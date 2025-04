Así es el palacete que perteneció al conde de Romanones en el que vive Carla Barber con sus hijos a las afueras de Madrid

Carla Barber (34 años) se ha convertido en la última invitada del pódcast Poco se habla, presentado por Xuso Jones (35) y Ana Brito (34), donde ha hablado tanto de su faceta profesional como de la más privada.

La influencer ha confesado que su éxito y su nivel de vida no son fruto de su trabajo en redes sociales, sino porque se ha garantizado un futuro con la medicina estética, su trabajo principal y en el cual ha sido pionera en España: "En este país no todo el mundo es médico estético, hay que especializarse y muchos lo ejercen sin la especialidad", ha dicho en esta entrevista.

Sin embargo, lo que ha acaparado gran parte de la conversación ha sido du casa de Madrid, un palacete que perteneció al conde de Romanones, situado en la exclusiva urbanización de La Florida, a las afueras de la capital.

"Vivo en el palacete del conde de Romanones. Lo trajeron desde el Paseo de la Castellana, piedra a piedra, ahí a La Florida", ha comenzado diciendo en esta entrevista donde ha desvelado detalles exclusivos. La médica se sintió tan cómoda con los presentadores que, cuando hablaban de su hogar, contó cosas que nunca pensaba que diría.

Hablando del palacete que se compró en el noviembre de 2021, tal y como informó en exclusiva EL ESPAÑOL, cuando empezó a invertir en viviendas en Madrid, Carla lo ha querido dejar claro: su casa es única. "Tiene piezas de principio de siglo. Las escayolas del techo las hizo el escayolista de la Casa Real. Es una pasada de casa, la verdad", ha expresado.

El jardín del palacete de Carla Barber en Madrid. Instagram

Sin embargo, aunque el palacete donde reside la canaria posee más de 3.000 metros de parcela, no tiene muchas habitaciones. "No tiene muchas, solo que son muy grandes. Mi habitación tiene 120 metros cuadrados", ha confesado. Este palacete, según avanzó este periódico, cuenta con cinco habitaciones, ocho baños -con acabados en mármol- y un salón de más de 150 metros cuadrados.

Además, el salón donde disfruta Carla Barber de sus visitas está distribuido en varias estancias; una de ellas tiene acceso a una sala de estar acristalada, un porche con forma de invernadero de estilo inglés, que la médica usa para celebrar cumpleaños y diversas celebraciones. De hecho, el consultor inmobiliario de Barber llegó a confesar que estar en ese salón es "como estar en Versalles".

La casa de la que fuera modelo tiene un precioso jardín de estilo francés, recién reformado, y una piscina infinity privada. Esta casa cuenta con todo tipo de lujos y está cuidada al detalle, desde las habitaciones hasta el jardín.

Con estos detalles, los presentadores se quedaron muy sorprendidos: "¿Cuánto dinero tienes que ganar?", le preguntaban. A lo que ella respondía: "Trabajo mucho, invierto bien y no malgasto", ha respondido muy segura de su patrimonio.

La casa de Carla Barber desde uno de los extremos de su jardín. Instagram

La habitación de Carla

A pesar de que la casa de Carla Barber tiene cinco habitaciones y muchos rincones llenos de encanto, la médica ha hablado de su habitación como un sueño. En más de una ocasión, ha mostrado en sus redes su habitación, que cuenta con una cama de dos metros, con somier y cabecero de terciopelo en color granate, un tocador de madera con espejo y una butaca baja en color blanco para garantizar su comodidad.

Esta estancia de la casa cuenta con escayolas en techos muy altos y paredes de estilo victoriano, enmarcadas y con molduras al más puro estilo retro chic. Además, tiene un gran espejo vintage con marco dorado que suele usar para sus selfies.

La habitación de Carla Barber en Madrid. Instagram

Una venta truncada

Según se publicó en el año 2022, la doctora Barber compró este palacete del siglo XIX por un precio de dos millones, tal y como informó este medio. Sin embargo, tras varios años viviendo allí, intentó ponerlo a la venta después de hacerle una gran reforma, y su precio de salida fue de 6,5 millones de euros. Un movimiento que sorprendió, ya que la doctora presume de su hogar en sus redes sociales y nadie se esperaba esta oferta.

Sin embargo, según ha comentado la doctora, tras largas negociaciones decidió no venderlo: "Yo decidí no vender porque lo único estable que tengo en la vida es esa casa. Me ofrecieron cinco millones y medio por la casa y dije que no", ha confesado, porque no se encontraba en el mejor momento, inmersa en la conciliación familiar y recién separada del padre de sus hijos.