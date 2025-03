Almeida y Teresa Urquijo, en las Fallas de Valencia: la primera foto de ella embarazada, un regalo y una especial promesa

José Luis Martínez-Almeida (49 años) y Teresa Urquijo (28) viven una ilusionante etapa como marido y mujer, pues en los próximos meses darán la bienvenida a su primer hijo. Según lo previsto, el alcalde de Madrid y la analista de inversiones se estrenarán en la paternidad tras celebrar su primer año de casados. La noticia la confirmó el político el pasado 25 de enero, a través de sus redes sociales.

"Pronto seremos tres en la familia", escribió José Luis Martínez-Almeida sin compartir más detalles. Un mensaje que seguía la misma línea discreta que ha regido su relación con Teresa y que ahora mantienen respecto a su próxima paternidad. Desde entonces no ha trascendido mayor información. Reaparecieron públicamente el 8 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, pero el estilismo de ella disimuló su embarazo.

Ha sido ahora, casi dos meses después del anuncio de Almeida, cuando se ha podido ver la evolución del embarazo de Teresa Urquijo. EL ESPAÑOL se ha encontrado con una imagen publicada en Instagram, en la que aparece la analista de inversiones presumiendo de su figura premamá durante un plan de fin de semana junto al alcalde.

La foto está publicada en el perfil de Alma Elvira Alfonso Silvestre, diputada del PP de Valencia, y desvela la escapada de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

El matrimonio ha viajado a Valencia en plenas Fallas y allí se han encontrado con la citada política. Un viaje discreto en el que no han faltado los regalos por parte de los valencianos. "Se llevan puesta una pulsera fallera", ha escrito Alma Elvira Alfonso Silvestre junto a la foto posteada en su cuenta de Instagram.

La instantánea capta el instante preciso en el que ella le coloca este complemento a Teresa Urquijo, quien a pesar de lucir un jersey holgado, no puede ocultar su figura premamá. La aristócrata, además, lleva un pañuelo azul atado al cuello, al igual que José Luis Martínez-Almeida y otros asistentes al encuentro.

El alcalde, por su parte, posa abrazado a su mujer, con un outfit básico, de jersey azul marino y pantalones blancos. La imagen, hecha dentro de un salón, no revela si Almeida también ha recibido la "pulsera fallera" como regalo. En cualquier caso, con este complemento han sellado una especial promesa, según ha apuntado la política del PP de Valencia en la descripción del post.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, en el fútbol tras el anuncio de que serán padres. Gtres

"Con esta pulsera se comprometen a hacer el año que viene fallero de Falla Pizarro a su hijo", asegura Alma Elvira Alfonso Silvestre.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se estrenarán en la paternidad con un niño, según reveló el edil de la capital en un encuentro público al que asistió en solitario y poco después de anunciar el embarazo de su mujer. "Un niño, aunque yo quería una niña", reveló ante la prensa.

El nombre no ha trascendido. Lo que sí es un hecho -y así lo detalló el político- es que no se llamará como el alcalde. "A Teresa no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me queda duda", comentó en su día con cierto toque de humor. Llegado el momento, cabe puntualizar, José Luis Martínez-Almeida se cogerá la baja de paternidad al completo, 20 semanas.

"En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo", dijo el 27 de enero, durante un desayuno informativo en el hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid.

Almeida pretende disfrutar al máximo de la paternidad, uno de sus mayores deseos desde que contrajo matrimonio con Teresa Urquijo. "No puedo esperar mucho. A ver si voy a ser padre-abuelo", expresó en una charla con Vicky Martín Berrocal (52) el pasado octubre. El alcalde aseguraba que le encantaría ser padre y que, seguramente, le habría gustado serlo con más tiempo. "Por una cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos", decía el político, quien el próximo abril cumplirá 50 años.

José Luis Martínez-Almeida llegará a la quinta década a punto de convertirse en padre y tras un año casado con Teresa Urquijo, su "refugio en la vida", como él mismo la describió en aquel podcast junto a la onubense. Fue el 6 de abril de 2024 cuando se dieron el 'sí, quiero'. A su enlace, catalogada como 'la boda del año', acudieron los Reyes eméritos, sus hijas y algunos de sus nietos, pues la analista de inversiones está emparentada con la Casa Real. Con la llegada de su primer bebé darán un paso más en su sólida historia de amor.