7 cosas que no sabías de la cantante Mala Rodríguez: de su cuenta en Onlyfans a su relación amorosa más tóxica

María Rodríguez Garrido, conocida artísticamente como Mala Rodríguez (46 años), es una rapera española que cuenta con más de 20 años de carrera profesional y que se sienta en el programa de Jordi Évole (50) para enfrentarse a una de sus entrevistas más sinceras, íntimas y cercanas. Este domingo, 9 de marzo, se emitirá esta entrevista en Lo de Évole y será emitida en La Sexta.

La cantante es conocida por hacer un tipo de música diferente, un estilo peculiar y por elevar el rap femenino a otra dimensión. Aunque su sonido cuente con el particular quejío andaluz y su estilo aflamencado, la artista ha colaborado con muchos artistas, entre ellos, Estrella Morente (44) o Lola Índigo (32), con esta última mantiene una relación muy especial, ya que son amigas desde los comienzos de la carrera de la extriunfita.

La artista nació en Jerez de la Frontera. Su familia se trasladó a Sevilla cuando ella tenía dos años y creció en el barrio de La Macarena. Ha trabajado como camarera, profesora de aeróbic y operaria de limpieza. A los 19 años se trasladó a Madrid, y ahí fue donde le cambió la vida. La cantante se convirtió en uno de los referentes femeninos del país, con una gran trayectoria profesional.

La Mala Rodríguez en un hotel de Madrid. Cristina Villarino

Mala Rodríguez no es una persona que se caracterice por hablar de su vida privada, de su lado más personal; al contrario, siempre ha sido muy reacia a tratar algún tema relacionado con su intimidad. Sin embargo, para la cantante, su familia, su entorno y su vida profesional son las cosas más importantes de su vida.

Así es Mala Rodríguez, la rapera referente en España, con un pasado como madre y un presente como usuaria en la plataforma de contenidos para adultos, OnlyFans.

1. El origen de su nombre

Desde muy joven, la cantante destacó por su personalidad y una de sus tías la rebautizó como "la mala", un alias que se convirtió en su alter ego desde bien pequeña y que después le dio nombre a su carrera musical: "Me lo puso mi tía Sario porque decía que era muy mala en mi adolescencia (...) Un día decidí que ese sería mi nombre de guerra. En realidad no era tan mala, solo que soy sincera", explicó la rapera en una entrevista para Divinity hace unos años.

2. Madre de tres hijos

La cantante siempre ha intentado que su vida personal estuviera al margen del foco mediático. De hecho, lo ha conseguido y esa parcela de su vida ha estado lo más protegida posible. Sin embargo, se sabe que la cantante andaluza tiene tres hijos, muy desconocidos y de los que se siente muy orgullosa.

"Tengo tres hijos, me encanta ser madre, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es la mayor cura de humildad, te pones la última. Lo das todo por tu familia, es el motor más grande. No sé qué sería de mí si no hubiera sido madre, todos son muy artísticos", confesó en una entrevista con el programa ¡De Viernes!. Aunque, al ser preguntada por otros aspectos de la vida de sus hijos, evitó contestar de la manera más prudente.

3. El amor por su madre

En varias ocasiones, ha hablado de la gran influencia que ha tenido su madre en su vida y su carrera. De hecho, uno de los momentos más emotivos de su vida personal fue cuando dedicó su álbum Lujo Ibérico a su madre, quien fue una fuente de inspiración tanto para su carrera como para su identidad como mujer.

Mala Rodríguez también ha comentado que su madre siempre ha sido su mayor apoyo: "Mi carrera me importa tres cojones comparada con el amor de mi familia", confesó en una entrevista para El Mundo.

4. Tuvo cuenta en OnlyFans

Con la fiebre de las cuentas de contenido para adultos, Mala Rodríguez quiso comenzar su andadura en la plataforma. La cantante confesó que tenía miles de suscriptores y llegó a ganar más de 150.000 euros al mes. Sin embargo, desapareció de OnlyFans porque no tuvo una buena experiencia. "No me gustó. Viví cosas que no quiero repetir en mi vida. Creía que era algo guay y que podía controlar. Yo no lo recomiendo para nada a ninguna chica", confesó en el programa Vaya Vaina.

Sin embargo, mientras la rapera ganaba dinero con este contenido, se tuvo que enfrentar a cosas que no quería: "Me hice OnlyFans y me arrepiento: es prostitución, no hay ningún poder en desnudarte mientras un tío paga", explicó en una entrevista con EL ESPAÑOL. Sin embargo, su cuenta era una de las más conocidas de la plataforma en España.

5. Premiada dos veces en los Grammy

La cantante llegó hasta los Latin Grammy en el año 2010. Mala Rodríguez fue nominada, por primera vez, a Mejor Canción Urbana por su tema No pidas perdón, con el que fue galardonada. Sin duda, fue un hito en la carrera de la gaditana, sobre todo, porque en esos años, la música urbana no estaba valorada de la misma manera que hoy día.

Dicen que los Latin Grammy solo pasan una vez en la vida, sin embargo, para Mala han pasado dos veces. En 2013, la cantante volvió a estar nominada a Mejor Álbum Urbano por Bruja y regresó a España con su segundo gramófono de oro, tras ser valorada por los académicos latinos.

6. Le sientan mal las drogas

Mala Rodríguez lanzó en el año 2021 un libro titulado Cómo ser mala, donde la artista habla de su etapa más complicada. Atravesó un mal momento y cayó en el mundo de las drogas: "Siempre había estado rodeada de mi familia, y de repente estar sola, drogarme, me sentó fatal. Me dio como un brote psicótico, me vi sola. No es fácil estar sola", confesaba en sus memorias. Se trató de uno de los momentos más duros de su carrera y fue cuando consiguió sus primeros éxitos.

La Mala Rodríguez presenta su nuevo disco y charla con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

7. La relación tóxica de la que escapó

En las mismas memorias citadas anteriormente, confesó otro de los episodios complicados de su vida. Durante una gira se quedó embarazada por segunda vez en dos años, y se dio cuenta de que lo que estaba viviendo junto a su pareja no le gustaba.

En ese momento, su tía Nieves fue su gran apoyo. Además, según confesó la propia artista, no le resultó fácil salir de esa relación: "No es fácil salir de una cárcel, sobre todo psicológica. Mi bienestar y mi persona me daban igual, llegué incluso a pensar que follar sin querer era lo normal", cuenta Mala en su libro. Un episodio que marcó su vida y que le afectó en su vida amorosa.