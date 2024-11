María Becerra: "Lo peor de la fama fue contar lo que había pasado con mi embarazo por miedo a que se filtrase"

María Becerra (24 años) ha conseguido hacer de su nombre una seña de identidad en lo que respecta a la música. Sólo en Spotify, acumula más de 23 millones de oyentes que la avalan como una de las artistas argentinas más importantes del momento.

Ahora La nena de Argentina se encuentra de promoción en España. Será a principios de enero cuando se suba a tres de los escenarios más importantes del territorio nacional para cantar ante sus seguidores que ya cuentan los días para esta cita: será en el WiZink Center de Madrid, en el Cartuja Center de Sevilla y en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pero antes de esta fecha, la artista ha sido presentada como la embajadora de la marca de calzado española XTI de cara a la próxima temporada. Un evento que se ha celebrado este jueves, 21 de noviembre, en pleno Distrito de Salamanca, en Madrid. EL ESPAÑOL ha estado presente en esta cita en la que se han conocido los nuevos modelos de calzado para este otoño-invierno.

¿Cómo se encuentra? De nuevo por España, casi parece esta su segunda casa.

Sí, la verdad es que sí. Estoy muy vinculada. Creo que es el país al que más he venido a actuar. Hace poco estuvimos en una gira de verano de 18 shows y ahora voy a volver en enero a Madrid, Barcelona y Sevilla.

Ya ha sido presentada como la nueva embajadora de XTI. ¿Cómo se encuentra?

Estoy superfeliz de trabajar con esta marca tan hermosa, con un grupo humano tan bonito y que es muy fácil trabajar con ellos. Hay una dinámica muy fluida, una conversación que se tiene todos los días. Ellos proponen, nosotros proponemos... nos sentimos escuchados y yo creo que eso es lo primordial cuando trabajas con alguien.

El eslogan de esta campaña, además, es la autenticidad, que es algo que le caracteriza.

Sí, honestamente sí.

Es un proyecto que nada tiene que ver con la música, pero en el que se encuentra muy cómoda.

Me gusta mucho que una marca así me esté dando la oportunidad, encima fuera de mi país. Me hacen aprender un montón de cosas, estar más presente en la moda y me preguntan qué pienso, qué opino, doy mis opiniones... Me enseña mucho, me instruye mucho y me hace crecer, eso también me gusta.

Empezó desde muy abajo y poco a poco se ha ido haciendo su camino con esfuerzo y mucho trabajo. ¿Cómo se define?

Me defino como una persona muy autocrítica y exigente. Pero a la vez como que soy una persona muy pacífica, tranquila, paciente y de esperar muchas cosas. Soy alguien que busca y lucha por lo suyo y tiene mucha disciplina a la hora del trabajo. En líneas generales, sé esperar y no me desespero por las cosas.

Usted es considerada como una de las artistas argentinas más importantes e influyentes del momento. ¿Pesa la fama?

No sé si la fama en sí, o sea, sí que tiene sus cosas. Lo creo que a mí me pesa más es la gestión de una empresa. Estar realmente al mando de una empresa dándole trabajo a tantas personas, teniendo que cargarte y poniendo la cara para tantas cosas... eso es lo más heavy porque te consume tiempo y energía. Hay cosas que no puedes delegar, al menos a mí me gusta estar encima de muchas cosas. Si bien puede haber gente muy buena haciéndolo, siento que nadie lo va a hacer como vos lo harías. Con ese afán de estar tan presente para que todo salga perfecto, a veces me vuelvo loca.

¿Cuál diría que es el peor recuerdo que tiene de estos años en la música y la fama?

Te voy a ser honesta porque no hablo de esto, no me gusta. El peor recuerdo que tengo fue sentir la presión de haber tenido que salir a contar lo que me había pasado con mi embarazo porque tenía miedo que se filtrase la noticia. No tenía ganas de contarlo y mi pareja tampoco. Es algo muy personal y no quería estar hablando de eso. Pero en la clínica donde estaba internada ya se había enterado todo el mundo. Había rumores en los pasillos de que iba a haber prensa fuera. Yo tipo: "Tengo puntos en toda la panza... ¿Cómo va a haber prensa esperándome? No tiene sentido". Tuvimos que armar todo un tema para salir en camioneta medio escondida. Eso fue lo peor que me pasó, sentirme en la obligación de decirlo porque no quería que salieran fake news. No quería que se hablara de esto o de que no quería tener el bebé. Me hubiera dolido mucho que se hablaran de esas cosas, entonces me sentí en la obligación de salir a hacerlo.

