El lado menos conocido de Alejandro, hijo de Ivonne Reyes: de su negocio frustrado de ropa a su proyecto en Hollywood

Hace apenas unos días conocíamos la noticia. Ivonne Reyes (57 años) atraviesa una situación complicada en lo personal. Y en lo financiero también. La venezolana se encuentra "arruinada" y desanimada, tras afrontar "una depresión", de la que tuvo conocimiento después de encararla. En la pandemia empezó su via crucis: la falta de trabajo, sumado a malas decisiones, la llevaron a la quiebra. Tan profundo fue su bache personal que llegó, incluso, a tener los peores pensamientos.

"Perdí más de 10 millones de euros. Llegué a tener tres casas, pero las he perdido", ha reconocido en la revista Lecturas. Para poder hacer frente a esta situación ha adoptado una medida legal con la que espera salvarse: "Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad".

Afortunadamente, no todo son adversidades en su vida. Su familia y, de manera especial, su hijo Alejandro Reyes (24), son su mayor apoyo. Gracias a la ayuda del joven, quien "se ha puesto a trabajar", puede salir adelante con grandes dosis de esfuerzo. Lo cierto es que Álex, como se hace llamar en las redes, está imparable. Lleva tiempo haciendo de todo para asomar la cabeza en el mundo del espectáculo. Parece que poco a poco lo está consiguiendo. Su próximo proyecto profesional cruza fronteras. Y podría llevarlo hasta la mismísima meca del cine: Hollywood.

"Con motivo del comienzo del rodaje de su próximo título, un nuevo proyecto internacional, queremos traeros a Álex Reyes", comienza diciendo un post reciente de Alejandro Reyes en su perfil de Instagram. En dicha publicación, el hijo de la venezolana destaca las labores más destacadas que ha realizado en el ámbito de las artes audiovisuales.

Estudió en Estados Unidos

Álex, que se considera un "actor en formación", comenzó su camino como intérprete con papeles en películas como Balas y katanas (2020) y El niño Dios (2018), bajo la dirección de Nacho Serapio e Ignacio Muñoz respectivamente. Además, "ha explorado la profundidad de personajes complejos en cortometrajes como Cosas que pasan y Consecuencias, ambos dirigidos por Nacho Serapio en 2020, así como So Tony de Maytee Díaz en 2019", recuerda en su publicación.

En su camino hacia el éxito en el mundo del cine y la televisión, el hijo de Ivonne Reyes no ha dudado en hacer las maletas y viajar hasta el continente americano para formarse como intérprete. Ha estudiado Bachelor ef Fine Arts en la New York Film Academy, donde se ha especializado en "técnicas reconocidas como Lee Strasberg y Stella Adler Method Acting, Meisner Technique, además de cursos en voz y movimiento", según desliza en su perfil de Instagram.

Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro, quien busca hacerse un hueco como actor en el mundo del cine. GTRES

Tan prestigiosa formación ha empezado ya a abrirle algunas puertas. Su debut en Balas y katanas, que se puede ver en la plataforma Prime Video, lo llevó a a estar incluido en la lista de candidatos a hacerse con el Goya a Mejor Actor de Reparto en el año 2023. No ganó la estatuilla, pero no por ello ha dejado de luchar por su sueño de convertirse en una estrella del celuloide.

Nueva producción americana

Según ha adelantado el propio joven, está a punto de rodar uno de sus proyectos más importantes. Se trata de la película Monitor, producida por la compañía estadounidense Temple Hill Entertainment. Apuesta fuerte por pisar territorio americano, por lo que su agencia de representación, Brosson Talent Agency, también tiene sello made in USA.

Alejandro sueña a lo grande. Va a por todas. La productora con la que va a colaborar es la artífice de películas como la primera entrega de cintas de éxito como El corredor del laberinto (2014), dirigida por Wes Ball, El primer hombre (2018), protagonizada por Ryan Gosling (44)y dirigida por Damien Chazelle o las entregas de Crepúsculo, encabezadas por Kristen Stewart (34) y Robert Pattinson (38).

Alejandro Reyes, Álex como se hace llamar en las redes, participó en 'Supervivientes' en el año 2020. GTRES

Más allá de sus roles en el celuloide, Alejandro Reyes también ha trabajado en la pequeña pantalla. Hace cinco años debutó en televisión al participar en 'Supervivientes 2020', donde no llegó muy lejos. La audiencia decidió que fuera el segundo concursante en abandonar los Cayos Cochinos, en Honduras, pero él lo tomó con deportividad.

Creó una marca de moda

"Me siento desubicado. Me siento mal, como si hubiese fallado, pero me voy con la cabeza muy alta por haber hecho esta aventura. Es impresionante, indescriptible. Le y muchas vueltas a la cabeza de por qué me habré ido", confesó al finalizar su aventura en el reality de Telecinco.

En su breve, pero intensa carrera profesional, Alejandro Reyes ha probado suerte también como empresario. En agosto de 2022 presentó, junto a su madre, King Art, una marca de moda especializada en la confección de sudaderas, jerséis y pantalones.

El día que mostró a los medios su colección cápsula adelantó que ya estaba haciendo sus pinitos al otro lado del charco: "Estoy entre Estados Unidos y España, estoy haciendo muchas cosas pero ahora me estoy formando en Estados Unidos y dándole caña".

La venezolana y su único hijo están muy unidos. GTRES

A Álex tampoco se le han caído los anillos a la hora de buscarse la vida. Como ha recordado recientemente su madre, ha desempeñado diversos trabajos, y no todos en el séptimo arte. Ha trabajado "como camarero" y en tareas "de producción". Incluso se ha trasladado al campo a probar suerte con faenas tan arduas como la de jornalero, "cogiendo aceitunas". Todo ello sin el sustento de quien la ley considera su padre legítimo, Pepe Navaro (73).

"Mi hijo me ha dado una lección de vida", ha deslizado la actriz y expresentadora, orgullosa de Alejandro. Igual de satisfechas se muestran las responsables desde su agencia de representación, quienes están seguras de que va con paso firme en su camino hacia el estrellato. "Estamos emocionadas de ver su próximo desempeño en Monitor y estamos seguras de que continuará dejando una huella indeleble en la industria", dicen.