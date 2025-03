Qué fue de Miriam Saavedra, la expareja de Carlos Lozano que ganó 'Gran Hermano' y se enfrentó con Mónica Hoyos

Del anonimato más absoluto a ser un rostro reconocido. Quién le iba a decir a una joven Miriam Saavedra (31 años) a comienzos de los años 2000 que se convertiría en uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla durante un extenso periodo de tiempo.

Originaria de Perú, la separación de sus padres marcó el rumbo de su infancia. Con apenas 15 años comenzó su carrera como modelo en la ciudad de Lima y, años más tarde, se introdujo en el mundo de la interpretación. Desde entonces, varias fueron las obras de teatro, cine y televisión en los que Saavedra se dio cita.

La pequeña pantalla parecía calar hondo en Miriam desde bien joven. Sin embargo, fue su relación con Carlos Lozano (62) a finales de 2015 lo que convirtió a la peruana en un nuevo personaje de la crónica social. A partir de aquí, un sinfín de apariciones públicas prosiguieron en la vida de Saavedra.

Carlos Lozano y Miriam Saavedra.

Lejos de mantener en un hermético plano su historia de amor con Lozano, lo cierto es que Miriam Saavedra se convirtió en un personaje del corazón en toda regla. Sus enfrentamientos con Mónica Hoyos (48) -expareja de Carlos Lozano- en los platós de Telecinco hicieron que todo el país se hiciera eco de su nombre. Tal fue la repercusión que la actriz se postuló meses más tarde para la entrega de Supervivientes en el año 2016.

La participación de Miriam en la isla más famosa de la televisión fue corta. Su permanencia se prolongó únicamente 42 días, convirtiéndose en la quinta expulsada del reality show. Sonora fue su amistad con Yurena (55), con quien convivió durante varias semanas apartada del resto de sus compañeros.

A pesar de que no pudo triunfar en Honduras, numerosos proyectos profesionales sucedieron la participación de la peruana. Entre ellos, cabe destacar, se encontraba su marca de ropa de vestidos femeninos con diseños propios, Garamendi by Miriam Saavedra, firma que sigue regentando a día de hoy.

Miriam Saavedra, tras ganas 'Gran Hermano VIP' en 2018. Mediaset España

En la misma línea, Miriam Saavedra consiguió hacerse con un respetado hueco como colaboradora de distintos programas de televisión. En 2018, se incorporó al extinto Sálvame. Allí, tuvo la oportunidad de pilotar su propia sección, Diario Mi, donde realizaba entrevistas a personajes políticos y del espectáculo. Un espacio que fue recibido con furor entre el público del formato.

Tan solo unos meses más tarde y con la mala experiencia de Supervivientes a sus espaldas, Saavedra decidió embarcarse en la edición de Gran Hermano VIP de 2018. En la casa más famosa de la sierra de Madrid -y podría decirse que de toda eEpaña-, la peruana coincidió con Mónica Hoyos, con quien protagonizó varios desencuentros muy sonados.

La presentadora de televisión no fue la única enemiga pública de Miriam Saavedra durante sus días en Guadalix. A excepción de El Koala y la influencer Verdeliss (39), la peruana no contó con el apoyo de nadie. Sin embargo, esto no fue un impedimento para hacerse, cerca de 100 días más tarde, con el ansiado premio final de 100.000 euros.

Míriam Saavedra en 'Sola' junto a Rafa Mora

Su salida de Gran Hermano VIP como flamante ganadora catapultaron a la peruana a la fama más absoluta. Sus apariciones en los debates del reality y otros similares se convirtieron en el plato de cada día. Asimismo, pudo dar paso a Princess Inca, su canal digital en la plataforma online de Mediaset España, Mtmad.

Si bien nunca llegó a desligarse del todo de la pequeña pantalla, las apariciones de Miriam cada vez fueron siendo menos frecuentes. Únicamente volvió a participar en un reality hace unos meses. Se trataba de Los vecinos de la casa de al lado, formato de Mitele Plus en el que quedó en cuarta posición.

Recién comenzado el año 2025, atrás quedaron ya las polémicas con Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Ahora Miriam Saavedra está plenamente volcada en sus estudios de Derecho y a aprender alemán, el idioma de su última pareja conocida. Se trata de un joven de Múnich del que apenas se conocen detalles. De hecho, no hay rastro de fotografías de la dupla en las redes sociales de la peruana a día de hoy.

Además de sus ambiciones académicas, Miriam Saavedra está inmersa en las preparaciones para representar a Madrid en Miss Universo España. Un evento en el que competirá con una veintena de chicas, algo que a la actriz parece no suponerle problema alguno. "Llevo la humildad por bandera. Hay muy buena energía con todas las chicas", confesó hace unos meses en una entrevista para ABC.