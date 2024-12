Patricia Pardo, sobre su deseo de volver a ser madre con Christian Gálvez: "Hemos aprendido a no decir que no"

Los presentadores Patricia Pardo (41 años) y Christian Gálvez (44) están felices y viviendo un momento pleno en sus vidas. A escasos días de celebrarse el primer año de vida de su hijo en común, Luca, la dupla afronta ilusionada su Navidad. Derrochando amor y complicidad ante las cámaras, Patricia y Christian han acudido a un acto público este pasado miércoles, 11 de diciembre.

No se ha tratado de un evento social baladí: la pareja no ha querido perderse una comida navideña especial, organizada por Mediaset España, empresa en la que trabajan. Distintos rostros de la cadena de Fuencarral se han dado cita en un conocido restaurante de Madrid para brindar por los éxitos logrados este año y por los que llegarán en 2025.

Ana Rosa Quintana (68), Emma García (51), Risto Mejide (50) o Isabel Jiménez (42), han sido algunos de los rostros que se han dado cita en dicha fiesta. Por su parte, Patricia y Christian han atendido a la prensa y no han dudado en hablar de sus planes en estas Fiestas, al tiempo que han hecho balance del año 2024.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, en una imagen de agosto de 2023.

Recién llegados de Estrasburgo, donde han disfrutado del puente de diciembre con el pequeño que tienen en común y junto a las dos hijas de la presentadora de Vamos a ver, Aurora (9) y Sofía (5), Pardo y Gálvez describen este 2024 que está a punto de tocar a su fin como un "gran año".

"Ha sido un gran año, sobre todo, a nivel personal. En lo profesional, reguleras. No podemos esconder la realidad, es la que es", ha admitido Christian, haciendo referencia al espacio ¡Boom!, que presentaba y que ha dejado de emitirse. En esa línea, desliza que le gustaría que 2025 fuera "un poquito mejor"en el plano profesional.

"Yo estoy dispuesto, en el banquillo, cuando me necesiten salgo a jugar, aunque sea de portero", ha manifestado cuando se le ha interpelado por futuros programas en Mediaset.

Eso sí, pese este aciago trance laboral, el amor sí sonríe e Gálvez. Dice sentirse un "afortunado". La Navidad para Christian Gálvez nunca ha sido una de sus épocas favoritas. Sin embargo, EL ESPAÑOL habló con el presentador hace unas semanas y confesaba que "era un tipo que no quería demasiado la Navidad", pero ahora "la casa se ha llenado de luz y de ilusión".

Patricia Pardo y Christian Gálvez en la fiesta de Mediaset Gtres

Lo más importante para Gálvez "es que, como mínimo, se mantengan las mismas sonrisas en casa que hemos tenido este año, que han sido muchas y muy bonitas. Queda vivir la vida con premios y cicatrices".

En la misma línea, Patricia Pardo ha pedido salud para el nuevo año, y ha revelado que le gustaría que "la meritocracia o el talento tuviera más peso a la hora de tomar decisiones. Si no tienes un padrino o una persona que te respalde detrás, tienes que remar mucho más", ha confesado ante los micrófonos de Europa Press.

En lo personal, ambos pueden pedir poco, ya que, como confiesan, les ha tocado la lotería con la llegada de su hijo Luca: "Está enorme, gigante. Yo me levanto y digo 'pero si es más grande de lo normal".

Patricia Pardo y Christian Gálvez sobre ser padres de nuevo: "No vamos a decir que no"

Ante la pregunta de si desean volver a ser padres, Patricia confiesa que no cierran las puertas: "Hemos aprendido a decir 'de esta agua no beberé', lo he dicho mucho y ha sido todo lo contrario. No vamos a decir que no, pero tenemos un bebé en casa. Es muy grande, pero muy bebé".

El 2025 podría venir lleno de buenas noticias para la pareja de Mediaset, que espera seguir creciendo en el ámbito personal y profesional. De hecho, ambos hasta se plantean ampliar la familia, y eso podría ser uno de los retos del nuevo año.