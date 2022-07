La enfermedad de Alaska que la aleja de los perros

Desde hace pocos días, el hogar de Alaska (59 años) y Mario Vaquerizo (48) cuenta con un inquilino menos. No, no se trata de ningún problema sentimental de la famosa pareja, sino que, al menos en esta ocasión, el asunto tiene que ver con una de las mascotas que vivía con ellos.

Hablamos de Pitito, un perro con pocos meses de vida que, al parecer, ha sido adoptado por otra artista, Topacio Fresh (48), y su pareja, el empresario Israel Cotes, una decisión que ha dejado un sabor agridulce en Alaska, como ella misma contaba en un post en Instagram: "Nos hace muy felices que tus padres te adoptaran y no acabaras en una protectora. Nos has robado el corazón".

En ese mismo texto descubrimos que la verdadera razón del cambio de domicilio del can viene avalada por cuestiones médicas: "En las últimas fotos, las consecuencias de besar y abrazar al bebé cuanto tienes alergia. Y los ojos como Marty Feldman (así me bautizó Bibiana Fernández cuando me brota la alergia perruna)".

Alaska y Mario en una imagen de archivo. Gtres

Eso sí, este problema de salud ya lo conocimos años atrás, cuando en el programa Viaje al centro de la tele, de TVE, pudimos ver a Alaska a finales de los años 80 con sus perros Jason y Paquita, "con una alergia en fase aguda, sinusitis y asma", según comentaba la propia cantante en su perfil de Instagram a los pocos días.

Estamos ante un caso de alergia a las mascotas, concretamente a los perros, un problema de salud que está más extendido de lo que cabría esperar en un principio: algunas fuentes apuntan a que un 10% de la población lo padece. Eso sí, respecto a este tipo de alergia hay una falsa creencia muy extendida. El alergéno que desencadena esa reacción no tiene que ver con el pelo del perro (algo que sí sucede, por ejemplo, en las alergias a los caballos, como veíamos con Kate Middleton (40) semanas atrás), sino con unas proteínas presentes en la piel, la saliva e incluso la orina del animal.

Como bien explicaba Alaska en su post, uno de los síntomas que pueden alertar de este tipo de alergia es la aparición de una reacción cutánea, aunque por lo general suelen manifestarse más en el aparato respiratorio. Los estornudos, la congestión nasal, los ruidos al respirar y el enrojecimiento y picor de ojos son algunas de las reacciones más comunes entre la población. Eso explica la situación vivida por la cantante, quien aseguraba que tenía los ojos "como Marty Feldman", actor célebre, entre otras cuestiones, por aparecer en El jovencito Frankestein.

El tratamiento en este tipo de casos, como en casi cualquier reacción alérgica, pasa, en primer lugar, por evitar o reducir lo máximo posible la exposición al factor desencadenante. Dicho de otro modo, en el caso de Alaska su mejoría pasaba por desprenderse de Pitito, si no quería que se repitieran de nuevo aquel cuadro agudo con sinusitis y asma.

