Hablamos con Lara Dibildos dos años después de la muerte de su madre: "La herencia no me ha dado ni para muebles"

Dentro de unos días, el próximo 17 de marzo, se cumplirán dos años de la muerte de Laura Valenzuela. Con motivo del aniversario del fallecimiento de la que fuera primera presentadora de RTVE, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Lara Dibildos (53), para saber cómo se encuentra y qué balance hace de este periodo de tiempo sin su madre.

La actriz nos ha atendido poco antes de poner rumbo a Andújar, el próximo destino de la gira de Inmaduros, la obra de teatro que coprotagoniza junto a Carlos Sobera (64)y que hasta febrero de 2026 la llevará a pisar escenarios de todos los rincones del país. "Ya estoy acostumbrada a irme todos los fines de semana", empieza diciendo. "Llevo veintitantos años haciendo teatro y lo tengo asumido. Salir de gira es parte de mi vida".

"Estrenas una obra en Madrid y si funciona la vas por toda España con ella. Es así. Menos mal que yo ya tengo hijos mayores. Con hijos pequeños es mucho más complicado. En mi caso, tuve la suerte de contar con la ayuda de mi madre. Ella era quien se quedaba con mis hijos cuando yo tenía que trabajar. Sin su apoyo no hubiera podido hacerlo", prosigue.

Lara Dibildos, con su madre, Laura Valenzuela, en la gala de los Premios Iris, en 2013. GTRES

Es entonces cuando le preguntamos cómo lleva la ausencia de su progenitora, a la que estaba muy unida. Eran uña y carne. Y, tal como señala, la recuerda a diario: "El primer año es el más difícil. Tienes el resacón de la enfermedad y luego viene la muerte. Llega el momento y parece que lo tienes asumido, porque a lo largo de la enfermedad te vas preparando psicológicamente. Pero es mentira. Cuando llega el día te das cuenta de que no tienes nada asumido. Te derrumbas y no lo superas".

A Lara le tiembla la voz al recordar el tiempo que pasó al lado de su progenitora mientras estuvo enferma. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero "el dolor sigue ahí", recuerda. A día de hoy, reconoce sentirse más fuerte: "Tengo salud, tengo trabajo, dos hijos sanos y a un hombre que me quiere. Me centro en eso para seguir adelante".

"Ella se marchó y yo sigo aquí"

"Vas pasando etapas. La vida continúa. El primer año fue duro. El segundo año he ido ganando en tranquilidad. Me he marcado objetivos. Intentas seguir adelante en tu vida con nuevas metas y nuevos retos", sostiene. En su caso, prefiere tener el recuerdo de su madre en el corazón. No materializa sus sentimientos a través de objetos, como ropa o joyas: "Yo no soy de llevar joyas, soy más hippie que mi madre, así que no llevo nada de ella. La verdad es que no me aferro a nada material. De hecho, una de las cosas más duras que he tenido que hacer fue deshacer su habitación".

Y es que parte del proceso de recuperación de Lara en su duelo ha consistido en darle un nuevo aire al piso que heredó tras perder a su madre, situado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Así lo cuenta: "En el duelo no hay reglas. Y cada uno lo lleva como puede. Yo me vine a vivir con mi madre cuando se puso mal. Mis hijos y yo estuvimos mucho tiempo a su lado cuando no estaba bien. Nos vinimos aquí para cuidarla. Por suerte, estuvo acompañada en sus últimos años. Pero un día ella se marchó. Y yo me he quedado aquí. Eso ha sido lo más difícil".

Lara Dibildos recuerda a su madre en EL ESPAÑOL cuando están a punto de cumplirse dos años de su fallecimiento. GTRES

"Necesitaba ver las cosas distintas. Me costó mucho, pero decidí mover algunas cosas de su sitio. Hice cambios en su habitación, que era una sala de estar. Cada vez que veía su cama lo pasaba fatal y decidí volver a poner el espacio como era originalmente: un cuarto de estar. Tuve que quitar su habitación porque no podía verla", confiesa.

"El dinero no me ha alcanzado para obras"

Lara Dibildos explica a EL ESPAÑOL que ha redecorado la vivienda, pero no ha realizado una reforma integral. Y es que, lejos de lo que se ha llegado a llegado a comentar, la herencia que ha recibido de Laura Valenzuela no es millonaria. No le ha quedado un patrimonio tan extenso como el que algunos creen.

