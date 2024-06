Ana Rosa Quintana: "Mis hijos Juan y Jaime tienen 19 años y pasan mucho de la Ana Rosa de la tele. Soy la madre pesada"

Sostiene Ana Rosa Quintana (68 años) que no suele acudir a eventos sociales por la noche en Madrid, que pese a que ya no madruga tanto como antes -su nuevo programa, TardeAR, se emite por las tardes en Telecinco-, tiene la costumbre de retirarse pronto a dormir y continúa levantándose temprano. Su cuerpo ya se acostumbró a madrugar en su etapa de reina de las mañanas y así sigue.

Pero este pasado miércoles, 19 de junio, la ocasión bien lo merecía. La agenda que capitanea su gran amiga Cristina Tárrega (56) organizó un fabuloso evento en la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas, y allí acudió Ana Rosa. Para arropar con su presencia. El todo Madrid tenía una cita ineludible a las 20 horas: la entrega de los premios Beef Awards, unos galardones que reconocen a los mejores del sector.

Con un elegante vestido negro, con gran escote cruzado, la presentadora atendió a los medios apostados a las puertas del coso madrileño. Ana Rosa habló de todo, de tan sincera como es: de su programa, de si volverá a presentar tras el verano -hay voces malvadas que dicen lo contrario-, de sus hijos, de su faceta como madre, del verano, de su salud y, por supuesto, del tema de la semana: el embarazo de Alejandra Rubio (24).

[Ana Rosa Quintana más sincera que nunca: "Todo el mundo tiene una imagen de mí que no tiene nada que ver conmigo"]

Ana Rosa Quintana posando en el 'photocall' del evento de este pasado miércoles, día 19. Gtres

No suele acudir a eventos nocturnos.

Pues, mira, la verdad es que he venido por Cristina Tárrega. Ya cuando llega el miércoles que vamos muertos. Luego te cuesta arrancar, pero no te quieres ir.

¿Cómo vive este nuevo momento laboral?

Bueno, por lo menos no madrugo tanto. Eso ya es importante. Lo que pasa es que ahora ya me he acostumbrado y me levanto pronto todos los días. Los martes y los jueves hago deporte a primera hora.

Aquí se reencuentra con grandes amigos y compañeros de trabajo.

Sí, además es que conozco a todo el mundo. Está medio Mediaset y mucha gente que conozco, que también es agradable. Que yo salgo poco.

¿Cómo se presenta el verano?

Lo voy a llevar fenomenal. El verano va a ser grande. En verano yo no hago nada. Nosotros hacemos siempre un viaje de familia en navidades, y luego en verano nos vamos a la playa. Con tranquilidad. Estar con los amigos, ver a la familia... Hacer lo que no se hace en el día a día.

¿Qué le parece la noticia del día, el embarazo de Alejandra?

Yo no tengo nada que opinar, que nazca un niño siempre es una alegría. Su familia es la tiene que opinar. Yo quiero que le vaya bien y que tenga mucha suerte. Alejandra es muy joven, pero, oye, antes teníamos a los niños a esas edades.

¿Le ha sorprendido la noticia?

No me ha dado tiempo a leerla, ha empezado mi móvil a recibir mensajes sin parar. No me extraña que Terelu haya sido Trending Topic: ¡Terelu, abuela!

Ana Rosa junto a Ana Terradillos, este pasado miércoles, en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid. Gtres

¿Cree que se han precipitado?

Ellos sabrán. Cuando uno tiene un hijo, lo tiene para toda la vida.

¿Usted desea ser abuela?

Yo ya he perdido la esperanza. De los pequeños no quiero porque son todavía muy jóvenes, y Álvaro, el mayor, se lo está tomando con tranquilidad. Ya tiene edad de ser padre, ¿eh? (Risas).

¿Cómo se ve como abuela?

Yo seré una abuela estupenda. Lo mejor de los abuelos: mimarlos, darles los caprichos, maleducarlos... y cuando se pongan toritos con sus padres. A mí la palabra abuela me gusta.

