José María Gil Silgado reaparece tras un año lejos de los medios y habla de las secuelas de su cáncer de colon: "Estoy regular"

Tras un largo periodo alejado del foco, José María Gil Silgado (63 años) ha reaparecido en un acto público. El empresario y expareja de María Jesús Ruiz (42) se ha dejado ver en el concierto que ofreció Manu Tenorio (49) el pasado jueves, 13 de marzo, en Sevilla. Llevaba un año sin asistir a ningún evento.

Lo cierto es que sus problemas con la justicia, y los de salud también, tienen mucho que ver con el ostracismo que lo ha apartado de la esfera mediática. Cabe recordar que hace tan solo un año llegó a estar ingresado en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, como consecuencua del cáncer de colon que padece.

ue tan grave su situación que se vio obilgado a abandonar la prisión en la que se encontraba desde diciembre de 2023. Ahora, José María ha reaparecido con el semblante relajado y buen aspecto. Ha ganado algo de peso y ha atendido a la prensa de buen ánimo.

José María Gil Silgado, en un acto celebrado en Sevilla en 2024. GTRES

Ha revelado que aunque "estoy regularcete de salud" sigue luchando contra la dolencia que padece, y que es incurable: "Luchando, luchando todos los días". La última vez que José María Gil Silgado se dejó ver en público fue el 20 de marzo de 2024.

Entonces acudió a la fiesta de aniversario de Alpresa, en la capital hispalense. Unos meses antes había salido de la cárcel por una enfermedad incurable. Decía encontrarse "regular", -el mismo adjetivo con el que califica su realidad actual-, y aseguraba que en los últimos tiempos había pasado "más tiempo en el hospital que en casa".

Dos infartos y cáncer de colon

"No queda otra. De salud estoy regular, visitando hospitales y consultas médicas, saliendo adelante como puedo. Aparte de los problemas de corazón, que tengo colocados dos stent y he sufrido dos infartos, me descubrieron un cáncer de colon, del que me operaron", explicaba a La Razón hace un año.

"Estuve 45 días ingresado en un hospital tras la intervención del cáncer de colon… Me dijeron que me quedaban menos de 48 horas de vida".

Jose María Gil Silgado asisitiendo a un juicio en Andújar en marzo de 2020. GTRES

Después de tres años y tres meses en la cárcel por un delito de alzamiento de bienes, José María Gil Silgado logró recuperar la libertad -parcial- debido a sus graves problemas de salud. Se acogió al artículo 104.4 del Código Penal, que regula un supuesto excepcional para acceder a la libertad condicional.

La ley establece una

excepción al requisito de haber cumplido las tres cuartas partes e incluso las dos

terceras de la condena a quienes "según informe médico" sean considerados "enfermos muy graves, con padecimientos incurables".

Desde entonces, el que fuera empresario y presidente del Xerez Club Deportivo vive en un discreto segundo plano, lejos de las polémicas que protagonizó en el pasado. En la actualidad vive con su hermana Cinti, al lado de la cual sobrelleva su delicada situación de salud y supera su ya pasada y complicada experiencia en prisión (estuvo en tres centros penitenciarios diferentes: el de Albolote, el de Mairena de Alcor y el de Huelva).

De la relación que mantiene con su expareja, la exmodelo María Jesús Ruiz, el sevillano no ha hecho declaraciones. Tiene una niña con la que fuera Miss España en 2004, Alba. La pequeña nació en 2015, y por su custodia se enfrentó a la de Andújar en una cruda batalla judicial y televisiva. La pareja se separó un año después de tener a su única hija en común.