Joaquín Torres, tras el año más duro de su vida: una situación familiar aún "complicada" y un resurgir personal y laboral

A veces la vida golpea de forma continuada, parece que se ensaña especialmente, que un contratiempo encadena con otro, en una cadena de infortunios. Es lo que le ocurrió al célebre arquitecto Joaquín Torres (53 años) en el año 2023. Tras su feliz y bella y emotiva boda con Raúl Prieto (49), llegó la primera adversidad: un accidente de moto.

Aquel revés lo obligó a pasar por quirófano en varias ocasiones. No obstante, el dolor más grande lo sintió Joaquín el 2 de marzo de 2024, hace justo un año: cuando murió la mujer más importante de su vida, su madre, Joaquina Verez Vivanco, tras una larga enfermedad. Este deceso despertó, además, una guerra familiar con su hermano Julio.

Por si todo esto fuera poco, se conoció que Torres y Prieto, flamante matrimonio, se enfrentó a una crisis de pareja. Esta serie de desventuras las ha vivido Joaquín con una preocupación añadida: la delicada salud de su padre, Juan Torres Piñón. 365 días después, ¿en qué punto está la vida del arquitecto de los famosos? EL ESPAÑOL trata de averiguarlo.

El arquitecto Joaquín Torres en una fotografía tomada en abril de 2024. Gtres

A nivel de salud, se hace constar a este medio que Joaquín está "bastante bien", mucho mejor, si bien es cierto que todavía no se encontraría, de acuerdo a los datos, al cien por cien. Algunos dolores aún persisten. Fue el 15 de abril de 2024 cuando el arquitecto se sometió a una delicada operación en la que le colocaron una prótesis de cadera.

Tras aquella intervención, sufrió una infección en los huesos que lo mantuvo en el hospital más tiempo del previsto. Finalmente, feliz y en silla de ruedas, el 26 de abril Joaquín pudo irse a casa. "Estoy muy feliz. Estoy pletórico, se me cae la baba. No sabéis lo que es esto, no os imagináis. Agradezco muchísimo el cariño, porque es alucinante. Me siento Rambo", manifestó a las puertas del centro.

No obstante, la felicidad y el sosiego le duraron poco a Torres. El marido de Raúl Prieto sufrió un nuevo revés; su cadera volvía a llevarlo a quirófano. "Mi prótesis de cadera que me colocaron esta primavera pasada ha fallado, y se ha desplazado. Me han tenido que volver a operar para quitarme la prótesis desplazada y colocarme una nueva", informó.

Fue, en definitiva, un tiempo aciago en el que Torres tuvo que apoyarse en muletas y analgésicos para intentar mermar el dolor. Cambiando de tercio, en lo tocante a la guerra familiar, se desliza a EL ESPAÑOL que todo sigue igual de "complicado" entre Joaquín y su hermano. El contencioso continúa por la vía legal y alejado de los medios de comunicación.

Joaquín Torres en el funeral de su madre, Joaquina, en marzo de 2024. Gtres

El hermano pequeño del arquitecto, Julio, presuntamente estafó y arruinó a sus padres. "Dejó todo embargado, incluso su pensión", reveló Joaquín Torres en el pódcast Lo Que Tú Digas, grabado días después del fallecimiento de su madre.

Julio Torres, exempresario y gestor de los bienes familiares, está acusado por sus hermanos, especialmente Joaquín, de haber malversado el patrimonio de sus padres, dejándolos en una situación de indigencia. Se le acusa de haber utilizado a sus padres como avales para créditos bancarios y de vaciar las empresas familiares de activos, dejándolas solo con deudas​.

En paralelo, a Joaquín le ha tocado cuidar de su padre, con quien nunca había tenido una relación cercana y que también ha sorteado un delicado bache de salud, pues tiene una serie de enfermedades crónicas de largo recorrido y está sometido a diálisis. El arquitecto no ha tenido una especial conexión con su progenitor, pero su madre, antes de morir, le pidió que se hiciese cargo de él.

En otro orden de cosas, en la vertiente profesional Torres goza de un excelente momento. Un período boyante. Su estudio de arquitectura, A-Cero, continúa siendo un referente en el sector y le sigue dando muchas alegrías. En noviembre de 2024, Torres dio un paso más e inició una nueva etapa empresarial. A-Cero se lanzó al mundo inmobiliario y puso en alquiler una propiedad de lujo en la conocida plataforma Airbnb.

Crisis con Raúl

Raúl Prieto y Joaquín Torres el día de su gran boda sevillana. Gtres

El 19 de mayo de 2023, Joaquín y Raúl sellaron su historia de amor para siempre. Aquella tarde de primavera se dieron el sí, quiero en la Casa Pilatos, Sevilla, rodeados de familiares y amigos. Al poco tiempo, la convivencia se complicó en medio de las operaciones de Joaquín y la guerra familiar.

"Estamos pasándolo mal como pareja. Ahora mismo tengo que sanar y él es incapaz de dar más, no puede. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada...", reconocía el prestigioso arquitecto el 14 de marzo de 2024 en Y ahora Sonsoles.

Eso sí, pese a cualquier obstáculo, reiteraba que Raúl "es el amor de su vida". En aquella charla con Sonsoles Ónega (47), Torres se sinceraba sobre su actitud como pareja. "Sé que no estoy a la altura, pero es que no puedo", reconocía tras haber tocado fondo.

El quiebre fue tal que Joaquín Torres decidió mudarse con sus hijos, Álvaro (17) y Manuel (15), mientras la situación se calmaba. Por suerte, así ha sido y hoy, más de un año después de celebrar su boda en Sevilla, el arquitecto y el director de televisión vuelven a vivir juntos. "No era una crisis, era una manifestación de amor. Pero Raúl se sintió muy dolido. Me dijo que esa no era manera de afrontar esto y que volviese", comentó el arquitecto.