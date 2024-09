Norma Duval se rompe en su regreso al trabajo al recordar la muerte de su sobrino: "Hay que ser fuerte y seguir"

Norma Duval (68 años) trata se seguir hacia adelante, de reunir fuerzas para continuar, para levantarse y afrontar la dura pérdida de su sobrino Juan Carlos, el cual falleció -Norma utilizó la siguiente expresión: "decidió irse"- el pasado 15 de agosto. Un trágico deceso que partió el alma de la familia Rojas Duval Paredes.

Como informó EL ESPAÑOL, Duval se aisló tras este fallecimiento en su casa de Palma de Mallorca, pero la vida, siempre, se abre paso y Norma ha regresado al trabajo. Si bien su primera reaparición pública se produjo hace unos días, con motivo de la fiesta por el 80 aniversario de una revista del corazón, ahora ha regresado al trabajo.

La mujer de Matthias Kühn (61) ha acudido, este pasado jueves, 26 de septiembre, a la presentación de la campaña solidaria Octubre Rosa, creada desde Punto Roma con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Duval ha querido apoyar esta iniciativa porque es "una causa maravillosa".

Después de vivir un verano de lo más duro por el fallecimiento de su sobrino Juan Carlos, hijo mayor de la fallecida Carla Duval, a los 36 años, la vedette ha confirmado a las cámaras de Europa Press que está "en un momento... no hay palabras".

Sin poder contener las lágrimas, Norma ha asegurado: "Soy una persona que me caigo y me levanto". Y añade en su reflexión: "La vida está llena de momentos maravillosos y duros. Hay que ser fuerte y hay que seguir adelante siempre... Soy una persona muy positiva, pero al final cada uno decidimos nuestro futuro y no podemos mandar en las personas. Cada uno tenemos nuestra propia vida".

La presentadora de televisión se ha refugiado en sus seres queridos; en su marido, en sus sobrinas, en sus hijos y, cómo no, en sus nietos. Norma es una gran abuela y se le iluminan los ojos cuando habla de ellos: "Tengo dos nietos, uno de once años, que es un amor, y tengo una brujilla, de dos años, que yo creo que va a ser artista porque promete".

Tras cumplir dos años de matrimonio con Matthias Kühn, Duval desvela que "no nos ha cambiado nada la vida, seguimos haciendo lo mismo que antes, estamos casados, pero por el resto, todo es igual", por lo que hace un "balance positivo".

Por último, a la artista se le ha preguntado, en su rentrée laboral, por la polémica en la que se ha visto envuelta Bárbara Rey (74) tras la publicación de esas fotografías inéditas con el emérito Juan Carlos (86), y Norma ha explicado que vive esta situación "muy triste", y solamente desea que "se solucionen las cosas lo antes posible".

La vida de Juan Carlos

"Hoy, tristemente, despedimos a mi sobrino. Nos parte el corazón el pensar que ya no estarás entre nosotros. Nos dejas un bebé precioso igualito a ti, el mejor legado. Esperamos que hayas encontrado la paz eterna junto con tus padres. Tu familia te quiere y te querrá siempre", posteó, hace unas semanas, una destrozada Norma.

En el último tramo, Juan Carlos estaba feliz y gozaba de serenidad, como descubrió EL ESPAÑOL. El ser padre "le llenó de felicidad y estaba muy ilusionado" con esa bella etapa de paternidad.

Desde que instaló su residencia en Madrid, Juan Carlos estaba muy unido tanto a sus hermanas, las gemelas Paula y Andrea -fruto éstas del matrimonio de Carla con Santiago Paredes-, como a su famosísima tía. "Quedaban con frecuencia, él iba a La Moraleja, y Norma estaba encantada con su papel de tía abuela".

Para Paula y Andrea, Juan Carlos, como hermano mayor, era su gran protector y lo apoyaron mucho, todo lo que él se dejó. Los tres hermanos tenían un vínculo envidiable para quienes fueron testigo. Quien bien lo trató cuenta que Juan Carlos era un hombre "muy cariñoso" y "sensible".