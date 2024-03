Mario Vaquerizo: "Desde que estoy más delgado me siento más feliz. Voy a cumplir 50 y soy más dueño de mi vida"

No cabe duda de que Mario Vaquerizo (49 años) es polifacético. Periodista, representante, colaborador de radio y televisión, cantante... No hay nada que se le resista. Este 2024, en concreto el próximo 5 de julio, el artista alcanzará los 50 años, dejando una gloriosa década atrás.

Además, este año también celebra una fecha significativa: 25 años de amor con Olvido Gara (60), más conocida como Alaska. Ambos se dieron el sí, quiero, en noviembre de 1999, en una íntima boda celebrada en Las Vegas.

Así, EL ESPAÑOL dialogó con el artista el pasado 14 de marzo, en torno a las 20:30 horas, en medio de la alfombra roja de los Premios Ídolo, desarrollada en el Gran Teatro de Príncipe Pío, Madrid. La gala, organizada por Dulceida (34), trata de reconocer la trayectoria de los influencers más relevantes de España. Vaquerizo también se ha hecho un hueco en el mundo de las redes. No como influencer, pero sí como influyente.

Mario Vaquerizo, el pasado 14 de marzo.

Con cerveza en mano, el cantante de las Nancys Rubias ha conversado con este periódico sobre su nueva década, las redes sociales, sus gustos, las opiniones ajenas y cómo han influido las mismas en su vida.

En julio cumple 50 años, ¿cómo los afronta?

Con ilusión y con felicidad, porque a mí lo que me gusta es cumplir años, la putada en esta vida es no cumplirlos nunca más. Cada vez que eres más mayor, más seguro estás de ti mismo, más guapo te sientes, y más dueño de tu vida eres, con lo cual yo estoy deseando cumplir años. Dios quiera.

Cuenta con una carrera polifacética a sus espaldas, ¿si tuviera que dedicarse exclusivamente a las redes sociales, en qué sector se enfocaría?

Las redes sociales aglutinan todo, son muy universales y democráticas, y limitarte sólo a un sector para mí sería muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta todo, tengo esa buena o mala suerte, entonces podría dedicarme a la sección de biblioteconomía de las redes sociales como a la documentación, al estilismo o a la fotografía, no me limitaría a una sola.

El pasado 12 de marzo vio la luz la entrevista de Mario con la diseñadora Vicky Martín Berrocal (51) en su pódcast, A solas con Vicky. En el formato, el artista se abrió en canal y reveló detalles inéditos de su pasado, de sus creencias, de su relación con Alaska y de la etapa en la que se encuentra.

Sin embargo, una frase de toda la entrevista resultó ser la más llamativa y, a la vez, la más polémica: "Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que cuando pesaba 80. Me gusta la delgadez extrema".

Mario Vaquerizo, en una imagen de archivo de febrero de 2022.

Sobre este diálogo con la empresaria, la cita de la "delgadez extrema" generó controversia. ¿Qué opina?

¿En serio? Se busca polémica donde no la hay. Cada uno tiene que abogar por sentirse bien consigo mismo. A mí me gusta estar delgado, y desde que soy una persona más delgada estoy más feliz. El que quiera estar menos delgado y así sea más feliz, que lo sea. Lo importante es que cada uno logre conseguir lo que uno quiere ser en la vida y que alcance el proyecto que tiene en su vida desde que es pequeño.

¿Cómo tolera las opiniones?

A cada persona le gustará una cosa distinta, y como yo creo en la tolerancia y en la democracia, pues no tenemos que estar condenando las opiniones de cada uno. Dejemos las tonterías aparte. Me sigue sorprendiendo que lo que yo diga siga siendo noticia, porque yo no pretendo decirle a nadie lo que tiene que hacer, como tampoco he dejado que nunca nadie me diga a mí lo que tengo que hacer o cómo debo sentirme.