Es duro tener que contar una parte de su vida por miedo a que se lo inventen simplemente por ser conocida.

Es durísimo. La verdad que no me quejo porque no me ha tocado pasarla mal, no he tenido que lidiar con paparazzi... Sí pasan estas cosas que una tiene que hacerse cargo de esta exposición y tratar de tomarlo con cautela y hacerse cargo del asunto.

¿Ahora cómo se encuentra? ¿Está bien?

Ahora bien, por suerte.

Precisamente, sus padres están muy vinculados al mundo sanitario. ¿Cómo le dio por empezar en el mundo de la música? ¿Contó siempre con su apoyo?

Mi papá es médico y mi mamá es enfermera. Siempre me han apoyado, pero yo creo que el amor por la música estuvo muy presente en ellos desde que soy chiquita. Mi papá toca la guitarra, canta folclore y mi mamá siempre soñó con ser bailarina clásica. Cuando me escucharon cantar y se dieron cuenta de cómo cantaba, que me gustaba... siempre me han apoyado.

¿Cómo gestiona el tema de las redes sociales? Hay quienes han afirmado haber necesitado ayuda psicológica por los comentarios hirientes y anónimos.

He necesitado bastante terapia y siento que es algo que la verdad me encantaría decir que no me importa en absoluto. Sería una mentira decir como no me interesan ciertos comentarios. Me afectan. Es alguien que ni siquiera te conoce hablando de vos y tirando odio. Prácticamente, es como prohibirse entrar a las redes sociales, pero es mi trabajo. Hago contenido, me gusta ver las redes sociales...

Ya lo demostró este miércoles en La Revuelta.

Fue el único día de mi vida que pasé 12 horas y nunca antes me había pasado eso. Tengo que estar también a la orden del día, de lo que se está subiendo, lo que es tendencia, el tipo de tiktoks que se están haciendo y me encanta. Lo paso bien, pero con cautela. No entro a leer comentarios.

Se encuentra en un buen momento profesional y también en lo personal, que ya ha confesado que está muy feliz con su pareja, J Rei.

Muy bien... mi gordi, como lo extraño. Te juro que estuvimos un mes sin vernos, igual no es la primera vez, ya es normal en nosotros. La verdad que gracias a Dios tengo una pareja espectacular. Llevamos las distancias súper bien, somos los dos súper sanos, no hay celos, no hay control sobre el otro, hay individualidad, hay mucho respeto y mucho amor ante todo. Sí que lo extraño, pero hay días que estoy más enfocada en el trabajo y no tengo tiempo de extrañarlo. Lo importante es que lo llevamos muy bien y es lo que me deja tranquila.

¿Cómo está el tema de la boda?

Por el momento estamos comprometidos. Al menos en Argentina, significa como que te vas a casar, es una promesa de amor, un paso más de ser novios... pero todavía no es el casamiento.

Decía en entrevistas que sus anteriores relaciones habían sido tóxicas. ¿Cómo se sale de eso? Es un trabajo de las dos partes de la relación.

Es eso. Ayer fui a cenar con mi manager y tuvimos una charla bien bonita. Lo primordial es aprender sobre el amor propio. Es complicado, pero es algo que viene desde chico. Nací en una familia rodeada de amor, pero hay otras personas que lo tuvieron más difícil en ese sentido y que crecieron viendo y creyendo que era normal y que estaba bien. Todas las personas han pasado por una relación tóxica, a mí me ha pasado bastante y lo he pasado tan mal que aprendí mucho y me puse a mí primero. Fue difícil tomar esa decisión porque hay que ponerse a uno primero. A veces es muy difícil cuando amas tanto a otra persona y la pones primero. Me puse los pantalones y dije: "Nunca más voy a permitir que esto me pase". O sea, me amo, no me quiero ver sufrir así, no me quiero ver mal, no quiero sentirme menos y entregar tanto y recibir poco. Decidí que nunca más me iba a pasar. Dije que no iba a buscar una pareja, que iba a vivir mi vida y si tiene que llegar llegará... y llegó.