"El dinero no me ha alcanzado para hacer obras, ni para reformar ni para comprar muebles nuevos. Lo que he hecho, con la ayuda de mi chico, es darle un aire nuevo a la casa. Hemos cambiado algunas cosas. Hemos cambiado muebles de sitio, puesto papeles en las paredes y, como a los dos nos gustan las manualidades, le hemos dado una nueva vida a cositas que estaban por aquí. Pero solo eso", aclara.

La actriz niega de manera tajante haber recibido cantidades astronómicas de sus padres. "Si me dan todas las casas que dicen que tengo estaría encantada", bromea. A continuación, su tono se torna más serio para matizar: "Al igual que le pasa a mucha gente que pierde a un ser querido, tienes que usar ese dinero para hacer un desembolso o para poder pagar el fallecimiento de esa persona".

"Antes vivía de alquiler"

"Por supuesto, no me quejo. Yo antes vivía de alquiler y me he quedado en el piso de mis padres. No tengo hermanos. En ese sentido todo está bien", prosigue. "Es la suerte que he tenido yo, que me he podido quedar en la casa que compraron mis padres. Solo puedo estar agradecida".

Cuando le preguntamos por el chalet que tenían sus padres en la Costa del Sol, donde solía veranear la familia, responde: "La casa de Marbella la tuvimos que vender. Hubo que pagar muchas cosas y yo no tenía la cantidad para hacerle frente".

Lara Dibildos con su hijo Fran, nacido de su matrimonio con el exjugador de baloncesto Fran Murcia. GTRES

Lara asegura que en estos momentos se siente tranquila. Valora ante todo tener salud y el amor de sus seres queridos. Sus hijos son ahora su principal motivo para luchar. Y su mayor orgullo: "Fran tiene 26 años y es muy celoso de su intimidad. Tiene novia es feliz. Estudió en un colegio americano y vive en Estados Unidos. Allí se siente como pez en el agua. Me siento muy orgullosa de él. Estudió en la universidad becado por el deporte. Ya sabéis que ha jugado al baloncesto... No lo veo tanto como me gustaría, pero está fenomenal".

Escassi "es un gran padre"

A quien sí tiene cerca es al benjamín de la casa, Álvaro (18), fruto de su relación con Álvaro Muñoz Escassi (51). El joven, que acaba de cumplir la mayoría de edad, "tiene una relación maravillosa con su hermano mayor" y "hasta habla más con él que conmigo", dice, sin ocultar lo mucho que le gusta que se lleven tan bien entre ellos.

"Yo tengo que decirles que me cuenten de qué hablan porque están muy unidos", cuenta. Su hijo pequeño, al igual que Fran, también ama la actividad física, aunque en su caso prefiere el deporte rey: "También estudió fuera y consiguió una beca gracias al fútbol. El tiempo que estuvo en Estados Unidos se encargaba de él su hermano mayor".

Sobre la buena relación entre su hijo pequeño y el jinete, -y la reciente publicación del joven en las redes apoyando el concurso de su padre en 'Supervivientes'-, Lara subraya: "Es normal, es su padre. Se siente muy orgulloso de él. Álvaro es un gran padre y me alegro de que tengan esa relación tan buena".

"Estoy ilusionada con Carlos"

Incluso revela que no se ha perdido los primeros pasos de su expareja en Honduras: "Lo he visto. Creo que estrá en su hábitat natural. Es Juan sin miedo. El programa es pura adrenalina y eso le encanta. No es un reality fácil, pero él lo disfruta. Lo veo como posible ganador, seguro. No tengo dudas. Está hecho para eso".

Lara Dibildos con su novio, Carlos Maturana. GTRES

En el amor, Lara Dibildos es feliz junto a su pareja, Carlos Maturana (38). "Vivimos juntos y nos van las cosas muy bien. Coincidimos en muchas cosas. Después de años muy malos, me siento muy a gusto. Estoy ilusionada con él, y él conmigo. Cuando conoces a alguien a quien le aportas y que él te aporta a ti, es para decir 'Virgencita, virgencita, que me quede como estoy", desliza.

Eso sí, de momento no piensan en planes de boda: "Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero a día de hoy no pienso en casarme. Estamos bien así".