Tamara Falcó: "Pienso que si Dios no me manda un hijo por algo será. No me resigno; acudo a la ciencia y a mis médicos"

Este jueves, 20 de febrero, no ha sido un día cualquier para el mundo de la moda. En el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, a las 16 horas de la tarde -y siguiendo la estela de La Leyenda del Tiempo, colección que celebró el 50º aniversario de la firma-, Pedro del Hierro ha desvelado su impresionante y flamante creación, El Pellizco.

A través de El Pellizco, Pedro del Hierro explora "la emoción más profunda del flamenco y ese instante de magia que traspasa la piel y electriza el alma". Nacho Aguayo y Álex Miralles, directores creativos de mujer y hombre respectivamente, lo han vuelto a hacer: crear mágica, belleza, amor, a través de los tejidos.

EL ESPAÑOL ha estado presente en un magno evento que no ha querido perderse nadie. El 'todo Madrid' estaba citado -y concentrado- este jueves en el Recinto Ferial y Palacio de Congresos IFEMA. Tamara Falcó (43 años) ha sido la gran invitada de excepción. Ella y algunas piezas de su colección, TFP by Tamara Falcó, que han desfilado sobre la pasarela.

Primer plano de Tamara Falcó, posando ante la prensa, este jueves, día 20. Gtres

La presencia de la hija de Isabel Preysler (74), como siempre, ha suscitado gran expectación entre los presentes. Tamara sabe que vende, sabe que interesa y ella es generosa en sus declaraciones. De toda habla y nada esquiva, ni siquiera los asuntos menos agradables. Del estado de su madre, de sus presuntas crisis con Íñigo Onieva (35), de sus planes de ser madre...

¿Qué tiene Tamara Falcó que siempre suscita interés?

Doy muchos titulares, es verdad.

¿Es verdad que hay crisis con Íñigo y que pasaron San Valentín separados?

Os habéis equivocado. Yo le pedí a Íñigo que no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín. Además, la celebrábamos con otros amigos. Entonces, se dedicó durante 35 minutos a esquivar a los paparazzi que nos seguían. Como no lo conseguía, se metió en el Eurobuilding. Salió de allí corriendo y cenamos a Sacha. De ahí volvimos los dos. No entiendo cómo no me vieron a mí en el coche porque yo estaba.

¿Cómo está su madre, Isabel Preysler, y dónde está?

Pues está en casa. Tenía hoy una comida con amigos, está fenomenal. Guapísima como siempre. Acabamos de celebrar su cumpleaños. No se está escondiendo por ninguna razón. Yo no paro de verla, ¡no sé cómo no la veis vosotros!

Tamara Falcó, muy sonriente, este jueves, en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Hace tiempo que no acude a actos públicos...

Sí, es verdad. Pues se lo preguntaré.

Íñigo ha bajado mucho a nivel mediático, ¿no? Está en un plano más tranquilo.

Yo creo que él nunca ha querido ser personaje. Al final, es algo que le ha tocado ser por estar conmigo, y lo lleva lo mejor posible.

¿Ha preferido usted ahora estar más en casa que salir?

No, creo que no. Lo que sí es verdad es que al vivir más cerca de El Pardo y tener a mi madre cerca paso más tiempo con ella. Se me ve menos, sí, porque es mucho más caro seguirme. Porque tengo dos salidas y siempre voy en coche, entonces a los paparazzi se les complica.

¿Por qué no ha podido venir hoy Íñigo a acompañarla?

Él vino la primera vez, cuando desfilé con mis prendas. Y ahora sería como repetitivo. Ahora, vengo sola.

¿Es verdad aquello que se dijo de que usted le echaba en cara que no estuviera tanto tiempo en casa?

No, no es verdad. A mí me encanta trabajar y admiro mucho que él también lo haga. Al revés, en ese aspecto nos apoyamos mucho el uno al otro.

Cambiando de tema, ¿han puesto a la venta ya la finca El Rincón?

No, no. En El Rincón tenemos un proyecto que aún no se ha aprobado para Patrimonio, para arreglarlo. Mi hermano se está haciendo cargo. Lo estamos rehaciendo y tenemos proyectos con él.

Tamara Falcó junto a Isabelle Junot, este jueves, en IFEMA. Gtres

En un momento dado, sí tuvieron la intención de venderlo.

Bueno, somos muchos hermanos y cada uno teníamos un concepto de lo que se tenía que hacer con ello, pero, al final, mi hermano mayor es el que ha liderado el proyecto y estamos ahí metidos él y yo.

Es un bonito recuerdo de su padre.

Bueno, recuerdos de mi padre tengo, sobre todo, de cosas que él ha hecho por mí. Y es mucho más importante que cualquier casa.

¿Qué balance hace a nivel personal? ¿Sigue deseando ser madre?

Estoy súper contenta. Familia... Pero es que también, como soy muy creyente, pienso que si Dios no me manda familia por algo será.

¿Se resigna?

No es resignarse. No me resigno.

Tamara ha asegurado estar feliz y enamorada de su marido, Íñigo Onieva. Gtres

¿Acudiría a la ciencia?

A la ciencia acudo, claro. Voy a mis médicos, a mis revisiones. Todo lo hago con conciencia. Yo rezo, pero luego después... (risas)

El Papa Francisco ha mejorado de su dolencia. ¿Qué recuerdo tiene de él cuando lo fue a ver?

Fue todo muy corto. Sí que recuerdo que me arrodillé con la virgen que llevaba y me empezó a hacer señales. Eso sí que lo recuerdo más vívidamente.

¿Le encantaría volver a verlo?

Claro, todas las veces que pueda. Pero es verdad que lo importante es rezar por él. Estoy rezando por él, claro.

¿Ha visto la película El cónclave?

Sí, la vi. A ver, evidentemente, es una ficción. La verdad es que no sabía muy bien cuál era el proceso para escoger Papa. Yo, como católica, en ningún momento me sentí insultada. Porque cuenta la historia de algo que es ficticio, pero que podría pasar. Al final, cada uno lidia con ello. Creo que hay valores que son importantes.

¿Se ha enterado que la princesa Leonor podría estar enamorada? ¿Qué le parece?

No lo sabía. Pues me parecería normal. ¡Hay que enamorarse!