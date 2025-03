La difícil situación de Miguel Palomo Danko, acusado de maltrato animal: su vida, dos amores y polémica familiar

El nombre del empresario Miguel Palomo Danko (44 años) ha regresado a la primera línea mediática -junto al de su hermano mayor, Sebastián (47)- por una delicada cuestión: ambos hijos del recordado Palomo Linares están siendo investigados por un presunto delito de maltrato animal.

La persona que los ha denunciado es Paula Sánchez Zurdo, la que fue pareja de Miguel hace unos años. Sostiene esta mujer que Miguel y su hermano son presuntos autores de un maltrato continuado a la que fue su perra Bronca. El animal, ya fallecido, vivía en la finca El Palomar que los vástagos de Marina Danko (70) heredaron de su padre.

La acusación, qué duda cabe, es grave y Miguel y Sebastián deberán declarar el próximo 25 de abril en el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Illescas, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Miguel está "tranquilo" y confía en que la justicia diga que es inocente, pues así se siente él: libre de toda responsabilidad sobre ese animal.

Miguel Palomo Danko, en una fotografía tomada en 2017.

Este periódico ha intentado contactar con Miguel Palomo Danko a lo largo de este pasado lunes, día 10 de marzo, con nulo éxito. A través de una fuente de total solvencia este medio ha podido saber que Miguel no desea hablar públicamente de esta cuestión. No lo ha hecho hasta ahora y así seguirá actuando.

Contará su verdad en el juzgado; responderá con la justicia. Se insiste en la tranquilidad que siente el hijo mediano de Marina Danko. En otro orden de cosas, ¿cómo es la vida actual de Miguel? Miguel heredó el amor de su padre por los toros y probó suerte como novillero, aunque luego lo dejó para dedicarse a la empresa, concretamente a negocios inmobiliarios

Es un hombre hecho a sí mismo que siempre ha procurado labrarse su futuro lejos del apellido familiar. Se convirtió en empresario de éxito como catalizador de operaciones inmobiliarias. En esa línea, ha administrado, y es socio, de diversas sociedades dedicadas a la compraventa de bienes inmuebles.

También destaca por la organización de cacerías o la gestión de fortunas de miembros de la alta sociedad. En el plano sentimental, se le conocen dos relaciones amorosas que han trascendido a la prensa.

Sebastián Palomo Danko en una imagen de archivo. Gtres

Muy comentado fue su divorcio en 2011 con la hija del diestro Dámaso González, Marta González, que se produjo algunos meses después del de sus padres. Tras su separación, Miguel comenzó una relación con Lilia Jimena Begoña de Guzmán, hija de la empresaria venezolana Lilia López, con quien su padre Sebastián Palomo Linares mantuvo un noviazgo tras su divorcio.

En 2017, Miguel volvió a probar suerte en el amor de la mano de la mujer que hoy, en 2025, lo ha denunciado: Paula Sánchez Zurdo. Paula es la hermana de Carla Sánchez Zurdo, la nutricionista que, a su vez, mantuvo una relación con Sebastián, hermano de Miguel.

Paula tiene un vasto currículum en el mundo de la interpretación y la moda. Estudió interpretación y escenografía teatral, aunque antes ya había participado en series de televisión. También debutó como modelo para la firma del diseñador David Delfín. Miguel y Paula terminaron rompiendo su historia de amor.

Polémica familiar

Para llegar a la existencia de Miguel, primero hay que viajar en el tiempo y contar la historia de amor que vivieron sus padres. Palomo y Marina vivieron una historia de amor que duró 43 años. En concreto, desde 1969 hasta 2012, año en que anunciaron su quiebre sentimental.

El torero y la entonces aspirante a Miss Mundo iniciaron su romance a finales de los años 60, pero siete años después decidieron formalizarlo y convirtieron su boda en todo un acontecimiento social.

El exmatrimonio durante una de sus últimas apariciones públicas como pareja.

Corría el año 1977 y tanto la celebración como la posterior luna de miel en Mallorca fue recogida con todo detalle por la prensa del momento. De su unión nacieron tres varones: Sebastián, Miguel y Andrés (36). Su matrimonio duró 34 años.

La sorpresa llegó en 2012, cuando decidieron dejar de vivir juntos. "Me dijo que quería vivir solo y que quería vivir su vida (...). Sebastián no es el mismo que yo conocí y eso me ha tenido bloqueada: no es la persona de la que me enamoré", relató Marina en la revista ¡HOLA! La crisis económica también tuvo mucho que ver en una separación que comenzó a tornarse desagradable.

anko y Palomo Linares compartieron 43 años de su vida

Los negocios familiares comenzaron a registrar pérdidas, aunque los problemas financieros con la Agencia Tributaria ya asolaban a Palomo Linares y Danko desde los años 90, lo que comenzó a mermar las arcas del matrimonio y también la credibilidad del torero, que fue acusado de intentar tapar agujeros con sus constantes retiradas y regresos al ruedo.

Los problemas comenzaron a hacer mella y tras el divorcio dejó de haber acuerdo y paz entre las partes. Cada uno inició su nueva vida por separado. Palomo Linares con su incipiente pareja, la empresaria venezolana Lilia López, y Marina Danko con su colección de joyas, que ya había iniciado durante su vida en común pero a lo que se dedicó en cuerpo y alma tras la ruptura.

Las desavenencias en el seno del extinto matrimonio quedaron patentes en 2013, durante el funeral de un familiar de Marta González -exmujer de Miguel Palomo Danko-. Palomo Linares optó por no acudir a fin de evitar las posibles fotografías con su exmujer. Tampoco lo hizo Miguel, hijo de ambos, quien no vio con buenos ojos que Danko, su madre, sí asistiera.