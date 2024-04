11 de 15

En 2016, José Luis Moreno abría las puertas de su casa para el programa que presentaba, por entonces, Bertín Osborne en Mediaset España, Mi casa es la tuya. En aquella interviú, Moreno habló como en pocas ocasiones, hasta del amor: "No sabes la cantidad de amores que he tenido. Podía poner un Zara. (...) Tuve tres mujeres: una griega, una italiana y una alemana. Yo soy leal, pero no soy fiel". En esta imagen, se puede ver uno de sus salones, exquisitamente decorado y con un gran piano, una de sus pasiones.