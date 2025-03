El emotivo viaje de Vicky Martín Berrocal y su madre a Andorra por su cumpleaños: lo que han pagado y un recuerdo

Vicky Martín Berrocal vivió este pasado martes, 11 de marzo de 2025, un día muy especial. La diseñadora cumplió 52 años y lo celebró en un lugar distinto spló su residencia habitual y con una compañía excepcional. Así, la empresaria sopla una vela más en la tarta en un enclave de lujo en Andorra junto a su madre, Victoria Martín Serrano (77).

"Estoy muy feliz porque el sueño de mi madre era ver nevar. Ella era pequeña cuando lo vio por única vez y hoy, en un día tan especial para ella y para mí, se lo he podido regalar". Así reza uno de los últimos stories del perfil de Instagram de Berrocal. Unas emotivas palabras que venían acompañadas de una fotografía de su primogénita, emocionada, vislumbrando este fenómeno de la naturaleza.

La que fuera pareja de Manuel Díaz 'El Cordobés' (56) se decantaba por dar paso a su un año más de su vida en un complejo de lujo. En concreto, se trataba del Sport Hotel Hermitage & Spa, un enclave de ensueño localizado en la población de Soldeu, en el centro de Andorra. Es más, está considerado el único hotel cinco estrellas en las inmediaciones de las pistas de la estación de esquí Grandvalira.

Victoria Martín Serrano y Vicky Martín Berrocal en Andorra, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Vicky compartía a través de sus redes sociales algunos de los detalles de su estancia en el lujoso emplazamiento andorrano. Entre ellas, cabe mencionar, el afamado balcón que permite vislumbrar la nieve y lo que parece ser una especie de porche formado por un sofá de piel.

Si bien la andaluza no desvelaba el tiempo exacto que permanecerá junto a su progenitora en la ciudad de Andorra, lo cierto es que, teniendo en cuenta las fechas elegidas y las características de la habitación, el precio de la noche en el enclave podría situarse en torno a los 600 y 700 euros. Berrocal, cabe mencionar, no ha estado acompañada por su hermana, Rocío, ni su hija, Alba Díaz (25).

La relación con Victoria Serrano es algo de lo que Vicky presume siempre que tiene la oportunidad. Es mayoritariamente a través de sus redes sociales donde la diseñadora da paso a fotografías cómplices junto a su progenitora. También es posible encontrar emotivos textos deshaciéndose en halagos hacia su madre.

Victoria Martín Serrano frente a la nieve en un 'stories' de Vicky Martín Berrocal. Instagram

La matriarca de Las Berrocal está más que adaptada a las nuevas plataformas. Victoria Serrano, cabe mencionar, tiene su propio perfil de Instagram en activo y es ahí donde comparte con sus seguidores algunos detalles de su día a día. Una de sus publicaciones, de hecho, es la distendida charla que mantuvo con su hija Vicky en el pódcast que la diseñadora presenta.

Fue en noviembre de 2023 cuando la también madre de Rocío Martín Berrocal se sentó en A solas con... el pódcast que Vicky lleva conduciendo desde hace unos años para abrirse en canal como nunca antes lo había hecho. Allí, sentada en un sofá frente a su hija confesó los momentos más duros de su vida.

"Cuando me quedé embarazada, recuerdo que me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era irme al baño. No me atreví a decírselo a mis padres", apuntó Victoria Serrano al enterarse de que estaba esperando su primera hija con José Luis Martín Berrocal ocho años después de dar por iniciada su historia de amor.

El proyecto audiovisual que Vicky Martín Berrocal lleva conduciendo un largo tiempo no para de sumar éxitos. Entre su variopinta lista de invitados, cabe mencionar, destacan Victoria Federica (24), José Luis Martínez-Almeida (49), Alaska (61) o Belén Rueda (59).

Ha sido este mismo martes, día 11 de marzo, concidiendo con su 52º cumpleaños cuando una nueva temporada de su pódcast ha comenzado. En esta ocasión, con la esperada presencia del torero Roca Rey, íntimo amigo de la sobrina mayor del rey Felipe VI (56).

Vicky Martín Berrocal afronta esta nueva cifra soltera. Su relación con Enrique Solís quedó en el recuerdo del pasado verano y ahora la diseñadora encara su 52º cumpleaños en un grato momento personal y profesional. Y es que, además de su laborioso pódcast, la diseñadora se ha visto inmersa en un proyecto junto a su familia que promete no dejar indiferente a nadie.

Las Berrocal, el docureality que recoge la vida de Alba Díaz, Rocío y Vicky Martín Berrocal y Victoria Martín Serrano verá la luz durante este 2025 en Movistar Plus+. Un proyecto que ya ha terminado de ser grabado y que las cuatro integrantes de la familia, tal y como han compartido a través de sus redes sociales, han vivido con especial ilusión y felicidad.