El cantante Francisco suspende su próximo concierto: su complicado parte médico

El cantante Francisco (66 años) ha concedido en la mañana de este jueves, 27 de marzo, una rueda de prensa en Valencia para actualizar sobre su estado de salud después de que ingresara de urgencia en un hospital una semana atrás por "una bronquitis que ha evolucionado en insuficiencia respiratoria".

Siete días después del trágico episodio, Francisco ha aprovechado su encuentro con los medios para anunciar la suspensión del concierto que tenía programado para el próximo 4 de abril. "Se va a posponer, pero lo importante en este momento es mi salud y que todo vaya bien", ha apuntado el reconocido músico.

A pesar de que Francisco ya ha recibido el alta hospitalaria, lo cierto es que su delicado estado de salud lo ha llevado a tomar la decisión de cancelar su próximo compromiso profesional. Una realidad que ha sido entendida tras la publicación del parte médico del equipo especializado.

El cantante Francisco junto al equipo médico del IMED Hospital en Valencia. Gtres

"Francisco vino con un cuadro de insuficiencia respiratoria grave en contexto de sobre todo una agudización de una enfermedad bronquial con un cuadro infeccioso respiratorio y secundario", comienza el parte leído por el equipo médico del IMED Hospital de Valencia. "Él también tenía un cuadro de insuficiencia cardíaca leve, una descompensación secundaria. Se puso al tratamiento ya desde urgencias, la evolución fue buena en las primeras horas y comenzó a mejorar del cuadro respiratorio", prosigue el comunicado.

En la misma línea, el equipo médico que ha acompañado durante este proceso al cantante Francisco ha señalado que continuará el tratamiento. "La descompensación cardíaca mejoró de una manera muy gratificante en las primeras 24 horas y lo que persistía y aún a día de hoy está un poco en tratamiento es el cuadro bronquial. Es el proceso que aún necesitamos seguir unos días más de manejo médico", sostienen los profesionales.

La difusión del parte médico no ha sido el único suceso ocurrido durante la rueda de prensa del cantante Francisco y su equipo. El intérprete de Latino ha agradecido a todos los allí presentes el apoyo mostrado durante esta convulsa semana marcada por su delicado estado de salud.

Francisco.

"Quiero dar las gracias, mi agradecimiento eterno a todas las personas de todos los puntos de España que se han preocupado por mi estado, que me han mandado mensajes de ánimo, sabía que me queríais, pero no sabía de verdad hasta qué nivel", ha apuntado Francisco. Además, ha compartido con los medios de comunicación presentes el férreo apoyo de su mujer, Francisca Ribes. "Es parte de mi corazón. Es mi vida".

Fue el pasado día 20 de marzo cuando la noticia del ingreso de Francisco se hizo pública. Ante tal información, EL ESPAÑOL contactó con Paca, la mujer del cantante, quien sostuvo a este periódico que había sido llevado a un centro sanitario por "una bronquitis que ha evolucionado en una insuficiencia respiratoria". Una situación con la que demostraba una vez más su sólida historia de amor con el respetado músico.