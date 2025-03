De Amaia Montero a Sandra Barneda: las ocho mujeres mediáticas que más han destacado en el último año

Este sábado, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una fecha marcada en color morado con la que se reivindica, un año más, la lucha de la ciudadanía femenina en todos los ámbitos de la vida. Incluída la crónica social.

En los últimos 12 meses han sido muchas las mujeres que han destacado por su trabajo, valentía y participación en la sociedad. Entre todas ellas, EL ESPAÑOL selecciona a ocho figuras famosas, del panorama nacional e internacional, cuya labor o relato ha trascendido.

Dentro de la lista de mujeres que han dejado huella resalta Sara Carbonero (41 años), quien el pasado 16 de octubre se atrevió a hablar por primera vez del cáncer. También han destacado por su valentía Amaia Montero (48) o Fabiola Martínez (52). La cantante volvió a triunfar en un escenario arropada por Karol G (34), mientras que la modelo venezolana ha hablado de los episodios más duros de su vida. Fuera de nuestras fronteras han hecho historia Taylor Swift (35) o Demi Moore (62).

1. Sara Carbonero

Sara Carbonero en la gala ELLE x Hope, en octubre de 2024. Gtres

En mayo de 2019, Sara Carbonero desveló que padecía un tumor cancerígeno en un ovario. Sin embargo, fue el pasado octubre, cinco años después, cuando se atrevió a hablar de su enfermedad abiertamente por primera vez.

"Cáncer, una palabra de la que he huido durante años...Y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad", expresó . La periodista confesó que le había costado tiempo "aceptar, comprender que esto es una carrera de fondo" y que ella siempre va a ser una paciente oncológica. Sus palabras llegaban tras recoger un premio en la gala benéfica ELLE x Hope, en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Sara Carbonero consiguió recoger el galardón tras hacer "un gran trabajo personal". En su aleccionador discurso explicó cómo ha logrado sobreponerse: "He mirado mucho para adentro y me he dado cuenta de que esta travesía, a lo largo de este desierto, se hace mucho mejor acompañada; que hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo, sino todo lo contrario. Nadie es perfecto ni lo pretendemos".

2. Demi Moore

La actriz Demi Moore en el Festival de Cannes en mayo del año pasado. Gtres

No consiguió el Oscar a Mejor Actriz por su papel en La Sustancia. Sin embargo, con esta película y a sus 62 años, la artista ha vivido su gran momento profesional. Al margen de la estatuilla se ha hecho con otros importantes galardones que la convierten en una de las mujeres más destacadas en el último año.

Era la primera vez que estaba nominada a un Oscar y en las últimas semanas ha ganado un Critics Choice Award, un Globo de Oro, un Satellite Award y un SAG. Aunque lleva más de cuatro décadas en la industria del cine, es ahora cuando vive el mejor momento de su carrera. Ella misma lo reconoció el pasado enero tras ganar el Globo de Oro. "No me lo esperaba. Estoy en shock. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz", pronunció emocionada.

Más allá de su vida profesional, la afamada actriz también destaca como mujer ejemplar por su faceta más personal. Se ha convertido en uno de los principales apoyos del que fuera su marido y padre de sus hijas, Bruce Willis (69). Aunque su historia de amor terminó hace muchos años, siempre han mantenido una buena relación. Demi Moore ha demostrado su cariño al intérprete tras ser diagnosticado de demencia frontotemporal.

3. Amaia Montero

60.000 personas ovacionaron a Amaia Montero en su regreso sorpresa a los escenarios el pasado julio. La artista cantó en el Santiago Bernabéu junto a la colombiana Karol G, quien la convenció de volver a los espectáculos, aunque sea por unos minutos, tal y como confirmó entonces EL ESPAÑOL.

Amaia Montero superó sus miedos. Valiente, después de dos años sin subir a un escenario y atravesar un periodo delicado de depresión, apareció radiante junto a Karol G para cantar su éxito Rosas. Una sorpresa para el público, pero también para todos aquellos que ha seguido su trayectoria. La actuación dio la vuelta al mundo.

Aquello fue una excepción. Esperada, soñada, pero puntual. Como indicaron a este periódico, Amaia Montero todavía no va a regresar a la música.

4. Fabiola Martínez

Fabiola Martínez, en la presentación de su libro. Gtres

La venezolana ha tenido el valor de hablar como nunca antes de los desgarradores episodios que vivió en su infancia. Intentó borrarlo de su memoria, pero ahora ha decidido compartirlo. Fabiola Martínez es una mujer con coraje y se ha sincerado en su libro, Cuando el silencio no es una opción.

