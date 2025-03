Así ha sido la celebración de cumpleaños de Nuria Roca: comida cantonesa y la tierna felicitación de su hijo Pau

Este domingo, 23 de marzo, Nuria Roca celebró su 53 cumpleaños. Un día especial en el que recibió "toneladas de amor", tal y como ha compartido en su última publicación de Instagram.

Y es que a lo largo de la jornada, tanto sus seguidores como su entorno más cercano le enviaron un sinfín de felicitaciones. Una de las más especiales, la de su hijo mediano.

Pau del Val Roca (18) ha celebrado públicamente la nueva vuelta al Sol de su madre, rescatando del baúl de los recuerdos una imagen de su infancia en la que posa cariñosamente con Nuria Roca. "Felicidades, mami", ha escrito el joven junto a la instantánea, compartida en sus stories de Instagram. La comunicadora, por su parte, la ha replicado en su propia cuenta, añadiendo un "Te amo".

Nuria Roca soplando las velas de la tarta. Instagram

En su perfil de Instagram, Nuria Roca también ha compartido algunos detalles de su celebración. Después de presentar La Roca, en laSexta, donde Juan del Val (54) le ha preparado una tarta, se ha reunido junto a su marido y sus tres hijos en un conocido restaurante cantonés de Madrid al que suele acudir cada domingo. Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, se trata de Don Lay, ubicado en la Calle María de Molina.

Una cena familiar en la que no ha faltado el brindis ni la tarta. Nuria Roca, feliz, ha soplado las velas sobre un bizcocho con chocolate y fresas.

Además de compartir algunos detalles de la celebración, la presentadora valenciana ha recurrido a sus redes sociales para compartir una reflexión. Este domingo, 23 de marzo, horas antes de presentar La Roca, la periodista escribió una reflexión en su perfil de Instagram. Confesó estar ilusionada por su nueva vuelta al Sol y le escribió una carta a la Nuria pequeña.

"Hola Nuria mayor… sí, mayor, más mayor, o señora, que para el caso… la verdad es que no es la mejor foto esta que has elegido, está viejita, arrugada y un poco desgastada, pero que paralelismo tan preciso… hasta esa expresión sigue intacta, de entusiasmo, de expectación, de sorpresa, de felicidad… has sabido dosificar cada una de ellas y aún no has terminado ninguno de los frascos, haz que te duren, no malgastes…", comenzó la presentadora en su carta a sí misma.

La tierna felicitación de Pau del Val a su madre, Nuria Roca. Instagram

"Lo bueno ya lo sabes Nuria y lo malo también aunque te hagas la sueca, así que te recuerdo: 'métele un poquito más de esfuerzo a cuidarte, con tu edad ya va siendo hora de que los hábitos buenos ganen a los malos y esa pereza que a veces te acompaña la mandas a freír espárragos, que no te cueste tanto calzarte las zapatillas ni pintarte para salir de casa… si luego siempre te alegras", se aconsejó a sí misma.

En esta misma línea, añadió: "Detente un poquito más en los momentos, los buenos los saborearás mejor y los malos igual hasta llegas a comprenderlos, no por ir más rápido o pasar por encima te tocan menos o se olvidan… Por lo demás, sigue eligiendo sentarte en el banco de la gente bonita, sigue llenándote de besos, de abrazos y de todos los 'te quiero's' que puedas… Ah, y por cierto, mira a ver si para los 54 tienes arreglado ya el vestidor, sería un gran logro (tus amigas me entenderán)… y ya está, felicitarte por estos 53 años en general y hoy en particular… te quiero y cada vez me gustas más…y venga, déjate de textitos y date prisa que hoy no llegas a La Roca".

Este año ha faltado en redes la felicitación de su marido, Juan del Val. Pero cabe recordar que hace unas semanas el escritor decidió ausentarse de Instagram durante un tiempo. El colaborador de El Hormiguero, eso sí, festejó con su mujer durante toda la jornada. Estuvieron juntos en La Roca y más tarde, con sus hijos, cenando en el restaurante cantonés que frecuentan.