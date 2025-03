Luis Rollán, padre por sorpresa: adopta a un niño guineano de 10 años con el que ha sido fotografiado en Sevilla

Luis Rollán (49 años) ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Se ha convertido en padre. El colaborador de Mediaset inició hace tiempo el proceso de adopción de un menor de 10 años y, por fin, ultima los trámites que arrancó en 2023.

Tal y como adelanta la revista Lecturas, el sevillano está finalizando ya las gestiones de adopción de un niño guineano, con el que ha sido fotografiado en la capital hispalense disfrutando de un tranquilo paseo.

Lo cierto es que Luis Rollán llevaba tiempo soñando con convertirse en padre. Ya en el año 2021 anunció que tener un hijo era una de sus máximas ilusiones. Incluso llegó a afirmar que estaría dispuesto a tener descendencia con su amiga Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey (75).

Luis Rollán, en el Festival Starlite de Marbella, en 2021. GTRES

El propio Rollán hablaba de manera muy clara sobre cómo afloraron sus instintos de paternidad tras la separación de su anterior pareja, Alejo Pascual, con el que se casó en 2011 y con el que rompió en 2019. También se despertaron sus ganas de ser padre después de convertirse en tío. "Hace dos años me separo y tengo esa espinita clavada con la paternidad. He mirado varias veces el tema de adoptar, de acogida y vientre de alquiler... A todo esto nace mi sobrino y sale la pandemia y se intensifica este sentimiento", confesó durante la emisión de Viva la vida, en julio de 2021.

Además, contaba cómo sus deseos de tener descendencia era algo que ya tenía hablado con Cristo: "Hablando con Sofía de todo esto, ella me dijo que también le encantaría. Nos juntamos dos personas que nos queremos mucho y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso". Rollán y la hija del desaparecido Ángel Cristo llegaron a dar un paso al frente y visitaron centros especializados: "Hemos estado en clínicas".

Sus planes con Sofía Cristo

Sofía, por su parte, confirmó que, en efecto, ambos se habían planteado ser padres juntos: "No tengo nada que contar, Luis es de mis mejores amigos, es como mi hermano, va más allá, es la familia que tú eliges". Incluso bromeaba con la idea de tener un hijo: "¿Te imaginas una mini Sofi? Mi madre estaría encantada, igual que con mi sobrina. Pero como no lo sabemos para qué vamos a estar ilusionándonos con cosas que no se sabe".

Finalmente, sus planes en común se fueron diluyendo. Y ha sido Rollán, por su cuenta, quien ha emprendido las acciones necesarias para adoptar a su primer hijo, con el que se le ha visto muy atento y cariñoso.