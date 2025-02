Qué fue de Álvaro Lobo, el exnovio más conocido de Alejandra Rubio que abandonó España para cumplir su sueño

Más de 365 días atrás, el 13 de febrero de 2024, salía a la luz una noticia que coparía titulares en los medios de la crónica social durante un sinfín de semanas. Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia (32) eran captados besándose. Unas imágenes que suponían la confirmación de su relación tras un tiempo de rumores.

Durante este año de noviazgo, la hija de Terelu Campos (59) y el hijo de Mar Flores (55) no han parado de sellar su amor con distintos acontecimientos. Además de vivir juntos, la pareja dio la bienvenida a Carlo Jr., su primer hijo en común, el pasado mes de diciembre. Un bello trance que ni siquiera las críticas han podido torcer.

A pesar de que Alejandra y Carlo forman a día de hoy una sólida pareja, lo cierto es que ambos -como la mayoría de mortales de su edad- ya habían experimentado el amor en anteriores ocasiones. En el caso de él, fue junto a Jeimy Baez, exconcursante de la actual edición de Gran Hermano VIP. Alejandra, por su parte, probó suerte en el amor previamente de la mano de Álvaro Lobo, un joven cuya imagen pública quedó relegada a un segundo plano tras su ruptura con la nieta de la -tristemente- fallecida María Teresa Campos.

Álvaro Lobo y Alejandra Rubio. Gtres

A comienzos de 2018, una joven Alejandra que estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad posó su mirada sobre un chico hasta el momento desconocido para los medios de la crónica social. Se trataba de Álvaro Lobo, con quien la influencer viviría algunos de los momentos más especiales de la vida de cualquier adolescente.

Alejandra y Álvaro residieron durante buena parte del tiempo en el que se prolongó su romance en el madrileño barrio de Malasaña. Lo hicieron en un piso que la hija de Terelu Campos llegó a enseñar en la plataforma de MTMAD. De hecho, fue en este espacio donde la joven confesó algunos detalles de su convivencia.

"Nuestra nevera está un poco vacía porque, como es principio de mes, solemos pedir comida a domicilio. Aquí podéis ver los 20 paquetes de 'ali oli' que mi madre le compra a Álvaro que le encanta. En el congelador, todos los filetes de pollo y nuggets empanados que nos hace mi madre. Siempre que voy a su casa le digo no me des más que no me caben las cosas", apostilló Alejandra Rubio.

Álvaro Lobo, en una imagen de 2019. Gtres

Después de varios meses en los que los rumores de una ruptura resonaban con frecuencia, la pareja salía a confirmar la separación en el año 2020 tras salir a la luz una exclusiva de la revista ¡HOLA!

"Hemos roto hace un tiempo, no lo he querido contar, pero nos llevamos muy bien, tenemos buena relación. Vivíamos juntos desde que tengo 18 años. Las cosas se acaban y ya está, cada uno tenía su vida y ya está, se acaba y menos mal que se ha acabado bien, nos llevamos fenomenal, él sabe que me tiene ahí para lo que necesite siempre. Él se va de casa ya, lo que pasa que yo llevo todo el mes en Málaga, la mudanza lleva tiempo", espetó la colaboradora de televisión a través de un comunicado.

La ruptura entre ambos hizo que Álvaro Lobo pasara de nuevo a un segundo plano en lo que respecta a la exposición mediática. A pesar de que ambos acabaron la relación de forma amistosa y mantuvieron imágenes juntos en sus respectivas redes sociales durante mucho tiempo, pocos fueron los detalles públicos que trascendieron del joven posteriormente.

Si bien Alejandra Rubio volvió a encontrar el amor de la mano de Carlo Costanzia tras su ruptura, Álvaro Lobo parece haber hecho lo propio. Es en su perfil de Instagram donde el ex de la influencer muestra varias instantáneas junto a su actual razón de amor. Una joven deportista llamada Isabella, con quien comparte viajes de ensueño y posados idílicos.

No obstante, el amor no es el único motivo para sonreír en la vida de Álvaro Lobo. El artista cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y es ahí donde saca a la luz algunos de sus proyectos más importantes en el mundo de la música gracias a su faceta como DJ.

Álvaro está considerado actualmente uno de los artistas más reputados en Emiratos Árabes. Trabaja en dos salas de renombre, una faceta que le permite llevar una vida de lujo. Es más, son varios los posts que se pueden encontrar en su Instagram en el que se muestran hoteles de ensueño y coches de lujo que despiertan envidia en sus miles de seguidores.