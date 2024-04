Joana Sanz y Dani Alves, de la mano después de que ella se autolesionara al saber de la violación y pidiera el divorcio

El pasado 25 de marzo, Dani Alves (40 años) quedó en libertad provisional y abandonó el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, al depositar la fianza de un millón de euros fijada por la Audiencia Provincial de Barcelona tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual.

Desde entonces, el estado de la relación sentimental entre el futbolista y su esposa, Joana Sanz (31), ha sido un misterio. En los últimos días, el foco mediático también ha recaído en ella y sobre cómo afrontaría esta noticia. La modelo, muy activa en las redes sociales, llegó a desactivar su perfil en Instagram, a dejar de seguir a Alves e incluso a borrar todas sus fotos con él.

Sin embargo, ahora, ha despejado todas las dudas sobre cómo se encuentra con el brasileño: siguen juntos. Sanz ha compartido en la tarde de este lunes, 1 de abril, una significativa imagen que así lo refleja.

Joana Sanz publica la primera imagen con Dani Alves desde su salida de prisión

Se trata de una fotografía de sus manos entrelazadas y al aire libre. Pese a que no se observa el rostro de Alves, su tatuaje en la mano en forma de rosa y con la palabra "Love" coincide con el del futbolista. Con este mensaje, dejan claro que están más unidos que nunca en este momento tan complicado.

Además, se aprecia que los dos también tienen el mismo tattoo, aunque en distinta zona del cuerpo. En color rojo, el matrimonio quiso sellar su amor con el siguiente mensaje: uno más uno es igual a uno, simbolizando así que ambos estarán siempre juntos, pase lo que pase.

Durante los meses que ha durado el proceso judicial de Alves, Joana se instaló en la casa que la pareja tenía en Barcelona. Sin embargo, horas antes de la llegada de su marido, la modelo abandonó el domicilio, dando a entender que su situación sentimental con Alves estaba más que rota.

Por otra parte, siempre que el polémico futbolista ha copado titulares, la modelo ha utilizado este perfil para hacer algún tipo de declaración, de manera directa o indirecta. En el momento en el que se conocía la sentencia condenatoria, Joana compartía su estancia en Canarias para una campaña publicitaria.

Ahora, con esta primera imagen que comparte en las redes tras la salida de prisión del brasileño, confirma que su relación sigue en buenos términos y que ha regresado a la Ciudad Condal para reencontrarse con su marido. Sanz no ha dudado en compartir este breve instante con sus 960.000 seguidores.

Contradicciones durante su estancia en prisión

Dani Alves ingresó en prisión en enero de 2023 después de que los Mossos d'Esquadra le detuvieran por violar a una joven en un baño privado de la discoteca Sutton, en Barcelona, la noche del 30 de diciembre de 2022. Desde entonces, el futbolista y su mujer -se casaron en secreto, en Formentera, en julio de 2017- han mantenido el contacto, llegando incluso a realizar varias visitas a la cárcel.

Sin embargo, también han sido varias las veces que ha reflejado intentar pasar página y continuar con un capítulo nuevo en su vida. De hecho, durante su paso por ¡De viernes! en noviembre de 2023, llegó a afirmar que estuvo a punto de quitarse la vida tras autolesionarse cuando Alves ingresó en prisión, momento en el que también se enfrentaba al fallecimiento de su madre.

"No podía más, mi madre acababa de morir, se moría entre tus manos y tú prácticamente no podías hacer nada. Acto seguido, te enteras que tu marido te podría haber sido infiel… más todo esto", confesó.

Y añadió: "Apreté la daga con todas mis fuerzas. No pretendía cortarme, pero necesitaba que todo ese dolor que tenía dentro saliera fuera porque lo de dentro o se puede curar". Sanz llegó a pedirle el divorcio, pero él se negó.

Las contradicciones en su relación han continuado hasta entonces. En febrero de 2024, Sanz publicó por error una captura -que después eliminó- de la emotiva carta escrita por Alves de su puño y letra en la que le declaraba su amor: "Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... sí, eras tú. No hay un sólo día, ni un sólo momento, ni un sólo plan en el que tú no estés. Rezo todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora. Nostalgia será para los que no tienen motivos para soñar. Te amo y te siento todos los días, en un lugar en que sólo tú tienes acceso. Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Love you".