En el texto, la que fuera mujer de Bertín Osborne (70) relata cómo fue su infancia -con una madre que tenía "la mano muy suelta"-, aborda los abusos sexuales que sufrió por parte de un familiar, ahonda en la enfermedad de su hijo mayor, Kike (18) y reflexiona sobre la difícil relación que ha tenido con sus padres.

"He perdido la cuenta de las veces que he escuchado 'Qué fuerte eres, Fabiola'. (...) Lo oigo, sonrío y lo agradezco. (...) Fácil no ha sido, desde luego. Especialmente desde que nació mi hijo Kike. Cierto es que la llegada de mi primer hijo marcó un antes y un después en mi vida", comienza en el libro. "No soy una roca. No lo he sido nunca. Supongo que nací con cierta predisposición a superarme", confiesa.

5. Sandra Barneda

Sandra Barneda, en la presentación de 'La isla de las tentaciones' en 2022. Gtres

La imagen de la periodista catalana, presentadora y escritora de éxito, ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas. Hasta la actriz estadounidense Whoopi Goldberg (69) se ha hecho eco la televisión norteamericana de su ya célebre frase: "¡Montoya, por favor!"

José Carlos Montoya, participante de La isla de las tentaciones, corría por la orilla de la playa para llegar al lugar en el que se encontraba su novia con un tentador, protagonizando apasionadas escenas. El andaluz no pudo tolerar aquello y salió corriendo. Sandra Barneda, presentadora del programa, no dudó en seguirle. En plena 'persecución', la comunicadora, con total naturalidad, gritó: "¡Montoya, por favor! ¡Montoya, vuelve!"

La escena y la frase de Sandra Barneda se hizo viral. Conocidas marcas, equipos de fútbol y hasta la mencionada actriz estadounidense lo han comentado.

6. Taylor Swift

Taylor Swift, en un concierto de 'The Eras Tour'. Gtres

The Eras Tour cerró en 2024 como la gira más taquillera de la historia. "Ha sido lo más poderoso, eléctrico y retador que he hecho en mi vida", confesó la propia Taylor Swift tras conseguir este récord. Con sus 149 shows, que la llevaron a recorrer 51 ciudades, la de Pensilvania recaudó 2.000 millones de euros.

Ha sido la gira más lucrativa de la historia y ha superado a Farewell Yellow Brick Road tour de Elton John (77), que en cinco años había sido la primera en recaudar más de 800 millones. También a Coldplay, cuyos ingresos sobrepasaron los 1.000 millones de dólares.

Taylor Swift es un fenómeno que mueve masas. A sus conciertos han asistido prestigiosas figuras como el príncipe Guillermo de Inglaterra (42). El heredero al trono acudió al show de Londres junto a sus hijos mayores, George (11) y Charlotte (9).

7. María Pombo

María Pombo en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2023.

La influencer se ha convertido en un fenómeno, pero no solo en España. María Pombo (30) traspasa fronteras. Tras más de tres millones de seguidores en Instagram, contratos con firmas de lujo, un festival, una agencia de representación, marcas de moda y restauración y una serie en Prime Video que ya ha llegado a su cuarta temporada, la madrileña ha emprendido nuevos proyectos internacionales.

María Pombo se ha convertido en una celebrity al otro lado del Atlántico y así lo confirmó su reciente viaje a Chile. Fue el pasado 18 de febrero cuando aterrizó en Santiago, la capital, por dos importantes razones. Por un lado, era una de las invitadas internacionales a la alfombra roja del Festival de Viña del Mar, una de las celebraciones musicales más importantes de Latinoamérica. Por otro, tenía un shooting con una firma local.

En Chile, María Pombo, que además de influencer y empresaria de éxito es madre, vivió un fenómeno fan. Sus seguidores la recibieron entre vítores y aplausos en el aeropuerto, en el hotel, en la red carpet y en la vía pública. La Pombomanía, así, ha llegado a América.

8. Verdeliss

Verdeliss tras correr en Madrid, una de las fases del reto.

Estefanía Unzu (39) -su verdadero nombre- ha hecho historia como deportista. El pasado febrero, Verdeliss se convirtió en campeona absoluta (mujeres y hombres) del World Marathon Challenge tras correr siete maratones en siete continentes y durante siete días seguidos. Un impresionante desafío que logró gracias a su disciplina, perseverancia y apoyo de los suyos. La creadora de contenido, cabe recordar, tiene ocho hijos.

En Australia, además, Verdeliss ha conseguido otro hito deportivo: récord absoluto en 100 kilómetros y su mejor marca de todos los tiempos. "Mi nombre figurará por siempre como historia del atletismo español", expresó al respecto.