Esmeralda Moya, en un duro momento: su radical cambio en redes para recordar a su padre, enfermo de Parkinson

Un año de lo más complicado para Esmeralda Moya (38 años) y su familia. El 2 mayo de 2023, la actriz daba uno de los pasos al frente más duro de su vida al revelar la enfermedad que padece su padre después de mucho tiempo llevándola en la más estricta intimidad. Lo hizo a través de un escrito en Instagram junto a una fotografía de su progenitor, ocasión que Moya aprovechó para mostrar su lado más sensible y emocional.

"Mi padre tiene parkinson. Y sí, a pesar de todo sigue luchando, sigue siendo valiente y un león. Y lo más importante, mi héroe. Mi padre lucha cada día para que su movilidad, sus fuerzas y sus ganas no se vean afectadas con el paso de los días y su cabeza no nos abandone. Hoy es la primera vez en seis años que hablo de esta enfermedad tan dura y que me va quitando poco a poco a mi padre ", escribió Esmeralda Moya en sus redes sociales, donde rápidamente un aluvión de comentarios inundó la publicación.

Desde ese día -del que ya ha pasado más de un año- la actriz de Tierra de Lobos ha convertido su perfil de Instagram en una especie de diario, pues es más que habitual ver a Esmeralda publicar contenido relacionado con su padre acompañándolo, en la mayoría de ocasiones, de conmovedoras reflexiones sobre la enfermedad que padece y cómo, poco a poco, esta le va arrebatando su esencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya)

Esmeralda Moya ha dado un cambio de 180 grados a su perfil de Instagram desde que comunicó públicamente que su padre, Ángel Moya (64), sufre de párkinson y demencia. Desde entonces, la intérprete se ha volcado completamente en cuidar de él y concienciar a la sociedad al respecto.

Son numerosas las veces en las que la actriz de Los protegidos ha compartido los momentos más especiales que vive con su progenitor. En esta última ocasión, Esmeralda ha tenido unas bonitas palabras también para su madre, Isabel Cañas, otro de los grandes apoyos de Ángel Moya, con quien lleva casada desde hace más de 40 años.

"Siempre he querido que se sintieran orgullosos de mí, y si volviera a nacer, volvería a hacerlo todo igual, volvería a cuidarles y a defenderles a capa y espada. La vida es así, la vida nos ha cambiado mucho a todos, para mejor y para peor, pero lo mejor de todo es que siempre hemos estado unidos y hemos avanzado juntos. Y siempre será así. Puedo decir que mis padres pueden y podrán contar conmigo siempre", ha narrado en su Instagram, donde la nostalgia y la melancolía ahondan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya)

Unas sentidas palabras en las que Esmeralda se emociona recordando su infancia y a la que ha puesto punto final con una emotiva muestra de amor a ambos progenitores: "Qué suerte teneros, qué suerte compartiros, qué suerte haberme criado con vosotros con tanto amor, respeto, cariño y entrega. Qué suerte tengo. Os quiero mamá y papá".

Tan solo un mes y medio antes, la actriz rescataba una imagen de su infancia para dedicarle una emotiva carta a su progenitor: "Yo sé que siempre seré la niña de sus ojos, lo veo en tu mirada aunque ya no me lo digas. No puedo explicar todo lo que llevo viviendo estos últimos años con mi padre, o sí, pero prefiero cerrar los ojos y verle así".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya)

Se trata de un cambio de Instagram radical, en el que Esmeralda Moya ha dejado un pequeño hueco al clásico perfil de influencer repleto de publicaciones con brillantes estilismos y colaboraciones para convertirlo en una especie de álbum con los momentos más especiales con su progenitor.