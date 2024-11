La inesperada confesión de Pepe Navarro: "Estoy dispuesto a hablar con el hijo de Ivonne Reyes, pero no como padre"

El presentador Pepe Navarro (72 años) ha concedido, en las últimas horas, unas contundentes declaraciones en relación a la polémica paternidad de Alejandro Reyes (26), el vástago que, según la justicia, el comunicador tuvo en común junto a la venezolana Ivonne Reyes (57).

Si bien el emblemático presentador guarda silencio sobre el contencioso que libra con Vanessa Martín, sí ha decidido hablar alto y claro sobre el joven actor Álex Reyes. En declaraciones a la revista Pronto, Navarro sostiene sobre su hijo legal: "Estoy dispuesto a hablar con el hijo de Ivonne Reyes, pero no como padre".

Una inesperada confesión que acontece días después de que se celebrara, el pasado 28 de octubre, en Ibiza, un juicio entre Ivonne Reyes y los hijos que Pepe tuvo junto a Eva Zaldívar (54): Andrea (29) y Marlo (23). Todo se debe a unas declaraciones públicas de Ivonne, fechadas en el 2022, en el extinto Deluxe.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes, saliendo de los juzgados en Madrid, en febrero de 2023. Gtres

Reyes interpeló a Eva Zaldívar -ésta, en conexión telefónica- si los hijos que ella tiene, Andrea y Marlo, son ambos fruto de su relación con el comunicador Pepe Navarro. Una insinuación -Pepe la califica de "barbaridad"- que le valió a Reyes una demanda por vulneración del honor e intimidad personal y familiar.

Andrea y Marlo solicitan una compensación de 50.000 euros. En medio de este bélico escenario, Pepe ha dicho basta. "El asunto es muy grave, pero mientras no haya una sentencia es mejor no hablar. Que la señora Reyes diga que esos hijos no son míos es muy fuerte y muy duro, y la Justicia tiene que actuar", ha aseverado para el citado medio.

Pepe Navarro, llegando a los juzgados de Madrid, en junio de 2022. Gtres

"Ellos saben perfectamente que soy su padre. Y aguantan la cruz… por culpa de una embustera. (…) ¡Es que no es mi hijo! Existen unas pruebas de ADN encargadas por Ivonne Reyes que demuestran que yo no soy el padre del chico. ¿Por qué las oculta? Le iría bien hacerlas públicas para buscar un poquito de paz y serenidad", añade el también periodista y productor.

"No se puede vivir con una mentira tan grande", desliza. Arguye José Navarro Prieto -el nombre real del televisivo Pepe- que, de persistir en esa "mentira", se hace sufrir a muchas personas: "Este conflicto interminable aumenta el dolor de mi familia y nos hace daño".

Zanja su explicación Navarro tendiendo un puente: "Estoy dispuesto a hablar con el hijo de Ivonne Reyes para arreglar las cosas, pero no como padre. Y si yo fuera él, hablaría muy seriamente con Ivonne para que le saque definitivamente de dudas, que le quite la carga que le ha echado encima. Ella sabe que no es mi hijo, que le diga quién es su verdadero padre".

Un recurso en otra batalla

En otro orden de cosas, Pepe Navarro también cuenta con otra batalla en los tribunales, en esta ocasión junto a Vanessa Martín, la que fue su pareja en los años noventa. En abril de 2022, el presentador, en una intervención telefónica, calificó a Martín de "farsante", y de ser "indigna" y "repugnante".

Ella lo demandó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrent, en Valencia por injurias y calumnias. Pepe consiguió el sobreseimiento, pero el fallo fue recurrido el contencioso sigue su curso en el Tribunal Superior de Justicia -TSJ-. Ricardo Ibáñez, abogado de Vanessa, explicó hace unos días a EL ESPAÑOL que el recurso está bien sustentado, en dos premisas fundamentales e irrefutables según esta parte.

La primera: Vanessa "no es famosa" -no cuenta con una proyección pública, como, por ejemplo, Ivonne Reyes y en nada se parecen sus litigios-. En segundo lugar, se debe poner el acento en la "naturaleza de los insultos". Pues, con los descalificativos de Pepe en aquella furibunda llamada al espacio Viva la vida se podría haber incurrido en una "imputación de un delito", en palabras del letrado de Martín.