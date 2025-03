Rodolfo Sancho reaparece ante las últimas informaciones sobre su hijo Daniel: "A luchar siempre, con todo"

Seis meses después de ser condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, Daniel Sancho (30 años) continúa protagonizando titulares. Lejos de caer en el 'olvido mediático', la publicación del libro de Joaquín Campos Muerte en Tailandia. La verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta le ha situado de nuevo en el punto de mira y son varias las informaciones que han circulado sobre el hijo de Rodolfo Sancho (50) en las últimas semanas.

Mientras sus abogados ultiman el recurso de apelación que van a presentar próximamente en la Corte tailandesa para intentar reducir la pena, se ha publicado que el actor habría pedido ayuda a Casa Real para intentar mejorar las condiciones de su hijo en el país del sudeste asiático. Y es que el chef cumple condena en la prisión de Surat Thani, donde no lo estaría pasando nada bien. A las condiciones de hacinamiento e insalubridad -comparte una celda pequeña con otros 18 reclusos- se uniría que es una de las cárceles más peligrosas de Tailandia, y ya habría tenido algún enfrentamiento con otros presos.

Una complicada situación que estaría viviendo sin el apoyo de sus padres, puesto que ni Rodolfo ni Silvia Bronchalo (50) le han visitado por el momento desde que ingresó en esta prisión a finales de agosto de 2024. El motivo, según Joaquín Campos, que el actor no podría volver a Tailandia porque tendría una deuda de 200.000 euros con "una señora" que podría ser Alice Keartjareanlap, la asistente del equipo jurídico del intérprete, sobre la que planea la sombra de un presunto chantaje a la familia.

En medio de estas informaciones, Rodolfo está volcado en su profesión y está rodando su próximo proyecto en Madrid. "Claro, siempre, yo tengo ilusión con mi trabajo ahora y siempre, toda mi vida", ha dejado claro en su reaparición ante las cámaras. Sin ocultar su incomodidad con las preguntas sobre su hijo -"¿tienes la obligación de preguntarme?" ha espetado con ironía a la reportera- el protagonista de Mar de plástico ha dejado claro que, aunque no haya vuelto a Tailandia, no se ha rendido y piensa seguir luchando por Daniel: "Siempre, con todo", negando con una risa irónica que no haya regresado al país porque tenga una deuda de 200.000 euros. "Tonterías", ha sentenciado, afirmando rotundo que Joaquín Campos no es periodista y que no es cierta esta información.

Sin embargo, Rodolfo no ha querido revelar cuándo podrá visitar a su hijo, cómo marcha el recurso de apelación ni si es cierto que ha pedido ayuda a Casa Real, dejando además en el aire si tiene contacto con Silvia Bronchalo por su hijo y qué le parece que haya dicho que se sintió utilizada económicamente por él.