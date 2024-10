Óscar Higares, sobre el secreto de su matrimonio: "Es cuestión de entenderse y poner en la balanza muchas cosas"

En pocas semanas empezará la primera temporada de Maestros de la Costura Celebrity en la que ya hay cinco famosos confirmados como son Rosa López (43 años), Carmen Farala (34), Laura Sánchez (43), Canco Rodríguez (47) y Óscar Higares (53). Este último encadena proyectos de diferente índole porque le encanta aprender cosas nuevas, se cree ante nuevas aventuras y, por supuesto, le gusta divertirse.

Óscar es uno de los personajes más simpáticos del panorama rosa. También es uno de los más atractivos y elegantes. "Hay que cuidar una imagen por ti y por la gente que viene a verte", apostilla Óscar. Esta noche está solo. Su pareja, Sandra Álvarez, y sus tres hijas, India (21), Martina (18) y Chloe (14) se han quedado en Madrid porque es un gran momento. La hija mediana ha llegado a la mayoría de edad.

"Me ha dado penita dejarla, lo hemos hablado y lo ha entendido. A veces hay que dejar cosas para intentar ayudar a los demás. Sí, ha sido un esfuerzo, pero ante el evento de esta noche es lo mínimo que se puede hacer. Hay muchos niños que por desgracia sus padres no les van a poder ver cumplir los 18 años y otros muchos que necesitan el dinero para sus terapias para seguir investigando", asegura el también actor. Hace casi 18 años decidió ponerse frente a la cámara. En su currículum están las series Servir y proteger, Bosé o Ellas y el sexo débil. Amén de otros tantísimos programas de televisión como Pasapalabra, La hora de José Mota o El Club de Flo, de donde surgió su vena artística.

Óscar Higares junto a su hija India en la pasarela Fashion Week de Madrid. Gtres

Impecablemente vestido, como no podía ser menos, Óscar ha querido poner su granito de arena en la 10ª Noche Solidaria de Sallés Hotels para apoyar la lucha contra el cáncer infantil a través de Proyecto Osteosarcoma y en colaboración con la Asociación Pulseras Candela. Durante la velada se recaudaron 66.000 euros.

¿Qué implica que una hija cumpla 18 años?

(Ríe). Pues que me toca pagar la autoescuela. Y luego vendrá el problema de "papá, déjame el coche que India se lo ha llevado…". ¡Qué te voy a contar!.

¿Qué estudian tus hijas?

India está en la Facultad de Arquitectura y Martina en la de Derecho en Madrid. Chloe está en el cole.

Está rodeado de mujeres, su pareja, sus tres hijas, su madre… ¿Le han ayudado a entender cómo funciona el mundo femenino?

Al final en casa somos un equipo muy bonito. Nos compensamos en casi todo. Y, por supuesto, hay que hablar y debatir las cosas. El buen entendimiento es fundamental. En casa quien cocina siempre soy yo porque a Sandra no le gusta, pero hace otras cosas tan bien que como dije, es una forma de compensar. Si preguntas cuándo tiene que ir Martina al médico pues no tengo ni idea, pero su madre lo sabe y si no la puede llevar porque trabaja, lo hago yo. Lo tiene todo apuntado.

Esa debe ser la clave para llevar 30 años juntos...

Es que en el fondo no hay secretos. Es como todo, hay etapas buenas, etapas malas, te reconcilias, no te aguantas… Es la vida. Pero no porque lleves 32 o 33 años como en nuestro caso, también ocurre si llevas 2. Es cuestión de entenderse y poner en la balanza muchas cosas. Ya sabes, hoy no te aguanto y mañana te quiero. Hay que respetarse.

Con respecto a Maestros de la Costura Celebrity usted juega con ventaja ya que su madre lleva años dándole consejos, ¿no es así?

Pero es que tú no sabes cómo son los otros. Todos tienen madre, ja, ja, ja. Carmen Farala está por encima de todos nosotros con muchísima diferencia porque se hace todo su vestuario para los shows. En mi caso soy un aficionado, hago pinzas a las camisas, me arreglo un pantalón, pero no coso prendas completas.

El torero en el Festival de Vitoria de Televisión. Gtres

Con su madre tiene muy buena química. Se nota en las fotos y cuando habla de ella.

Es única. Bueno, como todas las madres. Tiene 73 años y sigue aprendiendo. No para. Es muy talentosa. Durante toda su vida ha sido autodidacta, la he visto dibujar, pintar, cocinar, coser… Me encanta verla en los últimos tiempos porque hace bolsos de crochet que vende con mucho éxito. De ella he aprendido casi todo.

En septiembre se estrenó la última temporada de Entrevías, ¿se nota más la presión al trabajar en una serie de tanto éxito?

Toda mi vida he estado expuesto a la presión, sobre todo, la del directo. En el toreo cada día tienes público enfrente, lo que te tienen que decir lo hacen en directo y tienes que aprender a gestionar esas emociones. Sin embargo, con una serie la gente la ve en su casa seis meses después y no te llegan tantos comentarios (sonríe). Afortunadamente volvemos a estar en el top 100 de las series más vistas en Netflix en el mundo. Hemos formado una familia muy bonita.

¿Cómo es trabajar con José Coronado?

Con el maestro Coronado es una maravilla, una delicia. Le conozco desde hace muchos años, trabajé por primera vez con él a las órdenes del maestro Urbizu en la serie Gigantes. Además, soy un hombre que siempre estoy abierto a cualquier consejo y como él sabe que los recibo bien, me los da. También estoy encantado de trabajar mano a mano con Luis Zahera. Está siendo un reto maravilloso, lo disfruto y aprendo muchísimo.

¿Haber sido torero le ha ayudado en la interpretación?

Por supuesto. Cuando tengo que crear un personaje me agarro a la verdad de las vivencias y cuando has sido torero, las tienes. Y muy auténticas. Te puedes agarrar a muchas situaciones y momentos para crear personaje ya sea un villano o un mártir. Como dijo alguien, el que ha sido capaz de pegarle cuatro muletas a una vaca seguro que se busca la vida. ¡Y qué razón tenía! Se es espabilado, listo, prudente y hábil. Por no hablar de los valores que se heredan del toreo.

Óscar Higares y su mujer, Sandra Álvarez. Gtres

¿Le gustaría meterse en la piel de algún personaje histórico?

Tengo ganas de personajes que me hagan transformar. Me fascinan todos, no tengo un nombre especial. Solo por empaparme de su vida e investigar me parecería una experiencia maravillosa.