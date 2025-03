Jaime Astrain confirma la crisis de pareja con Lidia Torrent: "Tenemos que gestionar esto de puertas para adentro"

Hace apenas seis días, el pasado 9 de marzo, Lidia Torrent (31 años) emitía un vídeo desde sus redes sociales en el que negaba la ruptura con su pareja, Jaime Astrain (37), aunque reconocía que ambos atraviesan una crisis. "Voy a grabar este story porque hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna. Resulta que ayer en un programa de la que fue mi casa durante casi 10 años dieron una información bastante gorda, sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas", decía desde su perfil de Instagram.



"Si he tenido que decir algo, lo he dicho. Si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme, pero creo que también creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día", destacaba en su mensaje.

Ahora, el modelo se ha dejado ver ante las cámaras en la inauguración del Festival de Cine de Málaga. Allí ha respondido a las preguntas sobre su situación. "Agradezco que preguntéis, agradezco vuestro interés, ya lo dijo Lidia el otro día. Habló, quedó todo claro, todo bien", decía.

Lidia Torrent y Jaime Astrain. GTRES

Lidia Torrent y Jaime Astrain llevan seis años de relación y tienen una hija en común llamada Elsa, de dos años. Precisamente por la pequeña, Jaime Astrain ha pedido "respeto, sobre todo por la peque". Tranquilo y moderado en sus palabras, ha solicitado un poco de espacio para "que gestionemos esto de puertas hacia adentro". Y es que en estos momentos lo más importante para los dos es el bienestar de su niña.

Torrent y Astrain, juntos desde 2019

La concursante de Bake Off: Famosos al horno y el modelo, influencer y comentarista deportivo se conocieron en el año 2019, poco después de que la hija de Elsa Anka (59) rompiese su relación con su compañero en First Dates, Matías Roure (42). Su historia de amor caló hondo en el corazón de ambos. Y poco tardaron en prodigar sus sentimientos en las redes sociales.

En octubre de 2022 se convirtieron en padres de su primera hija, a la que le pusieron el nombre de su famosa abuela. Desde entonces, mucho se ha hablado de sus planes de boda. Los dos han reconocido en numerosas ocasiones que les encantaría pasar por el altar, pero no han llegado a concretar sus deseos de convertirse en marido y mujer.

De un tiempo a esta parte, los rumores de crisis sentimental han ido cobrando cada vez más fuerza. La pareja se había mantenido en silencio hasta que el programa de Telecinco Fiesta anunció la ruptura como un hecho. Eso dio pie a que Lidia compartiera un rotundo comunicado, en forma de vídeo, que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

"Nunca me escondo"

"Puedo tener ese espacio en el que yo no vaya contando a la prensa cada paso que vaya mi relación", recalcaba. "Nunca me escondo, y nunca he jugado al gato y al ratón. La prensa ha sido siempre súper respetuosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos".

"Cada uno tendrá su opinión, pero no es lícito publicar una noticia así sin saber si es verdad, porque no sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene, ni sabes lo que está pasando", añadía.

Asimismo, pedía respeto para ella y su familia: "Hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien. Hay que ser más respetuoso y más profesional, las dos cosas. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas".