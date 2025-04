Bárbara Rey, ¿la próxima tras las demandas del rey Juan Carlos a Corinna y Miguel Ángel Revilla? Sus palabras más explosivas

Las últimas decisiones de Juan Carlos I (87 años) siguen copando todos los titulares. Este miércoles, 9 de abril, ha salido a la luz que el Emérito piensa emprender acciones legales contra Corinna Larsen (61) por haber atentado contra su "honor". La noticia, tan inesperada como sorprendente, se conoce apenas una semana después de que se destapase su demanda contra Miguel Ángel Revilla (82), expresidente de Cantabria y diputado autonómico.

El padre de Felipe VI (57) ha tomado dos iniciativas sin precedentes. Por primera vez en la historia un rey lleva a los tribunales a un político. También a alguien que fue parte de su círculo íntimo. Queda claro que desea saldar asuntos pendientes con dos personas que, en el pasado, fueron de su máxima confianza.

Los nuevos pasos del Emérito hacen pensar en Bárbara Rey (75). No hace falta ser un experto en derecho para percatarse de que algunas afirmaciones de la vedette podrían haber vulnerado derechos fundamentales del soberano, como el derecho al honor o la intimidad. Esto plantea una nueva interrogante: ¿será ella la siguiente?

Juan Carlos en una imagen de archivo. GTRES

Y es que las palabras de la de Totana podrían ser consideradas como injurias, -que son las acciones o expresiones que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación-. Si alguien ha ofrecido declaraciones incendiarias sobre él, al menos dentro de nuestras fronteras, es Bárbara Rey.

Bárbara Rey lleva toda una vida hablando públicamente del rey Juan Carlos. Se conocieron en 1977. Según el relato de la exvedette, él se quedó prendado de ella tras verla en televisión. Fascinado por su belleza, consiguió su número de teléfono y la llamó personalmente a su casa para entablar una conversación telefónica para tener una primera toma de contacto. Deseaba verla personalmente.

"Me dijo que me seguía mucho, que le gustaba mi trabajo y que seguía todo lo que salía en la prensa, que le caía muy bien y que le gustaba mucho", contó la murciana en su entrevista con Risto Mejide (50) en Chester, en 2023. La primera cita tuvo lugar en el palacio de la Zarzuela: "Me mandaron un coche a mi casa y fui. Tenía miedo a decir que no”.

El resto es historia. La química entre ellos era poderosa. Pese a tener pareja los dos, no pudieron resistirse a los placeres de la carne. El padre de Felipe VI (57) y la de Totana mantuvieron un idilio que se prolongó varios años, aunque de manera intermitente. Durante décadas, Bárbara mantuvo silencio sobre su affaire. Pero en octubre de 2022, con motivo del estreno Cristo y Rey, la serie basada en su biografía, decidió que había llegado el momento de contarlo todo. El día que lo hizo se despachó a gusto.

Valgan como muestra sus frases más incendiarias al hablar de su relación sentimental con el que fuera Jefe de Estado desde el 22 de noviembre de 1975, fecha en que fue proclamado rey ante las Cortes de Francisco Franco, hasta el 18 de junio de 2014, cuando abdicó la Corona a favor de su hijo, Felipe VI.

Bárbara Rey

1. "Satisfacía sus necesidades sexuales conmigo"

"Yo no iba enamorada a ese primer encuentro porque las conversaciones eran normales. Fue en una cama fea. No suena romántico. Esperaba que fuera más cariñoso, pero él no es generoso. Satisfacía sus necesidades sexuales conmigo", relató Bárbara Rey en el plató de De viernes en diciembre de 2024. Entonces, la que fuera mujer del desaparecido domador Ángel Cristo revelaba detalles de alcoba de su romance con Juan Carlos.

2. "Le escuché hablar... no sé si eran comisiones"

Los encuentros eran habituales y el rey estaba tan cómodo con ella que hasta mantenía conversaciones políticas delante de ella: "Había un teléfono, le escuché muchas veces hablar… Hablaba de temas de petróleo. Yo no sé si eran comisiones, hablaba un poco en clave, ¿me entiendes? Yo no sé, no creo, no tengo ni idea. Tampoco me ponía yo a escuchar las cosas que hacía con el petróleo. Espero que cuando vean esto no me quiten de en medio".

3. "Me trató como a una puta"

La que fuera vedette en los años 70 y 80 ha lanzado afirmaciones duras sobre el modo en que el emérito se relacionaba con ella. "Me trató como una puta. Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla", ha confesado.

4. "Me pude quedar embarazada, pero tomé precauciones"

En el año 1990, después de firmar el divorcio con el padre de sus hijos, la artista retomó el contacto con Juan Carlos I. Y volvieron a tener encuentros íntimos, esta vez en el domicilio de la actriz.

Unos episodios que recordaba emocionada en el plató de Telecinco. "Me pude quedar embarazada, pero tomé precauciones. Si yo hubiera querido hacerle una faena, lo hubiera hecho".

Bárbara Rey ha hablado en numerosas ocasiones de su relación con el rey Juan Carlos. Montaje de EL ESPAÑOL.

5. "Empecé a grabarlo y fotografiarlo"

Hubo un momento en el que Bárbara Rey empezó a grabar sus encuentros con el rey emérito en cintas de vídeo. Su intención era tener material comprometido y de índole privada con el que poder chantajearlo.

Su mayor preocupación en aquel momento era cómo sostenerse económicamente. Ya estaba separada de Ángel Cristo y le preocupada cómo sacar adelante a sus hijos, Sofía (41) y Ángel Cristo Jr. (44).

"Me dijeron que el rey no quería que trabajara, pero yo tenía que pagar la hipoteca de la casa, que me la iban a quitar, y tenía que pagar el colegio de mis hijos", ha revelado antes las cámaras de Mediaset.

"Empecé a grabarlo y fotografiarlo... Vinieron a casa para instalar unos micrófonos y una cámara dentro de una tele. Yo tenía miedo, pero nunca llegó a darse cuenta", ha deslizado sobre las numerosas grabaciones que acumula del emérito.

6. Historia de un "chantaje"

Bárbara Rey ha admitido ante las cámaras de televisión haber recibido dinero del emérito a cambio de entregar material comprometido: "O me daban dinero o lo publicaba. Lógicamente, yo me quedé con una parte. Me dijeron que me darían 100 millones de pesetas y me hicieron un primer pago de 25 millones y un trabajo en TVE. Me dijeron que lo habían metido en un banco de Suiza. No me dieron el resto. Después, intentaron matarme".



La intérprete ha relatado que en aquella época de coacciones se guardó un as bajo la manga: "Le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas. Le dije que sentía mucho lo que le hice, que lo único que quería es trabajo y que el dinero que me dio si trabajo se lo voy a devolver". Según ha relatado, "él me dice que me va a dar 100 millones para que tenga una tranquilidad. Nunca me dieron ese dinero".



Incluso llegó a firmar un contrato de trabajo que estipulaba un pago millonario a la vedettte a cambio de su silencio. "Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer", ha sentenciado la actriz.

7. "Me querían matar"

Bárbara Rey ha llegado a afirmar que existió un complot para acabar con su vida: "Mientras yo no estaba en casa aprovecharon para abrir la caja fuerte. Me rompieron la correa de la dirección del coche para perder el control del vehículo. Me querían matar".

8. "Lo que viví es acoso"

Cabe recordar que tras enterarse de la existencia de las grabaciones, Juan Carlos de Borbón decide cortar el vínculo con Bárbara Rey. "Es la mayor desgracia de mi vida. Lo que viví con él se llamaría hoy en día acoso, pero en su momento era amor", ha sentenciado.