Eugenia Osborne sorprende con este cambio de look con el que se suma a la tendencia 'iconic pixie'

La familia Osborne está de celebración este fin de semana con motivo de la boda que unirá en matrimonio a Ana Cristina Portillo (29 años) y Santiago Camacho. Antes de la llegada de la esperada cita, los familiares y amigos de la diseñadora se han puesto a punto.

Una de las que ha querido dar un cambio total ha sido Eugenia Osborne (38), hermana de la novia, y que ha esperado con ganas la llegada de este día. Ha dado un paso muy atrevido y con personalidad.

Se ha decantado por el look iconic pixie y ha confiado en los servicios de Llongueras para ello. Es un peinado que puede no gustar a todo el mundo, pero con el que consigue llamar la atención de todos.

Eugenia Osborne con su nuevo corte de pelo. Llongueras

Es un corte que refleja su carácter, es una declaración de empoderamiento y modernidad y de inspiración masculina, pero con toques desiguales y asimétricos que lo hacen único y contemporáneo. No busca la perfección en sus líneas, sino que juega con un efecto despeinado que aporta movimiento y frescura al conjunto.

Se caracteriza por la nuca despejada y muy corta, con el objetivo de estilizar el cuello y aportar una sensación de ligereza y sofisticación, los mechones asimétricos para crear una textura dinámica y juvenil, evitando el acabado perfecto para conseguir un look más desenfadado y moderno, y por un flequillo en zigzag con el que añade un toque atrevido y original, alejándose de lo convencional.

"Me he inspirado en mujeres fuertes que tienen este corte de pelo que me parecen que tienen mucho carácter y estoy en un momento de mi vida en el que quiero transmitir eso", ha asegurado en declaraciones a Llongueras.

Es un peinado trabajado a mano alzada, donde se consigue una combinación perfecta entre la sutileza de las líneas masculinas y el aire femenino y rebelde que marca tendencia. Va a ser uno de los peinados que más se van a lucir este próximo otoño. Con esta transformación, la influencer muestra su capacidad para reinventarse y salir de su zona de confort para innovar con propuestas arriesgadas.