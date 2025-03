El lado íntimo de Carmen Alcayde: Dj 'shows' con su novio Charli (22 años más joven) y tres hijos de su anterior relación

Carmen Alcayde (51 años) es la nueva concursante de Supervivientes. El abandono de Beatriz Rico (55) dejó un lugar libre y ha sido ella la valiente en saltar del helicóptero, poniendo en pausa su vida como profesional, madre y pareja. El tiempo que dure en Honduras se mantendrá alejada de sus habituales colaboraciones en televisión, pero también de los proyectos que gestiona en paralelo. Uno de ellos junto a su actual pareja, Charli Martínez.

Se trata de Car&Car, un DJ show que llevan por diferentes locales de fiesta de nuestro país, tal y como consta en las redes sociales de ambos. Forman el equipo perfecto, se apoyan el uno al otro y así lo muestran en sus respectivos perfiles. No en vano, Charli se ha convertido en el principal soporte de la presentadora desde su llegada a Honduras. "Vamos, mi niña", "Orgulloso de ti es poco" o "Ahí va mi ganadora", son algunos de los mensajes que le ha enviado a través de sus redes.

Carmen Alcayde y Charli llevan poco más de un año de relación. Se conocieron durante un concierto de Alberto Gambino en Valencia, tal y como ella misma relató tras hacerse pública la noticia. Aunque él es 22 años más joven que ella, la edad no ha sido un obstáculo. "Cuando vi que la cosa iba más en serio se lo conté a mis hijos de uno en uno. Les dije que tenía 28 años y me dijo uno: 'Mucho mejor que un señor mayor'", contó en marzo de 2024 en ¡De Viernes!

Unas recientes imágenes de un viaje familiar a Roma confirmaron la buena relación entre el valenciano y los tres hijos de la colaboradora de Mediaset, Carmen (12), Eduardo (11) y Olivia (7), fruto de su extinto matrimonio con Eduardo Primo Arnau.

Fue en octubre de 2022 cuando Carmen Alcayde confirmó su separación con el que fuera su esposo tras 30 años juntos, 19 de ellos como marido y mujer. Lo hizo en Sálvame, donde colaboraba, después de que Jorge Javier Vázquez (54) se percatara de que su compañera no llevara su alianza de boda.

Carmen Alcayde durante un acto en Madrid en 2021. Gtres

"Ha sido una decisión meditada, difícil, pero acertada", anunció entonces. "No ha habido deslealtad", puntualizó. Respecto al motivo de la ruptura, indicó: "Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos".

Carmen Alcayde y Eduardo Primo Arnau se conocieron en 1993, cuando ella estudiaba Periodismo. Comenzaron una relación que en un primer momento duró cinco años. Pusieron fin a su historia de amor, pero en 2001 volvieron a reencontrarse. Se casaron en 2003 y formaron un sólido matrimonio hasta 2022, cuando la comunicadora anunció públicamente su quiebre sentimental.

10 meses después de la ruptura, Carmen conoció a su actual pareja. "Lo vi en las mesas de mezclas y digo 'me he enamorado'. Luego entré en Gran Hermano y me dolía el estómago pensando en él. Cuando fui expulsada, me esperó al salir", relató ella en su primera aparición juntos en televisión.

Carmen Alcayde vio por primera vez a su actual pareja llevando a cabo una de sus pasiones -la música-, por la que hoy comparten proyecto profesional. Charli Martínez, además, es un aficionado a las motos y la fotografía. La televisiva, por su parte, es colaboradora de varios espacios de Telecinco: Tardear, Socialité y Fiesta. Por otro lado, es actriz y monologuista. Además, como muchas figuras de la pequeña pantalla, mantiene algunas colaboraciones publicitarias con diferentes marcas. A día de hoy, todos estos proyectos están en pausa por su fichaje por Supervivientes