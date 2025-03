La presentadora Lorena García: "Espero poder decir que pasamos página de este mes de dudas, miedo e incertidumbre"

Lorena García Díez (43 años) ha regresado a sus redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño recibidas desde que comunicara que había tenido que ser intervenida en un quirófano. Era el pasado sábado 22 de marzo cuando la copresentadora de Espejo Público, y uno de los rostros más queridos de Atresmedia, anunciaba que había estado ingresada en el hospital, aunque sin desvelar el motivo.

"Hace unas semanas, la vida se encargó de recordarme quién manda aquí, y que mi agenda no es solo mía. Eso me ha llevado hoy al quirófano", aseguraba en un post de Instagram junto a un conjunto de imágenes entre las que se podía ver una fotografía de ella en el hospital con una vía cogida en su mano.

La compañera de Susanna Griso (55) ya se encuentra en casa, descansando junto a los suyos. Su esposo Jorge y los pequeños Mario y Gabriella, fruto de su matrimonio con el funcionario, son su mayor apoyo en estos momentos.

También el resto de sus familiares y amigos que no la han dejado sola en ningún momento. Por eso, la periodista no ha dudado en actualizar su estado de salud y explicar cómo se encuentra tres días después de la operación: "Abrumada por tantas muestras de cariño. Estoy bien y en unos días espero poder decir que pasamos página de este mes largo de dudas, miedo e incertidumbre. Gracias infinitas. Los que me conocéis sabéis que siempre intento ver el lado bueno de las cosas. Y saco muchas enseñanzas buenas de todo esto".

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de ánimo para la comunicadora. Muchos de ellos de compañeros de profesión como Rocío Martínez (47), presentadora de Deportes de Antena 3; o Mónica Martínez (49), conductora de diferentes espacios en Telemadrid.

De momento Lorena García se mantendrá alejada de los focos para su total recuperación. Se desconoce la fecha en la que volverá a ponerse delante de las cámaras pero no hay duda de que cuando ese momento llegue lo hará con la mejor de sus sonrisas. Además, como buena deportista declarada que es (lo que más le gusta es correr) seguro que su meta y su objetivo ya están puestos en ese regreso a su trabajo. En recuperar esa agenda que ha tenido que pausar de manera repentina debido a su dolencia.