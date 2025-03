Carla Pereyra: "Las mujeres tenemos que ganarnos nuestro sitio en el trabajo y volver a casa y mantener la unidad familiar"

Carla Pereyra (37 años) está viviendo un excelso momento. Uno de los mejores de su vida, tanto a nivel familiar y sentimental como profesional. No se puede quejar la mujer de Diego Simeone (54). Sabe que es alguien privilegiado, pero al mismo tiempo presume de que la vida que tiene en la actualidad se la ha trabajado ella.

Con esfuerzo y sacrificio: nada se le ha regalado. Pereyra es una mujer hecha a sí misma. Esposa del Cholo, también es empresaria e influencer. Por encima de todos estos títulos, es madre, orgullosa, de dos niñas, Francesca (8) y Valentina (6). Puede jactarse de haber construido una familia feliz y no haber renunciado, en el camino, a su profesión.

Este pasado martes, 11 de marzo, Carla asistió a un evento en el que, precisamente, se premiaba el empoderamiento femenino: cómo la mujer -latina- ha dejado su huella en los negocios, el arte, la cultura y otros ámbitos clave. EL ESPAÑOL ha estado presente en el evento y ha podido hablar con la empresaria, quien se sincera como nunca.

Carla Pereyra, en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Gtres

Estamos en un evento especial, en la segunda edición de la prestigiosa lista de las 50 Mujeres Latinas a Seguir. ¿Cómo se siente?

Es un honor para mí estar aquí. Además, considero amigas a muchas que están aquí. Y me inspiro cada día en ellas. Sinceramente, soy de las que confío en las mujeres que están a mi alrededor. Prefiero eso a idealizar a otras.

Entre mujeres hay que apoyarse.

Siempre. Con este espacio siento que le estoy dejando un legado a mis hijas. Para mí es muy importante que nos apoyemos. Tengo un equipo de mujeres en las que confío plenamente. Que me han traído hasta aquí. Yo no sería nada sin las mujeres que me acompañan, que me apoyan y que me dan seguridad. Nos miramos en el espejo de nuestras madres y de nuestras amigas. Estos premios ayudan mucho a que la comunidad sea más fuerte.

¿Por qué considera que se le debe seguir a usted?

No es tanto que me tengan que seguir, pero yo me he ido transformando mucho en el tiempo. Estoy todos los días intentando sacar la mejor versión de Carla madre, Carla hermana, Carla hija, Carla mujer, Carla amiga, empresaria... Se puede todo a la vez, hay que esforzarse, hay que levantarse todos los días, cada vez un poquito más temprano.

Carla Pereyra, en el acto público al que acudió este pasado martes. Gtres

De las mujeres de su familia, ¿a quién destaca esta noche?

A mis abuelas, que han construido y han sabido mantener la familia y los valores que se han perdido, como el compromiso. Valoro mucho eso. También pienso en mi madre: hoy la entiendo muchísimo más. Me emociona hablar de ella, porque está en Argentina. La verdad es que valoro a cada una de las mujeres de mi vida. He aprendido a no juzgar a las mujeres y a empatizar con ellas.

Su marido, Diego, es un pilar muy fuerte en su vida.

Él me apoya al cien por cien, de la misma forma que lo apoyo yo a él. Eso es la pareja; compenetrarse y es un día a día también. Cuando alguien confía en ti es un momento de seguridad. Más allá de lo que creemos en nosotros mismos, que alguien lo vea, lo sienta y te apoye te da ese toque de seguridad. Para seguir y levantarte.

¿Cuál es el secreto de vuestra unión?

No hay secreto. Creo que es el amor, que es la fuerza más grande. También la admiración; yo admiro a mi marido. Soy la fan número uno. También la comunicación. Hablamos mucho y procuramos empatizar con la situación del otro.

¿Cómo se gestionan las distancias? Usted vive aquí, pero tiene mucha familia en su país.

Tengo allí a toda la familia, mi hermana, mi abuela, mi madre. Se gestiona aprendiendo a ponerte barreras y luego aprendiendo a quitártelas. Es un poco una montaña rusa a lo largo de la vida. Las barreras hay que ponérselas para hacerse fuerte en la adversidad, para construir y para formarte lejos de tus padres. Eso pasa a los 20 años, pero cuando llegas a los 40 te empiezas a quitar capas.

A nivel profesional, ¿en qué momento se encuentra?

Estoy muy satisfecha. Doy trabajo a mucha gente que me rodea y me encuentro haciendo lo que me hace feliz. Volviendo a mi casa, teniendo tiempo para mi familia y mi marido. Hoy las mujeres tenemos una gran labor, en el sentido de que tenemos que ganarnos nuestro sitio y volver a casa y mantener el amor, la unidad y la familia. Es lo que más me importa.

Decía antes que usted es fan de su marido.

No me canso nunca de apoyar a mi marido. Lo hago con empatía, con amor, con comprensión.

Usted estuvo en Supervivientes. ¿Qué le parece que Terelu esté participando y haya hablado con esa valentía del cáncer?

Creo que las mujeres que comunicamos frente a una cámara tenemos una responsabilidad. Y ella lo ha afrontado muy bien. Siento que hoy hemos roto tabúes de poder hablar de cosas que antes se tapaban. Y no nos hacía bien guardarnos cosas, y por eso salían enfermedades. Ahora que se está hablando de la salud mental, se está hablando desde otro lugar. Todos tenemos alguna batalla en el momento vital. Y está bien poder hablarlo.

¿Usted cómo cuida su salud mental?

La salud mental me la cuido muchísimo intentando no consumir demasiadas redes sociales, teniendo terapeutas a mano. Todos necesitamos a un psicólogo o un coach y está muy bien que podamos sentir el apoyo. Somos seres humanos que vivimos en comunidad. Tengo mucho amor para dar.