Elio, viudo de Jesús Mariñas, deja la casa donde vivió con el periodista y se muda a un nuevo piso: "Todavía tengo sus cenizas"

Dentro de dos meses se cumplirán dos años de la muerte de Jesús Mariñas. El periodista falleció el 10 de mayo de 2022 en el Hospital de San Rafael de Madrid como consecuencia de un cáncer de vejiga. Desde entonces, su viudo, Elio Valderrama Prescott ha estado viviendo en el céntrico piso que ambos compartían en el centro de Madrid.

Pero, tal y como ha anunciado el fotógrafo, ha tomado una importante decisión. Ha abandonado el piso en el que vivió junto al gallego y se ha mudado a una zona de nueva urbanización a las afueras de Madrid. "Después de 35 años viviendo en la Plaza de Santo Domingo ahora estoy viviendo en La Gavia", ha anunciado a través de su cuenta de Instagram.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el cubano para saber los motivos de su reciente mudanza. Según nos cuenta, tiene mucho que ver con un importante cambio en el ámbito profesional. Y es que ahora tiene también un nuevo empleo. "Estoy colaborando con el doctor Andrés Martin Rey, un cirujano plástico colombiano, en su clínica de la calle General Pardiñas de Madrid", nos dice. Toca renovarse y es lo que ha hecho.

Así es el nuevo piso en el que vive Elio Valderrrama, viudo de Jesús Mariñas. Instagram

Dos años después de perder a Jesús Mariñas, Elio Valderrama empieza una nueva etapa. Estrena vivienda y trabajo. Y está ilusionado con su actual piso: "Quería reinventarme un poco y cambiar de aires. He cambiado de vida. Estoy contento, y no tardo tanto en moverme hasta el centro. Llego en 30 minutos en transporte público y si voy en Uber, son solo 15 minutos".

Amante del interiorismo, ha disfrutado del proceso de decoración: "La he decorado yo mismo. Jesús era muy art deco y a mí me gusta mezclar. Este piso es distinto a nuestra casa. Yo soy muy naïf y he llenado la casa de recuerdos de mis viajes por el mundo".

Cuando le preguntamos por qué se ha marchado del centro, y del que fue su hogar junto a Jesús Mariñas, responde con sentido del humor: "Si Jesús me ve ahora me diría: ¿Pero qué coño pintas tu aquí?".

A su recién estrenada casa se ha llevado algunos muebles, cuadros y recuerdos que compartió con el afamado periodista de la crónica social. El más singular de ellos son sus restos mortales: "Todavía tengo sus cenizas".

Elio Valderrama, viudo de Jesús Mariñas, en su nuevo trabajo. Clínica de Andrés Martín Rey.

"Jesús me pidió que llevara sus cenizas a Coruña, pero todavía no... No estoy preparado. ¿A ti te hacen daño? A mí no me hacen daño. Y que yo las tenga no le hace mal a nadie... así que, bueno, ya las llevaré", añade.

La zona en la que vive actualmente está en el Ensanche de Vallecas, cerca del centro comercial La Gavia. Un barrio en el que una casa de unos 120 metros cuadrados cuesta una media de 420.000 euros y el alquiler, por una superficie similar, ronda los 1.500 euros al mes.

Su antiguo piso, en alquiler

Según ha podido saber El ESPAÑOL, ya ha empezado a hacer algunas actividades cotidianas en su nuevo barrio, como ir al gimnasio. El gimnasio al que acude con frecuencia, Fitness Park, está en el interior del citado centro comercial. Se trata de un gym de alto rendimiento que, a diferencia de otras salas de deporte, no ofrece clases colectivas, pues está centrado en cardio y musculación.

De momento, Elio Valderrama sigue teniendo disponible su piso en el distrito Centro, próximo a Callao y Ópera, pero tienes planes de arrendarlo. "Ese piso es mío. Lo compré hace 30 años y en su momento le dije a Jesús que se fuera allí conmigo. Él tenía otro piso que vendió hace seis años, antes de la pandemia. De momento voy y vengo, pero seguramente lo pondré en alquiler".