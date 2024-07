Álvaro Muñoz Escassi habla como nunca de su sexualidad: "He hecho de todo. No me considero bisexual"

Álvaro Muñoz Escassi (49 años) se ha convertido en el gran protagonista de la semana después de su mediática ruptura con María José Suárez (49). Lo que parecía una separación más, ha terminado con la expareja copando los titulares de los medios de comunicación y con teorías de todo tipo sobre el asunto.

Este viernes, 5 de julio, el jinete se ha sentado por primera vez en un plató de televisión después de la ruptura para aclarar, siempre según su versión, los motivos y todo lo que hay detrás. Lo ha hecho en De Viernes, el espacio de Telecinco que ha conseguido sus primeras y tajantes declaraciones.

"Ha habido mucho ruido y poca información. No tengo nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarme. Me gustaría contar la verdad para que deje de haber rumores que no son ciertos", ha defendido Álvaro Muñoz Escassi nada más sentarse en el plató de televisión.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en un evento celebrado en febrero de 2024.

El jinete ha confirmado que su relación María José Suárez llevaba meses atravesando por una crisis y, además, que tenían una relación abierta. "Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta. Es un acuerdo entre nosotros", ha defendido en todo momento. Con esta afirmación ha querido dejar de lado todas las habladurías de los últimos días sobre una posible infidelidad.

Fue hace unos días cuando se conoció que el 23 de mayo, Álvaro Muñoz Escassi tuvo un encuentro con una mujer colombiana que le contactó a través de su Instagram. "No comprendo que lo que esté en boca de todo el mundo es que haya tenido una relación sexual consentida con una mujer trans", comienza a defender. A partir de ese momento, ha desarrollado, siempre según su versión, cómo fue la cita con esta mujer.

"Se pone en contacto conmigo. Estaba solo en Madrid y pensé: '¿Por qué no?' No tengo ningún tipo de compromiso como pareja", recuerda de esa primera toma de contacto. Ella se encontraba en Valladolid y le pidió si podía pagarle el tren hasta Madrid. Pasan tres horas juntos y ella le vuelve a pedir que si le puede abonar el billete de vuelta y el taxi.

Álvaro Muñoz Escassi.

A los días de este momento, ella vuelve a ponerse en contacto con él: "Me llama y me dice que su padre se está muriendo en Colombia y que si le puedo prestar 700 euros". Escassi se niega a hacerle un bizum del dinero solicitado y ella "monta en cólera y me insulta". Es en ese momento cuando le amenaza con contarle su encuentro sexual a su entonces pareja, María José Suárez, y que va a hablar en televisión.

Semanas más tarde, es la modelo quien recibe un correo en el que le cuenta lo ocurrido y le explica que le debe 1.500 euros. "Le digo que no se preocupe, que es problema mío y que no le va a salpicar nada", a partir de ese momento, no volvieron a hablar.

En los últimos días se ha puesto sobre la mesa el hecho de que el jinete hubiese tenido una relación con esta persona, a lo que él ha respondido de manera tajante: "Toda la gente que me conoce sabe que yo he tenido relaciones con mujeres trans, nunca lo he escondido". Y ha continuado: "He hecho de todo en la vida, no me avergüenzo. Sé que me gustan las mujeres, pero adoro al ser humano. No me considero bisexual".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en una imagen reciente. Gtres

Después de recibir la extorsión, el jinete acudió a dependencias policiales para interponer una demanda contra esta mujer. La versión de ella, que parece que hablará por primera vez de manera pública la próxima semana, defiende que él finalmente pagó los 1.500 euros para "callarle". "Si esta persona considera que yo estoy haciendo algo mal, va a tener la oportunidad porque espero que un juez nos ponga enfrente. Sé lo que he hecho, lo que he dicho y lo que he escrito", ha querido zanjar.

El empresario niega haber llegado a ningún acuerdo económico, a pesar de que se ha filtrado un documento en el que aparece su firma. Ha afirmado que era no era suya y, de hecho, el programa ha contado con tres grafólogos que le han dado la razón.

Antes de concluir su esperada entrevista, Álvaro Muñoz Escassi ha querido pedir perdón tanto a María José Suárez como a Hiba Abouk, con quien se le ha relacionado esta ultima semana, por lo que está situación puede estar suponiéndoles.