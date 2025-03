Sebastián Palomo Danko se querella contra la exnovia de su hermano tras acusarlo de un delito de maltrato animal

Miguel (44 años) y Sebastián Palomo Danko (47), los hijos del malogrado torero Palomo Linares, están viviendo unos convulsos días después de que Paula Sánchez Zurdo, la que fue pareja de Miguel, los acusara de un delito de maltrato animal contra Bronca, una perrita que vivió -y falleció- en la finca El Palomar, propiedad de los Palomo Danko.

Siempre según la versión aportada por la denunciante, el animal fue rescatado por la propia Paula Sánchez Zurdo cuando ésta se enteró de las condiciones en las que se encontraba, encerrado en una jaula en la finca. Bronca pereció a causa de las secuelas producidas.

Como consecuencia de esta demanda, los hermanos están citados a declarar como investigados el próximo 25 de abril en el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Illescas. Después de que a EL ESPAÑOL se trasladara que Miguel está "tranquilo" y se considera "inocente", este martes, 18 de marzo, se ha conocido una noticia relevante.

Según desliza 20minutos, Sebastián Palomo Danko ha interpuesto una querella contra la expareja de su hermano Miguel, por "calumnias". Tras conocerse este movimiento por parte del hermano mayor de los Palomo Danko, Paula Sánchez Zurdo no se ha quedado callada. Aún más: advierte que nadie la callará.

Que contar la verdad no es calumniar, que irá hasta el final. Fuerte y decidida, Sánchez Zurdo, a través de la cuenta de Instagram que ha creado en nombre de la perra rottweiler, ha posteado lo que sigue: "No me van a callar, no me van a parar. Sebastián me ha interpuesto una querella criminal infundada por calumnias".

Sebastián Palomo Danko en una imagen de archivo. Gtres

"Todo esto, mientras él mismo tiene un procedimiento penal abierto por presunto maltrato animal. Me han citado a declarar el 3 de abril a las 9:45 en el Juzgado de Instrucción N.º 16 de Plaza Castilla, pero el 25 de abril será él quien tenga que explicar a la Justicia, en Illescas, a las 11 horas, qué le pasó a Bronca", agrega Paula Sánchez Zurdo.

"Que quede claro: no me intimidas. No me asustas. No voy a ceder. Decir la verdad no es una calumnia. Voy a seguir hasta el final. No voy a parar hasta que haga justicia por Bronca. Si él cree que con esto va a silenciarme, que sepa que sólo me da más fuerzas", asevera esta mujer, que sólo pretende que se haga justicia.

"El delito de calumnia consiste en realizar una imputación falsa acerca de la comisión de un delito, siendo consciente de que se está acusando a una persona de algo que realmente no ha hecho. Justicia para Bronca. Caiga quien caiga", remacha Sánchez Zurdo en Instagram.

En otro post de la red social, Paula reflexiona: "Es fundamental que la sociedad tome conciencia del maltrato animal y de las devastadoras consecuencias que puede acarrear. La historia de Bronca es un recordatorio doloroso de que hay quienes sufren en silencio, y es nuestra responsabilidad ser sus defensores. Aunque su ausencia duele profundamente, mi lucha por justicia continúa".

El can sufrió, en su último tramo de vida, un cáncer metastásico, para el que, según se ha publicado y se recoge en la acusación, no recibió tratamiento veterinario alguno. El animal murió pocos meses después de ser rescatada debido al deterioro de su salud.