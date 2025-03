Sara Sálamo, sobre el documental de su marido Isco Alarcón: "Jamás haría algo sobre mi vida en pareja"

Amanecía un día nublado y lluvioso en Málaga. Esa misma tarde, Sara Sálamo (33 años) presentaba en el festival de cine de la ciudad su primer largometraje documental junto a su marido, Isco Alarcón (32). Se trata de la primera vez que la pareja emprende un proyecto juntos, en este caso, una película.

A pesar de ser figuras mediáticas, siempre han llevado su relación con gran discreción. Contrajeron matrimonio el 1 de junio de 2024 en una ceremonia íntima en Madrid, tras seis años juntos y habiendo anunciado su compromiso en noviembre de 2023. Juntos tienen dos hijos: Theo, nacido el 11 de julio de 2019, y Piero, que llegó al mundo el 30 de diciembre de 2020.

Ahora, se aventuran en el rodaje de En Silencio, un documental que rompe con la narrativa clásica del género deportivo. Sin entrevistas ni discursos a cámara, Sara Sálamo filma desde la intimidad, explorando el sacrificio de Isco, jugador del Betis, con la sensibilidad del cine de autor. Su lesión lo aparta de la Eurocopa y lo sumerge en un arduo trabajo en la sombra, donde el esfuerzo y el silencio se convierten en sus únicos compañeros.

Sara Sálamo en el Festival de Málaga 2025. Gtres

En una conversación con EL ESPAÑOL, la directora y pareja del futbolista ha confesado cómo ha sido enfrentarse al reto de crear este proyecto en común. Sin embargo, la actriz ha llegado a la charla visiblemente molesta con otros de comunicación, algo que dejó claro en sus respuestas. Además, comparte en qué momento personal y profesional se encuentra tras haber llevado a cabo uno de los proyectos más apasionantes de su vida.

Siempre ha querido desvincular su relación de pareja de la vida pública, sin embargo, hace un documental sobre su marido. ¿Cómo surge esto?

Yo jamás haría algo sobre mi vida en pareja. Esto no tiene nada que ver con mi vida personal, sino con la de una cineasta que está haciendo una película sobre un deportista que, casualmente, es mi marido. Mi compromiso con el proyecto tiene que ver con contar la historia desde mi forma de mirar y narrar. No es un reportaje, no es un reality, no hay prensa rosa. Es un documental observacional sobre la resiliencia de una persona que, estando en su mejor momento, atravesó una etapa muy difícil.

Creo que es un tema universal, porque a cualquiera le puede pasar. Un día, de repente, sufres un revés que no esperabas y todo tu mundo se viene abajo. Cómo te reconstruyes a partir de ahí es lo que intento narrar.

¿Cómo vive Sara Sálamo en silencio tras sufrir la lesión de su marido?

De inicio, yo no iba a aparecer en el documental porque quería centrarme únicamente en dirigirlo. Pero no era honesto, dado que formo parte de su recuperación y de su día a día. Entonces, encontramos un recurso en el que solo aparezco reflejada, en la sombra, en un segundo plano, pero presente de alguna manera, con distancia. Así lo he vivido.

¿Cómo llevó Isco su recuperación? ¿Le ayudaba estar distraído?

No te sabría decir. En este caso, el protagonista tiene una forma muy particular de sobreponerse a los golpes. Su capacidad de resiliencia, esa fuerza para levantarse tras cualquier traspié, me parecía muy interesante de contar.

¿Está orgullosa de su marido?

Sí, bastante.

¿Cómo está Sara Sálamo, actualmente?

Estoy muy agradecida. Estoy en una etapa muy bonita porque estoy haciendo exactamente lo que quiero. Me siento muy realizada y, la verdad, muy feliz.

Sara Sálamo en el Festival de Málaga. Alex Zea

Sé que no le gusta hablar de su vida privada, pero ¿cómo está su relación con Isco tras este nuevo proyecto juntos?

Es lo que te digo, esto no es un reality. Me brillan los ojos porque estoy muy feliz y me siento realizada. Pero si sabes que no me gusta hablar de esto, ¿por qué me preguntas? (Risas).

Después de ser madre, tener un marido excelente y una vida exitosa, ¿qué más le podemos pedir a Sara Sálamo?

De repente te puede venir un revés, como En Silencio, así que mejor no decimos nada… por si acaso.

¿Está contenta tras su presentación?

Sí, muy contenta. Bueno, no, no estoy tan contenta porque he hecho la presentación, que me ha gustado mucho, y han salido titulares de compañeros sacando las cosas de contexto. Tus compañeros de ahí (señalando a la prensa presente). Eso me pone profundamente triste porque te pasas un año trabajando en algo y, aunque entiendo el trabajo de todo el mundo, puedo ser empática y comprensiva, que estés buscando desvirtuar cualquier frase, sacarla de contexto y poner el foco ahí, con lo que cuesta hacer una película, es muy cruel. Entonces, vengo disgustada.

Te voy a contar más. Hace poco fui como acompañante a un sitio y me llamaron: "¡Sara, Sara!". Yo respondí: "No, que estoy de acompañante", y me fui. Al día siguiente, titularon: "Sara Sálamo se niega a hablar sobre Errejón". Pero si ni siquiera me hiciste la pregunta… Ya directamente inventar un titular me parece algo mezquino y cruel, sobre todo cuando estamos poniendo en juego no solo mi trabajo y mi carrera, sino la de un equipo de gente que lleva muchos años y mucho esfuerzo intentando sacar adelante esto. Es muy triste. Es que no debería estar cabreada. Yo vengo aquí a trabajar.