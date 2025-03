La rotunda declaración de Joana Sanz tras conocer que Dani Alves ha sido absuelto de un delito de agresión sexual

Este viernes, 28 de marzo, Dani Alves (41) ha vivido un día crucial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha absuelto de un delito de agresión sexual. El exfutbolista había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona por la supuesta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton en diciembre de 2022.

Una noticia sobre la que ya se ha pronunciado su entorno. Una de ellas, su mujer, Joana Sanz (32). Ha sido Joaquín Prat, durante la emisión de El programa de Ana Rosa, quien ha hecho saber ante las cámaras la reacción de la modelo.

Su respuesta ha sido contundente. Están satisfechos, pero no olvidan el via crucis que han pasado. "Felices por esta absolución, pero ¿y todo el daño que se nos ha hecho? Amenazas en redes sociales, pérdida en contratos publicitarios... Lo que se sabe es que por los días que ha estado en prisión le corresponden un total de 11.000 euros más o menos", ha dicho el presentador en el espacio de Telecinco.

Reuters Dani Alves sale de la cárcel en libertad provisional tras pagar su fianza de un millón de euros

Joana Sanz y Dani Alves, en una imagen de archivo.

No resulta extraño que las primeras reacciones de Joana Sanz se hayan deslizado de manera indirecta a un medio. La modelo, de momento, ha evitado pronunciarse en las redes sociales, donde muchas veces se ha sentido expuesta ante el tsunami mediático que ha asolado su vida y la de su pareja durante hace ya casi dos años.

Prueba del doloroso proceso que ha experimentado la tinerfeña es que hace apenas seis meses tomó una drástica decisión que afecta a su futuro profesional. En septiembre de 2024 anunció a través de un comunicado que abandonaba su carrera como modelo.

"Estos dos últimos años me he visto obligada a trabajar con una gran sonrisa y tragándome las lágrimas, de tanto dolor que tenía dentro porque es lo que hay si quieres pagar las cuentas", decía.

En su escrito de despedida, dejaba claro su deseo de apartarse por un tiempo: "La verdad es que trabajar en este sector me ha ayudado a no hundirme, pero tampoco me ha permitido dejarme querer, establecer una base y tener un hogar. Con este story, comunico que el próximo mes me retiro de la moda (como modelo). Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno... No lo sé". Asimismo, explicaba que tenía "otros negocios vinculados a la moda y de momento me quiero enfocar solo en eso, sin exponerme yo personalmente".

A lo largo de todo este tiempo se ha mantenido en un discreto segundo plano. Cuando estalló el escándalo se desmarcó por completo de su marido hasta el punto de que se rumoreó sobre la posible ruptura de la pareja. Sin embargo, poco después, las cosas tomaron un nuevo rumbo y ella le mostró su incondicional apoyo. Incluso declaró a su favor en el juicio contra su marido, hace ya un año. Ahora, la gran incógnita es saber qué tendrá deparado el destino para el matrimonio, a quien este largo litigio judicial ha pasado una costosa factura emocional.