Y los pequeños, ¿cómo llevan que su madre sea Ana Rosa Quintana?

Los pequeños tienen 19 años. ¡Son más mayores que muchos de aquí! (Risas). Pues es que pasan mucho de todo esto. Primero porque nunca les ha interesado este mundo, nunca han querido participar. Están en su mundo, con sus amigos. No le dan mucha importancia. En casa no soy Ana Rosa que sale en la tele. En casa soy madre pesada. ¿Cuántas veces escucháis o habéis pronunciado vosotros con vuestras madres la palabra pesada?

¿Se considera exigente?

No, hombre, pregunto, les digo que no vengan tarde. 'Haz no sé qué'. Lo típico.

¿Le dejan en leído?

Es que esta generación no usa el teléfono. A los mensajes sí que contestan, pero hablar por teléfono no saben...

El otro día dijo en su programa que en septiembre vuelve...

Claro, vuelvo. En la tarde va a haber un programa nuevo. En lugar de Así es la vida viene Jorge Javier (53). Que lo hará fenomenal. A todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también.

¿Ha hablado con Jorge?

Del programa no. Le vi en la gala de Publiespaña. Jorge y yo somos como viejas amigas. Perdona, Jorge empezó con Rosa Villacastín y conmigo en Extra Rosa.

Ana Rosa, en una fotografía tomada en Madrid, el pasado mes de febrero. Gtres

¿Se cansa una de leer noticias falsas?

Es que hay que saber lo que se lee. A mí me da igual. Si leo una noticia que corresponde a otra persona pues intento buscar otras fuentes, que es lo que intenta hacer todo el mundo.

¿Le molesta que digan que Ana Rosa se va?

Bueno, yo creo que hay una cosa que está ocurriendo ahora: hay determinados nombres que dan más clicks.

¿Se busca usted en Google?

No.

¿Se ha planteado irse?

No. ¡Si acabo de llegar!

¿Le gustaría volver a las mañanas?

A mí me encanta la mañana, la política, pero he dado este paso y para atrás ni para coger impulso.

¿Ana Rosa tiene alguna guerra con alguien? Entre cadenas, con excompañeros...

¿Qué guerras? No, ninguna guerra.

¿De salud cómo se encuentra?

Estoy estupendamente, la verdad. Gracias a Dios, y cruzo los dedos porque ya nunca se sabe. Andar ya no ando nada, porque no me dejan. Hago mi deporte, cuido mi alimentación y hago mis revisiones. A mí me gusta comer sano, me gusta el pescado... además en verano cocino yo.

¿Cuál es su plato estrella?

Muchos. Cuando voy al sur hago muchos arroces, muchos pescados al horno, mi ensaladilla... Cocino muy bien.

Se han cumplido 10 años de la proclamación del rey Felipe VI. ¿Qué balance hace?

A mí me parece que está haciendo excepcional en unas condiciones dificilísimas. Le han pasado unas cosas que no le han dejado respirar. En estos últimos años es cuando él empieza a ser más él, a estar más relajado. Creo que ahora su misión fundamental es asegurar la Constitución y la imparcialidad. Y la heredera, Leonor.

¿Qué le parece la sorpresa de sus hijas?

El Rey es figura de unión en España. La sorpresa de las hijas denota una familia unida, una forma natural de relacionarse, de acercarse más a la gente. Los hijos nos llaman papá y mamá. Felipe ha estado a punto de emocionarse.

El hecho de que los Eméritos no hayan estado, ¿cómo lo valora?

Bueno, yo creo que en el fondo la Casa Real quiere dar la imagen de que son cuatro los miembros. Los Reyes y sus hijas. Los demás son Familia del Rey, pero no son Casa Real. He conocido a Juan Carlos, he estado muchas veces con los Reyes actuales. Son personas normales, como todo el mundo. Agradables.

Por último, ¿ficharía a Victoria Federica como influencer en su programa?

Es que ella no habla mucho. Nosotros no trabajamos sólo con la imagen, trabajamos con la palabra. Entrevistaría a todo el mundo, a todo el que sea noticia.