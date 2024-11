Eugenia Osborne se sincera y habla sobre su hermano Kike: "Es un niño que nos da tanto, tan noble, tan bueno"

En una de las semanas más polémicas para la familia Osborne, la hija mayor del cantante de rancheras, Eugenia Osborne (38 años), se ha dejado ver por las calles de Madrid y parece que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. El pasado miércoles, 20 de noviembre, su padre Bertín Osborne (69) protagonizaba la portada de una famosa revista, junto a Fabiola Martínez (51) y su hermano Kike (17), quién cumplirá la mayoría de edad, próximamente.

Eugenia Osborne se dejaba ver el pasado sábado, 23 de noviembre, en la premiere de 'Vaiana 2' con su hija, celebrando el cumpleaños de esta. Como siempre, la influencer atendió a los medios de comunicación y habló sobre su padre, su hermano y cómo se prepara para su primera Navidad sin su abuelo -fallecido a los 96 años- y la visita de su pareja.

Demostrando una vez más, que se quiere mantener al margen de la polémica con el hijo de Gabriela Guillén (32) y su padre, y tras preguntar por el primer cumpleaños del menor, ha evitado responder: "De ¿Gaby? Perdona, me tengo que ir", contestaba a Europa Press un poco descolocada.

Eugenia Osborne en la premiere de 'Vaiana 2 'en Madrid Gtres

Tras las fotografías de su hermano Kike, en la portada e interior de la revista ¡Hola!, Eugenia aprovechó las cámaras para deshacerse en elogios hablando de su hermano: "Al final los médicos en algunas cosas se equivocan y se agradece, menos mal. En este caso, es una suerte que hemos tenido y que seguimos teniendo porque es un niño que nos da tanto, tan noble, tan bueno. Nos da ejemplo con el trabajo, la actitud ante la vida, somos unos afortunados", confesaba con una sonrisa en la cara.

En cuanto a sus planes por Navidad, la empresaria desveló que su pareja vendrá a pasar unos días con ella y su familia: "Viene, viene a pasar las Navidades este año". También explicaba cómo se enfrenta la familia al primer año sin su abuelo Enrique Ortiz en estas fechas tan especiales: "Si, bueno, lo hemos tenido muchos años, estamos contentos y vivió muy bien, fue muy feliz, tenía mucho sentido del humor, hay que tomárselo así todo".

Esta será la primera Navidad de Bertín Osborne sin su padre, un ser querido al que estaba muy unido y con el que pasó muy buenos ratos. Según contaba EL ESPAÑOL, la despedida fue muy íntima y no fueron ni las hijas del cantante de rancheras, tal y cómo pidió el fallecido, en vida. Se trataba de un personaje muy discreto y al que no le gustaban los focos.

Eugenia Osborne en un actor público en Madrid

Por último, sobre el cumpleaños de su padre, la modelo desvelaba que irá hasta la finca para reencontrarse con él, pero no cree que haga una fiesta por todo lo alto: "Está bien, dentro de poco también es su cumpleaños, estaremos de fiesta otra vez, me iré a verle con los niños y pasaré el día con él. No hará ninguna fiesta", confesó.

La familia Osborne no ha querido pronunciarse ante la sorpresa de esta unión, entre Fabiola y Bertín para anunciar que su hijo, Kike, cumplirá la mayoría de edad el próximo mes de enero. Una portada que ha dado mucho que hablar.