlo con seriedad, no me arrepiento ni voy a echar más leña al fuego”, ha lamentado.

Miguel Ángel Revilla, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras saber que el rey Juan Carlos le ha denunciado por “expresiones calumniosas e injuriosas” vertidas en los medios. GTRES

Miguel Ángel Revilla no se arrepiente de nada de lo que ha dicho sobre Juan Carlos. Tampoco le pesa en absoluto haber denunciado “la corrupción" del padre de Felipe VI. “Me he rebelado contra las injusticias y los privilegios”, ha destacado. "Es injusto y mezquino ir a por un ciudadano sabiendo que al rey no le podemos hacer nada”.

Ha sido Guadalupe Sánchez, abogada del despacho Novalex, la encargada de tramitar la demanda por el emérito. "Estas acciones judiciales tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamente por D. Miguel Ángel Revilla Roiz ante distintos medios de comunicación, entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025, en las que calumnió gravemente a mi representado y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor (art. 18.1 de la Constitución Española)", ha destacado la letrada.

Una iniciativa "personal" de Juan Carlos

La abogada de Juan Carlos I reclama 50.000 euros en concepto de indemnización. Una cantidad que este se ha comprometido a donar el dinero a Cáritas en caso de ganar la demanda. Cabe destacar que es la primera vez que un monarca emprende acciones legales contra un político. Su denuncia, además, tiene carácter estrictamente personal. Se trata de una iniciativa "a título personal" que lleva a cabo por su cuenta y que nada tiene que ver la Casa de Su Majestad el Rey, a la que no ha realizado ningún tipo de consulta previa.

Una vez más, la vedette ha dejado claro que no tiene miedo a que Don Juan Carlos tome ahora medidas legales contra ella por revelar en los platós de televisión y en otros medios cómo fue la relación sentimental que mantuvieron décadas atrás.