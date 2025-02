Begoña Villacís, sobre el asesinato de su hermano: "Yo fui la que se lo dije a mi madre. La vida te hace llorar y te destroza"

Este jueves, 27 de febrero, se ha publicado una nueva entrega del programa de MiTele PLUS Madres: desde el corazón, presentado por Cruz Sánchez de Lara (52 años). En esta ocasión, la vicepresidenta de EL ESPAÑOL ha entrevistado a Begoña Villacís (47).

La exdirigente de Ciudadanos se sincera como nunca sobre la maternidad, pero también acerca de los aspectos más duros de su vida. En concreto, departe Villacís sobre el duro mazazo que supuso el asesinato de su hermano, Borja, acontecido en junio de 2024.

Begoña ha relatado cómo vivió la muerte de su hermano y ha revelado que fue ella la que llamó a su madre y le tuvo que comunicar el deceso de su hijo. "Yo fui la que se lo dijo a mi madre. La vida, tenemos que asumir, tiene sus hostias. Es lo que me ha tocado en la vida, es algo que vamos a llevar de por vida, y mi mami también", ha comenzado explicando.

Begoña Villacís en 'Madres: Desde el Corazón'

Y añade, en una de sus entrevistas más valientes y sinceras: "Alguien con la entereza de mi madre lo pone mucho más fácil. Al final, ella tiene tanta fortaleza y es tan pilar que estaba tirando mejor que el resto. No sé cómo lo hace. A ella le sirve mucho que es muy creyente y que tiene la necesidad de cuidar a otros".

"Lo de cuidar es un ejercicio activo, pero también pasivo. Cuidar te cuida y mantenerte fuerte, te hace fuerte", agrega. Sostiene la expolítica que cuando ocurrió la tragedia de su hermano no quiso medicarse ni acudir a un terapeuta: "Le contaba a unas amigas recientemente que yo tomé la decisión de no anestesiarme. Todo el mundo enseguida te manda al terapeuta, 'tomate esto', 'tómate lo otro', y no".

"La vida también es sufrimiento. Tenemos un problema como sociedad porque no sabemos sufrir y no sabemos encajar el sufrimiento. Hay que sentir dolor porque forma parte de la vida y lo bonito también forma parte de la vida. Pero es que la vida no es Instagram, en la vida no todo es bonito. La vida te hace llorar mucho y te destroza".

Durante los días posteriores a recibir la noticia, Begoña Villacís ha confesado que recibió mensajes de muchas personas: "Yo ese día tenía WhatsApps desde Ayuso a Mónica García, diciendo cosas muy similares", ha explicado. De hecho, ha valorado el mensaje que Cruz Sánchez de Lara le envió en ese momento y lo que ella indica: "Cada uno recoge lo que siembra".

Sin embargo, a las personas a las que no les pudo ocultar esta triste noticia fueron a sus hijas, quienes se convirtieron en un gran apoyo para ella: "Salió muy pronto la noticia, pero ahí mis hijas se comportaron como unas mujercitas. Estoy muy orgullosa. Me apoyaron muchísimo", ha contado, dibujando una sonrisa en su rostro.

Aunque, tras ser preguntada por cómo era su hermano, a Villacís se le iluminan los ojos: "Él era muy cariñoso, se le quería mucho en casa. Si tienes una familia que se quiere, es todo mucho más fácil", ha dicho. Eso sí, ha querido confesar que ella decidió vivir el duelo en la más estricta intimidad, rodeada de la gente que le quiere.

Su faceta como madre

Begoña Villacís es madre de tres hijas, dos adolescentes -Paula (18) y Jimena (17)- y una niña pequeña -Inés (5)-, fruto de su matrimonio con el abogado Antonio Suárez-Valdés, del que se separó en 2020 después de 15 años juntos, tal y como informó en exclusiva EL ESPAÑOL. "Yo he parado definitivamente, yo ya he aportado suficiente, ahora le toca al resto", ha confesado a Cruz tras tomar la decisión de no tener más hijos.

"Soy madre de familia numerosa, me cuesta creerlo a veces, porque no era mi intención. Yo se lo digo a mis hijas: 'Soy madre por encima de mis posibilidades', contra todo y contra todos a veces", ha empezado diciendo.

Para Villacís hay una gran diferencia entre su maternidad y la que hay hoy en día: "Yo me quedé embarazada a los 26 y a los 28 ya tenía dos hijas. Lo que ocurre es que la maternidad te atraviesa en el momento en el que uno tiene que despegar profesionalmente, y yo creo que es el gran problema", relata. Aunque incide en que "el gran generador de desigualdad es por eso", por el momento en el que la maternidad llega a tu vida.

Sin embargo, cuando la expolítica es preguntada por Sánchez de Lara sobre "¿la conciliación existe?", su respuesta fue muy clara. "A ver, yo he sido madre en dos etapas muy distintas. Entre mi hija mayor y mi hija tercera se llevan 14 años. Cuando mis hijas mayores iban al cole, no había papis en ningún momento", ha explicado. Y añade: "Ahora, cuando yo llevo a mi hija Inés al colegio por la mañana, hay padres, han reaparecido".

Aunque para Begoña Villacís lo más importante es la igualdad, y eso que ella "cuando se aprobó la primera ley de igualdad, no estaba muy a favor". Y aclara el porqué de su decisión: "Me gustaba lo que buscaba, pero no estaba muy a favor de cómo se trataba de conseguir", agrega.

Pero su opinión acerca de esta ley es bastante clara: "Yo creo que la mejor forma de ayudar a las mujeres es dar más derechos a los hombres, que puedan ejercer su paternidad, que puedan pedir sus excedencias, que puedan tener la reducción de jornadas, igual que nosotras", ha concluido.