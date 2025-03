Hablamos con Manuel Carrasco horas antes de su concierto en Cadena 100 Solidarios: "Estoy en un buen momento"

El pasado sábado, 15 de marzo, Manuel Carrasco (43 años) participó en el concierto solidario de Cadena 100 a beneficio de Manos Unidas. Un recital que tuvo lugar en el Movistar Arena de Madrid en el que participaron otros artistas, como Amaral, Antonio Orozco (52), Vanesa Martín (44), Pablo López (41), Beret (23), David Otero (44) o Edurne (39). El ESPAÑOL estuvo presente en esta cita. Este medio charló con el cantante de Isla Cristina antes de subirse al escenario.

"La primera intención es disfrutarlo", empezaba diciendo el que fuera concursante de Operación Triunfo 2002. Participar en una gala a favor de 2.995 niños en situación de vulnerabilidad de Camboya ha sido un motivo de orgullo para él.

"Cuando hablamos de superarnos es intentar hacer un show a la altura, intentar que la emoción no decaiga y que llevamos algo bien preparado en todos los aspectos. Y eso lo vamos a hacer", confesaba.

El cantante onubense, en su último concierto en Madrid. Cadena 100

Muchos de tus fans aseguran que Corazón y flecha se siente con una madurez diferente respecto a discos anteriores como Bailar el viento o La cruz del mapa. ¿Qué crees que ha cambiado en tu forma de componer a lo largo de estos años?

Pues cambia. Al final todo cambia porque uno como persona también va cambiando. Los años hacen que vayas teniendo más experiencia y normalmente como artista no quieres pisar donde has pisado ya, aunque te haya ido bien. Uno intenta buscar nuevos lugares donde se pueda emocionar. Y en eso estamos. Finalmente, si la gente reconoce tu huella, tu impronta, aunque sea diferente, también es bonito.

Su gira comienza en mayo

¿Cuándo empieza tu próxima gira?

Vamos a poder celebrar lo que son estas nuevas canciones ahora en abril. Vamos a poder celebrar lo que va a ser la gira, el tour, que es la fiesta más bonita para compartir con la gente todo eso que tienes dentro. La gira empieza el 17 de mayo en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Manuel, leí de una cosa muy bonita que has hecho que la última canción la has hecho no pensando sino sintiendo, ¿no?

Sí. Ha sido una constante en el disco. Por eso estoy muy contento con el disco. Cuando digo eso parece que no me ha costado trabajo hacerlo. Y no es eso, sino que cuando uno piensa menos las cosas influye más. Yo creo que lo artístico eso es un plus. Y en este disco, normalmente lo hago así... pero en este disco ha sido todavía mayor y estoy muy feliz con el resultado.

El cantante prepara gira Cadena 100

Se dice que se canta como está uno y como se siente, ¿en qué momento está Manuel Carrasco?

Yo estoy en un buen momento, lo que pasa es que las canciones... Las canciones se hacen en muy diferentes momentos. En un disco a lo mejor has estado un año trabajando, por lo tanto en un año pasan muchas cosas. Sí que es verdad que llevo ya unos años pasando uno de mis mejores momentos vitales. Creo que se nota, además, por cómo muestro las cosas. No sé... como que noto que fluye. Eso es bonito que ocurra.

Tu última canción se llama El Grito del niño. ¿Crees que eventos como éste hacen que hayan gritos como movimientos sociales y que ayudan a visibilizar y sensibilizar temas tan importantes como la infancia?

Son importantes todas las noches solidarias. Yo, que he vivido tantas noches como ésta, todas las cosas que se hagan para recordar estas causas donde podamos ayudar especialmente a los niños es positivo. Además, hoy es por ellos, justo como dice la canción. No hay nada que tengamos que pelear más en esta vida. Si la justicia tiene un nombre, los niños tendrían que ser los primeros para todo. Y en este caso, la música es una buena aliada para poder ayudar. Y lo vamos a poder hacer.