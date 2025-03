Lidia Torrent y Jaime Astrain, las idílicas vacaciones que confirman su reconciliación: descubrimos su resort de lujo

"¿Entiendes esto?". Así, entre risas, Lidia Torrent (31 años) y Jaime Astrain (37) compartían en su perfil de Instagram el pasado 27 de marzo el inicio de un idílico viaje en familia que ha dejado muchas lecturas a sus millones de seguidores en redes sociales. Un vídeo en el que la afamada pareja se mostraba a bordo de un avión rumbo a un nuevo destino: Málaga.

La presentadora y el modelo suelen compartir en sus redes sociales los proyectos personales en los que se ven implicados. Asimismo, aunque llevando la cautela y la discreción por bandera, en ciertas ocasiones sacan a la luz detalles de su vida privada. Así ha ocurrido recientemente.

Jaime Astrain y Lidia Torrent han disfrutado de unos días de ensueño en Málaga. La pareja, concretamente, se ha trasladado hasta el municipio de Estepona, donde ha vivido una serie de gratos momentos en familia de los que han presumido a través de sus redes sociales y han hecho testigo a todos sus followers.

No han acudido solos. La reconocida pareja ha hecho frente a la emocionante aventura junto a su única hija, Elsa, de dos años. La pequeña, tal y como ellos mismos han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram, también ha disfrutado de unos días inolvidables de la mano de sus progenitores. Así lo respaldaba una instantánea en la que Elsa aparecía en una especie de parque infantil.

Jaime Astrain y Lidia Torrent han confiado en un emplazamiento de lujo para tal ansiada desconexión. Su elección no ha sido otro que un exclusivo resort ubicado en Málaga, concretamente entre los municipios de Marbella y Estepona, que ofrece todo tipo de servicios y comodidades.

Lidia Torrent y Jaime Astrain, junto a su hija, Elsa, en una imagen de redes sociales. Instagram

Ikos Resorts Andalusía está ubicado en Estepona, a menos de nueve minutos de Playa de Guadalmansa. Formado por lujosas estancias como centro de fitness, club infantil, sauna o piscina al aire libre, se presenta como una opción acertadísima para vivir en familia. Además, cuenta con una zona deportiva compuesta por equipamiento de gimnasio y pistas de tenis y ping-pong.

Este tipo de comodidades es lógicamente sinónimo de un alto desembolso económica. Los precios del resort andaluz oscilan entre los 800 euros y 3.000 euros por noche. Además, se trata de un emplazamiento muy demandado en el sur de España, pues apenas cuenta con posibilidad de reservas a un mes vista.

Lidia Torrent ha definido sus vacaciones en Málaga en Instagram como "una burbuja de paz". Unas palabras que no son baladí. De hecho, este viaje no ha sido sino la prueba definitiva que confirma una esperadísima reconciliación entre la hija de Elsa Anka (59) y Jaime Astrain.

Fue el pasado 9 de marzo cuando la difusión de una noticia en el programa Fiesta de Telecinco activaba las alarmas en torno a una posible ruptura entre Lidia y Jaime. Unas horas más tarde, la propia modelo rompía la barrera del hermetismo que caracteriza su vida privada para sincerarse sobre la situación.

"Si he tenido que decir algo, lo he dicho. Si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme, pero creo que también creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día", confesó Lidia en un post publicado en su perfil de Instagram. Un vídeo en el que la modelo evitaba confirmar o desmentir el quiebre sentimental, algo que sí haría Jaime Astrain unos días más tarde.

El afamado modelo hacía su aparición en el Festival de Málaga 2025 seis días después de que los rumores de crisis comenzaran a resonar en torno a la pareja. Ante la multitud de medios de comunicación allí presentes, Astrain se sinceraba sobre la verdad de la situación. "Tenemos que gestionar gestionemos esto de puertas hacia adentro", apuntó Astrain, confirmando la existencia de una crisis en la pareja.

Durante estas dos últimas semanas, Lidia Torrent y Jaime Astrain han mantenido la estela de la discreción y escaso ha sido el contenido que han compartido juntos. De hecho, el exfutbolista disfrutaba días atrás de unas vacaciones en solitario en Puerto Rico mientras la hija de Elsa Anka permanecía en Madrid.

Lidia Torrent y Jaime Astrain, en una imagen de archivo. Gtres

Una serie de convulsas situaciones a las que se sumaba el triste fallecimiento de la abuela de Lidia. Ahora, la dupla parece querer dejar atrás y resurgir de sus cenizas. Es más, tras su escapada a Estepona, las cámaras de Europa Press captaban a Lidia y Jaime en las inmediaciones de la capital española después de acudir a terapia de pareja.